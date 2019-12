Mit vollem Einsatz in den Zweikampf: Jan-Hendrik Marx (links) soll am Sonntag gegen Braunschweig die Abwehr dicht machen. Foto: vaf

Von Ronny Ding

Mannheim. Dass es nicht allen Menschen so gut geht wie Profifußballern, davon konnten sich einige Spieler des SV Waldhof ein eigenes Bild machen. In dieser Woche spielten sie im Mannheimer Kinderklinikum den Nikolaus. „Es ist immer wieder schön, auf diese Weise ein bisschen Freude verbreiten zu können“, blickten Gianluca Korte und Co. in leuchtende und dankbare Kinderaugen.

Mit dem Verteilen von Geschenken soll es dann für diese Woche aber auch genug sein, denn wenn am Sonntag um 13 Uhr Eintracht Braunschweig im Carl-Benz-Stadion gastiert, wollen die Blauschwarzen endlich mal wieder in einem Heimspiel die volle Punktzahl einfahren. Den letzten Dreier im eigenen Stadion feierten die Fans Ende August. „Dafür haben wir auswärts immer wieder gut gepunktet“, sagt SVW-Trainer Bernhard Trares. Er verfällt deshalb nicht in Panik.

Mit 26 Punkten aus den ersten 17 Saisonspielen sind die Mannheimer im Soll. Zum ersten Abstiegsplatz trennen den SVW schon zehn Punkte, auf einen Aufstiegsplatz sind es dagegen nur fünf Zähler Rückstand. Da fällt die derzeitige Heimbilanz nicht allzu groß ins Gewicht. Für die Schwächeperiode im eigenen Stadion muss Trares nicht lange nach Erklärungen suchen. „Die Gegner waren fast alle stark und wir haben uns da nie abschlachten lassen“, relativiert er die Ergebnisse.

In den letzten sechs Heimpartien hatte der SVW mit Duisburg, Halle, Unterhaching und Ingolstadt gleich vier Anwärter auf die Meisterschaft und den Aufstieg zu Gast. Die Bilanz: Aus diesen vier Spielen holte der SVW einen Sieg und ein Remis. Mit Eintracht Braunschweig stellt sich nun das nächste Schwergewicht der Liga vor. Deren Coach Marco Antwerpen startete seine Mission Wiederaufstieg mit zwei Siegen. Erst vor zwei Wochen übernahm er das Amt von seinem Vorgänger Christian Flüthmann. Die Personaländerung auf der Trainerbank hatte auch Konsequenzen auf die Auftritte der Eintracht. „Die Braunschweiger zeigen seit dem Trainerwechsel ein komplett anderes Spiel. Sie verteidigen jetzt hoch, pressen früh“, hat sich Trares auf die „neue“ Eintracht bereits vorbereitet.

Die Favoritenrolle übergibt er trotzdem dem Tabellendritten aus Niedersachsen, der von mindestens 1400 Anhängern begleitet wird. „Die Braunschweiger stehen auf einer anderen Stufe als wir“, sagt er. Der Bensheimer erwähnte die noch nicht allzu lange Zeit zurückliegende Bundesligazugehörigkeit des Traditionsklubs.

Als Außenseiter sieht Trares seine Mannschaft auch, weil er nicht auf seine bei Preußen Münster siegreiche Elf zurückgreifen kann. Marco Schuster sitzt seine Sperre nach der fünften gelben Karte ab und Torhüter Timo Königsmann konnte krankheitsbedingt die ganze Woche nicht trainieren. Der Einsatz des Schlussmanns ist sehr fraglich. Die leicht angeschlagenen Mounir Bouziane (Pferdekuss) und Marcel Seegert (Probleme im Lendenwirbel) dagegen sollen bis zum Sonntag einsatzfähig sein und mithelfen, nach über drei Monaten wieder einen Heimsieg zu landen. Mit den beschenkten Patienten im Kinderklinikum drücken diesmal wohl noch ein paar Mannheimer mehr dem SV Waldhof die Daumen.