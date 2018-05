Sandhausen. (dpa-lsw) Trainer Kenan Kocak hat die Spieler des SV Sandhausen vor dem letzten Heimspiel der Saison deutlich kritisiert. "So verhält man sich nicht im Abstiegskampf", sagte Kocak am Donnerstag mit Blick auf die 0:2-Niederlage in Heidenheim am Wochenende. Der SVS hatte ein schwaches Spiel gezeigt. Gegen Aufstiegs-Anwärter Nürnberg brauche er am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) "Typen, die gierig sind und dieses Spiel gewinnen wollen". Vier Punkte trennen den Verein vor dem 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga von den Abstiegsrängen.

Das SVS-Restprogramm Der Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga ist auch zwei Spieltage vor Schluss unglaublich spannend. Zehn Mannschaften kann es theoretisch noch erwischen. Der SV Sandhausen steht als Tabellenachter noch am besten da, hat allerdings mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg und der Auswärtspartie am 13. Mai beim Vierten Arminia Bielefeld kein leichtes Restprogramm. Die gefährdeten Teams: 8. Platz: SV Sandhausen (42 Punkte/Torverhältnis +4): Nürnberg (Heim-spiel), Bielefeld (Auswärtsspiel). 9. FC Ingolstadt (42/+2): Braunschweig (A), Kaiserslautern (H). 10. Union Berlin (41/+5): Bochum (H), Dresden (A). 11. FC Heidenheim (41/-5): Kaiserslautern (A), Greuther Fürth (H). 12. Dynamo Dresden (40/-9): Aue (A), Berlin (H). 13. FC St. Pauli (40/-12): Bielefeld (H), Duisburg (A). 14. Eintracht Braunschweig (39/+2): Nürnberg (A), Ingolstadt (H), Kiel (A). 15. FC Erzgebirge Aue (39/-13): Dresden (H), Darmstadt (A). 16. SpVgg Greuther Fürth (38/-11): Duisburg (H), Heidenheim (A). 17. SV Darmstadt 98 (37/-2): Regensburg (A), Aue (H).

Veränderungen in der Startaufstellung schloss der Trainer nicht aus. Verzichten muss er in jedem Fall auf Mittelfeldspieler Manuel Stiefler. Der 29-Jährige ist gelb-gesperrt und zog sich zusätzlich noch einen Innenbandriss im Knöchel zu. Auch der Einsatz von Rurik Gislason, der schon in Heidenheim mit Adduktorenproblemen fehlte, ist fraglich. Der isländische Nationalspieler konnte bislang nicht mit der Mannschaft trainieren. Möglich, dass deshalb Philipp Klingmann nach drei Monaten Verletzung sein Comeback auf der Position des rechten Außenverteidigers gibt.