Sandhausen. (dpa/lsw) Der SV Sandhausen hofft darauf, nach dem kommenden 13. Spieltag erstmals in dieser Zweitliga-Saison nicht auf einem Abstiegs- oder dem Relegationsplatz zu stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, will der Tabellen-16. unbedingt das Kellerduell gegen den Vorletzten MSV Duisburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gewinnen. «Das ist eine große Motivation und würde meine Arbeit erleichtern», sagte Trainer Uwe Koschinat am Mittwoch.

Der 47-Jährige räumte allerdings ein, dass der anfängliche Schwung nach seinem Einstieg bei den Kurpfälzern Mitte Oktober mit dem 0:3 im DFB-Pokal beim 1. FC Heidenheim und dem 1:3 in der Liga bei Dynamo Dresden zuletzt etwas verloren gegangen sei. Dazu habe aber auch beigetragen, dass sein Team drei Auswärtsspielen nacheinander bestreiten musste, sagte Koschinat. Dazu gehörte auch das 3:3 in Paderborn.

Wegen gravierender Abwehrfehler, die zu den neun Gegentoren in den drei Spielen beitrugen, plant der Coach eine Änderung in der Defensive. Daher könnte Marcel Seegert zu seinem Saison-Debüt kommen. Zudem hofft Koschinat darauf, dass sich die personelle Lage in seinem Kader bald entspannt. Torwart Marcel Schuhen (Syndesmose-Verletzung), Ken Gipson (Schulterbruch) und Tim Knipping könnten nach Monate langer Verletzungspause noch in diesem Jahr ihr Comeback feiern. Knipping muss sich nach einem Schienbeinbruch Ende der vergangenen Saison aber noch einem weiteren kleinen Eingriff unterziehen.