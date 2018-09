Das Urteil seiner beiden Schwestern Jounada (11) und Matischa (4) fiel einstimmig aus: Maximilian Jansen hat seine Sache gut gemacht. "Fast hätte er sogar ein Tor geschossen", schwärmte Jounada über den Auftritt ihres großen Bruders. Der 25-Jährige, der beim 0:0 gegen Berlin sein erstes Saisonspiel von Beginn an

Max Jansens starker Auftritt

Von Claus Weber

Jansen zeigte damit jene Eigenschaften, die beim SV Sandhausen nach dem Fehlstart mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen besonders gefragt sind. "Max hat schon in Bochum in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt", rechtfertigte Kenan Kocak den Wechsel im defensiven Mittelfeld, "und er hat mir durch seine engagierte Trainingsarbeit unter der Woche ein Zeichen gegeben."

Auch am Samstag in einer Woche in Darmstadt wird Jansen wieder dabei sein, kündigte Kocak an. "Denn ich stelle die Mannschaft nicht nach Namen, sondern nach Leistung auf."

Einen Namen konnte sich Jansen bislang am Hardtwald noch nicht machen. Kurz nach seiner Verpflichtung im Sommer 2016 riss er sich im ersten Training das Sprunggelenk, eine Sehne entzündete sich, ein Knochenödem entstand, eine Operation schloss sich an. 14 Monate fiel der gebürtige Bochumer aus, kämpfte sich mühsam ins Team zurück, kam über Joker-Rollen bislang aber kaum hinaus.

Er habe nie den Glauben verloren, immer auf seine Chance gewartet, sagte er, nun sei er körperlich auf dem besten Niveau. Das merkte man ihm am Sonntag an. Jansen verteidigte stark, warf sich - wie seine Teamkollegen auch - in jeden Gegenangriff, eröffnete das Spiel mit klugen Pässen - und hätte fast das 1:0 erzielt. Doch seinen Schuss aus 18 Metern lenkte Berlins Schlussmann drüber.

"Ich bin froh, dass wir heute endlich zu Null gespielt haben", meinte Jansen, "wenn ich allerdings unsere Chancen betrachte, dann muss ich sagen, dass wir drei Punkte verdient gehabt hätten."

Immerhin: Die Defensive, die in der Vorsaison die beste der ganzen Liga war, hält wieder dicht. "Sandhausen war fingerbreit am Sieg dran", sagte Ronny Zimmermann. Dem badischen Fußballchef und DFB-Vizepräsidenten ist seit dem jüngsten Auftritt nicht mehr ganz so bange um den Zweitligisten.

"Die Mannschaft hat sich in den letzten beiden Spielen stabilisiert", sagte er und stellte fest: "Man hat kaum einen Unterschied zwischen dem Tabellenführer und dem Vorletzten gesehen. Sandhausen hatte sogar Vorteile."

