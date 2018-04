Von Claus Weber

Sandhausen. Als Andrew Wooten am Sonntag in St. Pauli nach gut einer Stunde auf den Platz lief, zauberte seine Einwechslung vielen der 450 mitgereisten Fans des SV Sandhausen ein Lächeln ins Gesicht. Acht lange Monate mussten die Anhänger auf die Rückkehr des Publikumslieblings warten. Nur am zweiten Spieltag war der beste Torjäger der Vorsaison kurz eingesprungen, hatte gegen Ingolstadt getroffen - und musste gleich wieder verletzt raus. Wieder hatte er muskuläre Probleme, die die Mediziner einfach nicht in den Griff bekamen.

Im Winter schien es so, als kehre Wooten zurück. Doch am Ende der Vorbereitung zog er sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu - die Leidenszeit ging weiter. Trotz aller Rückschläge habe er keinen Gedanken ans Karriereende verschwendet. "Das war nie ein Thema", sagt der 28-Jährige. Die Auswärtsspiele hat er vor dem Fernseher verfolgt, die Heimspiel auf der Tribüne. "Ich war danach im Spielertunnel und in der Kabine, um die Jungs abzuklatschen", sagt er. Aber viel lieber hätte er selber gespielt.

"Ich habe in der Reha versucht, mich Stück für Stück wieder ins Team ran zu arbeiten", erklärt der Deutsch-Amerikaner, "ich wollte fit sein für den Moment, zu dem es am Sonntag endlich auch kam."

Wootens Comeback erfolgt genau zur richtigen Zeit. Nie wurde er so gebraucht wie jetzt. Denn viel zu fahrlässig ging der SVS mit seinen Chancen um. Seit fünf Partien hat er nicht mehr gewonnen und steckt - trotz des siebten Tabellenranges - mitten im Kampf um den Klassenverbleib. Denn der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz ist auf drei Punkte geschmolzen.

"Wir hoffen, dass uns Andrew in den letzten sechs Spielen einen Schub geben kann", sagt Geschäftsführer Otmar Schork. Schon in St. Pauli sorgte der Stürmer für Schwung, hatte zweimal den Siegtreffer auf dem Fuß. "Ich habe das total genossen, es war ein sehr schönes Gefühl nach so langer Zeit wieder auf dem Platz stehen zu dürfen und Zeit mit der Mannschaft zu verbringen", sagt Wooten, "es war, als wäre ich nie weg gewesen."

Er sei komplett schmerzfrei, fühle sich wohl, erklärt er. "Ich arbeite daran, Schritt für Schritt meine alte Form zu erreichen, ich bin auf einem guten Weg."

Wooten könnte im Saisonendspurt noch ein ganz wichtiger Spieler werden, sagt sein Teamkollege Denis Linsmayer, der am Freitag (18.30 Uhr, Sky) im Heimspiel gegen Greuther Fürth allerdings gesperrt ist. Wooten ist dagegen sogar ein Kandidat für die Startelf. "Man könnte ihn von Beginn an bringen", glaubt Trainer Kenan Kocak. Er weiß aber auch: "Nach so langer Verletzungspause muss man behutsam sein, auch wenn der Junge voller Tatendrang ist."

Wooten ist überzeugt, dass Sandhausen wieder in die Spur finden wird. "Ich bin sicher, dass uns das gelingen wird", sagt er und schmunzelt: "Am liebsten möchte ich jetzt noch sechs Siege holen und dabei ein paar Tore schießen."