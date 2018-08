Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es geht wieder los. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) startet der SV Sandhausen mit dem Auswärtsspiel bei Greuther Fürth in seine siebte Zweitliga-Saison. Die Fans, deren Zahl laut Marketing-Chef Dag Heydecker in den letzten Wochen weiter zugenommen hat, bewegt dabei eine Frage: Welcher Elf gibt Kenan Kocak zum Auftakt den Vorzug?

In neun Testspielen hat der 37-jährige Fußballlehrer viel probiert. Sieben Mal wechselte er jeweils in der Halbzeit die komplette Mannschaft aus. So gibt selbst das als Generalprobe deklarierte Spiel gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart (1:1) nur wenige Hinweise auf die Wunsch-Formation. Hinzu kommt, dass der Trainer verschiedene taktische Varianten einstudierte. In Fürth spricht einiges für ein 4-3-3. Aber auch ein 4-2-3-1 ist denkbar.

Kocak lässt mit Absicht alle im Unklaren. "Ich will die Spannung bis zuletzt aufrecht erhalten", sagt der Ilvesheimer, "keiner soll sich sicher fühlen." Eine Methode, die der Trainer schon vor einem Jahr anwandte. Damals befürchteten Kritiker, die ständigen Wechsel könnten zu Lasten der Harmonie gehen. Sie irrten. Der SV Sandhausen erwischte mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen - einem 2:2 in Kiel, einem 1:0 über Ingolstadt und einem 4:0 in Dresden - einen guten Start.

Das Auftaktprogramm ist auch diesmal anspruchsvoll. Nach Fürth folgt am übernächsten Sonntag das Heimspiel gegen den Hamburger SV, nach dem Pokalspiel in Oberhausen, geht es nach Bochum, ehe Union Berlin kommt.

Es gibt eine weitere Parallele zur vergangenen Runde: Kocak will erst am Tag vor dem Spiel verraten, wer im Tor stehen werden: Stammkeeper Marcel Schuhen oder Neuzugang Niklas Lomb. Schuhen hatte in der letzten Vorrunde ein paar Schwächen, wurde jedoch später zum Rückhalt. Vor einem Jahr hatte er einigermaßen überraschend die damalige Nummer eins Marco Knaller ausgebootet. Wiederholt sich die Geschichte mit veränderten Vorzeichen? Kocak lässt sich nicht in die Karten schauen. Er sagt: "Die Entscheidung fällt kurzfristig nach Rücksprache mit Torwart-Trainer Daniel Ischdonat."

Sicher ist nur: Mit den verletzten Tim Knipping, Andrew Wooten, Nejmeddin Daghfous und Korbinian Vollmann stehen vier Spieler am Samstag in Fürth nicht zur Verfügung. Doch der Kader ist mit 29 Profis groß.

Möglicherweise sogar zu groß. Weitere Abgänge sind nicht ausgeschlossen.

Von den zwölf Neuen, Rückkehrer Erik Zenga eingeschlossen, haben neben Torwart Niklas Lomb Felix Müller, Fabian Schleusener und Jasper Verlaat die besten Chancen auf einen Platz in der Startelf. Falls sich der Trainer für ein 4-3-3 entscheidet, könnte die Wunsch-Formation folgendes Aussehen haben: Vor Lomb oder Schuhen bilden Philipp Klingmann, Jasper Verlaat, Markus Karl und Felix Müller die Abwehr-Viererkette. Im defensiven Mittelfeld kann man sich Denis Linsmayer, Philipp Förster und Erik Zenga vorstellen. Und im Angriff sind Rurik Gislason, Mohamed Gouaida und Fabian Schleusener erste Wahl. Natürlich sind in der Defensive auch Ken Gipson und Tim Kister denkbar.

Bis Samstag fließt jedoch noch viel Wasser den Leimbach runter. Vor allem aber: Für Überraschungen ist Kenan Kocak immer gut.

Bester Schütze in der Vorbereitung war Fabian Schleusener. Der ehemalige Karlsruher traf sieben Mal. Ihm am nächsten kam der Ex-Saarbrücker Kevin Behrens mit sechs Toren. Schleusener und Behrens bewährten sich gegen die Kleinen, beim 1:0 gegen den französischen Zweitligisten FC Metz erzielte Mo Gouaida das goldene Tor, gegen Stuttgart (1:1) war Jasper Verlaat der Schütze und gegen Liga-Rivale Regensburg Maximilian Jansen.

In den neun Testspielen gab es bei einem Torverhältnis von 47:4 (!) sechs Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. "Ich bin über den Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden", stellt Kocak fest.

Der Zweitligist hat Appetit gemacht. Ein Mitglied aus dem Forum bringt die Stimmung auf den Punkt: "Meine Vorfreude ist riesengroß."