Von Claus Weber

Sandhausen. (ber) Am Wochenende durften die Profis des SV Sandhausen endlich die Beine hochlegen. Von ursprünglich acht auf zehn Tage hatte der Fußball-Zweitligist sein Trainingslager in Bad Wörishofen ausgedehnt und dazu noch drei Vorbereitungsspiele eingebaut. "Am Ende waren die Jungs müde", erklärte Otmar Schork. Der für den Sportbereich zuständige Geschäftsführer hatte deshalb Verständnis für die 1:2-Niederlage am Freitagabend gegen den TSV 1860 München. "Die Löwen starten schon am nächsten Wochenende in die neue Saison", sagte Schork, "man hat gemerkt, dass die schon etwas weiter waren."

Dennoch war die Niederlage gegen den Drittligisten unglücklich. Erik Zenga hatte die Kurpfälzer bereits nach 14 Minuten in Führung gebracht. "Auch danach waren wir die bessere Mannschaft und hatten gute Chancen, um nachzulegen", sagte Schork. Doch nachdem Trainer Kenan Kocak zur Halbzeit durchgewechselt hatte, drehten die Löwen das Spiel. Sandhausen rannte dem Rückstand bei einsetzender Dunkelheit und starkem Regen vergeblich hinterer.

Wichtiger als das Ergebnis war die Tatsache, dass die Mannschaft das Trainingslager ohne Verletzungen abgeschlossen hat. Sogar Nejmeddin Daghfous hat gute Fortschritte gemacht. Der 31-jährige Tunesier hatte sich Anfang Juli einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, aber schon während des Trainingslager die Laufarbeit aufgenommen.

Ob es für den Rechtsaußen bis zum Saisonstart am 4. August bei der SpVgg Greuther Fürth reichen wird, ist allerdings fraglich. Florian Hansch oder Mohamed Gouaida könnten ihn ersetzen.

Weil das Trainingslager im Allgäu zur Zufriedenheit verlief, glaubt Schork nicht, dass der SVS auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv wird. "Eigentlich sind die Planungen abgeschlossen", sagte er, "und wir haben mit elf Neuzugängen plus Rückkehrer Erik Zenga auch viel getan."

Heute findet am Hardtwald ein Medien- und Fototag statt. Höhepunkt der Vorbereitungsphase ist das Testspiel am Mittwochabend um 18.30 Uhr gegen den VfB Stuttgart, wofür noch Karten in allen Kategorien erhältlich sind.