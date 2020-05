Von Claus Weber

Sandhausen. Markus Beer und Uwe Koschinat legten den Mundschutz erst auf dem Podium ab. Über alles reden wollten die Verantwortlichen beim SV Sandhausen aber nicht. Auch wenn seit Wochen heftig und kontrovers über den Neustart des Profi-Fußballs diskutiert wird. "Bitte doch mehr Fragen zum Sportlichen", bat Presse-Chef Beer die Journalisten. Sie waren am Donnerstag einer virtuellen Pressekonferenz zugeschaltet. Der Zweitligist setzt am Samstag (13 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue die seit neun Wochen unterbrochene Runde fort.

Ob er Verständnis für die Diskussion über Sinn und Unsinn von Geisterspielen und der Sonderrolle des Fußballs habe, wollte man beispielsweise wissen. "Es gibt gute Gründe dafür, aber auch dagegen", meinte Koschinat. Er habe im privaten Umfeld nur wenig darüber gesprochen. "Ich habe die Abstandsregeln befolgt, meist nur telefoniert, mit Menschen, die aus dem Fußballbereich stammen."

Auch die Anregung des Auer Vereinschefs Helge Leonhardt, den Abstieg in der Zweiten Liga auszusetzen, weil es wegen Corona eben doch Wettbewerbsverzerrungen geben könnte, wollte er nicht kommentieren: "Als Trainer des SV Sandhausen muss ich dafür sorgen, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen."

Dabei könnte gerade der SVS von Leonhardts Idee profitieren. Die Kurpfälzer gehören zu den gefährdeten Mannschaften. Nach dem schwarzen Februar und dem durchwachsenen März mit nur zwei Punkten aus sechs Partien sind sie auf den 13. Tabellenplatz zurückgefallen. Der Vorsprung zum Relegationsrang beträgt nur vier Zähler, zu den Abstiegsplätzen sind es fünf Punkte.

Auch wenn der Trend zuletzt leicht nach oben wies, steht der SVS in den nächsten sechs Wochen vor einer Herkulesaufgabe. Denn mit Hannover und Bielefeld kommen noch zwei Hochkaräter an den Hardtwald und die beiden letzten Auswärtsspiele finden ausgerechnet bei den Ex-Meistern VfB Stuttgart und Hamburger SV statt.

Umso wichtiger wäre ein guter Re-Start am Samstag in Aue. Die Sachsen sind drittstärkste Heimmannschaft der Liga. Aber was ist das noch wert, wenn bis zum Saisonende ohnehin vor leeren Rängen gespielt wird? Ob es den Heimvorteil noch gebe, werde man erst in einigen Wochen sehen, meinte Koschinat: "Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass er wegen des fehlenden Publikums und wegen der fehlenden Emotionen weg ist." Wichtig sei es, die neuen Bedingungen anzunehmen und sich mit den neuen Regeln auseinanderzusetzen. Deshalb hat Koschinat – ebenso wie sein Auer Kollege Dirk Schuster – den Ernstfall im Trainingsspiel schon mal simuliert und sein Team in voller Montur auf den Platz geschickt.

Dass seine Mannschaft mit angezogener Handbremse spielen wird, glaubt der Sandhäuser Coach nicht. Die Vorfreude sei größer als die Sorgen und Bedenken. Diesen Eindruck habe er in vielen Gesprächen gewonnen. Dabei spiele auch eine Rolle, dass am Hardtwald keine positiven Corona-Fälle aufgetreten seien. Aus den negativen Testergebnissen habe sich eine psychologische Sicherheit ergeben, glaubt der Trainer.

Ganz ohne Sorgen fahren die Sandhäuser heute – nach einem weiteren abschließenden Corona-Test – aber nicht gen Osten. Denn mit Kevin Behrens fehlt der beste Torjäger. Der Stürmer, der in dieser Runde schon elf Mal getroffen hat, sitzt eine Gelb-Sperre ab. Für ihn dürfte wohl Mario Engels an der Seite von Aziz Bouhaddouz stürmen. Zwei Angreifer sollen es sein, erklärte Koschinat.

Rurik Gislason kommt für die Rolle nicht in Frage. Nach einem Trauerfall – seine Mutter ist Ende April einem Krebsleiden erlegen – hat der isländische Nationalstürmer Trainingsrückstand. "Sie hat für mich und die ganze Familie die Welt bedeutet", hatte er dazu auf Instagram gepostet.

Fans können das Spiel in der Zweitliga-Konferenz bei Sky Sport News HD sehen oder beim eigens dafür eingerichteten Hardtwald-Hörfunk verfolgen. Die Infos dazu findet man auf der Vereins-Homepage.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Scheu, Paurevic, Linsmayer – Biada – Bouhaddouz, Engels.

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 19.03 Uhr

