Von Claus Weber

Fürth. Eine Viertelstunde vor Schluss brach auf der Pressetribüne plötzlich Hektik aus. Weil der SV Sandhausen 1:0 bei der SpVgg Greuther Fürth vorne lag und es bei 36 Grad Hitze nicht danach aussah, als könnten die Kleeblätter ihr Unglück noch abwenden, wollten die Medienleute wissen, ob die Kurpfälzer auf ihren ersten Auftaktsieg im siebten Zweitliga-Jahr zusteuerten.

Doch die Recherchen wurden prompt wieder eingestellt. Denn die Franken drehten binnen drei Minuten das Spiel, setzten am Ende sogar noch einen dritten Treffer zum 3:1-Heimerfolg drauf und schickten die Sandhäuser völlig deprimiert nach Hause.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Marcel Schuhen, SVS-Torwart: "Bis zum 1:1 haben wir gut gespielt und Chancen allenfalls durch Standards und Distanzschüsse zugelassen. Die Niederlage war ein Schuss vor den Bug. Aber lieber gleich am Anfang der Saison. Nun wissen wir, dass wir uns auf unsere Grundtugenden besinnen müssen." > Erik Zenga, SVS-Mittelfeldspieler: "Ich bin sehr enttäuscht, wir hatten uns so viel vorgenommen, das hat man gesehen. Wir sind auswärts in Führung gegangen, was nicht so selbstverständlich ist. Aber dann musst du den Sieg nach Hause bringen." > Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: Nach der Führung hatten wir Oberwasser, müssen da eigentlich das zweite Tor erzwingen. Doch beim Ausgleich haben drei Spieler schlecht verteidigt. Mit einem Auftaktsieg im Rücken hätten wir uns am Sonntag gegen den HSV leichter getan." > Denis Linsmayer, SVS-Vizekapitän: "Bis zum 1:1 hatte ich nicht das Gefühl, dass ein Tor für Greuther Fürth in der Luft liegt. Wir haben bis zu den letzten zwölf, dreizehn Minuten ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, aber dann den Faden verloren." > Otmar Schork, SVS-Geschäftsführer: "Nach unserer Führung hatte man das Gefühl, dass die Fürther geknickt waren, doch der Ausgleich war für sie wie ein Aufschwung." ber

Jürgen Machmeier konnte es kaum fassen. "Das war wieder einmal eine völlig unnötige Niederlage", schüttelte der SVS-Präsident den Kopf, "eigentlich hätten wir noch ein Tor nachlegen müssen - stattdessen gehen wir hier als Verlierer vom Platz."

Auch Otmar Schork war bedient. Drei Punkte hatte sich der Geschäftsführer zu seinem Geburtstag gewünscht - am Ende wurde es nicht mal einer. Weil die Sandhäuser nach dem unverhofften Treffer von Philipp Klingmann in der 55. Minute das Ergebnis nur noch verwalteten und zu sorglos mit ihrer Führung umgingen.

Tragisch: Klingmann hätte zum Helden werden können. Eine verunglückte Abwehr von Marco Caligiuri war direkt vor seinen Füßen gelandet. Der Mönchzeller behielt bei drückender Hitze kühlen Kopf, schoss humorlos zum 1:0 ein.

Doch 23 Minuten später trug der Außenverteidiger Mitschuld am Ausgleich, weil er und Tim Kister sich von Tobias Mohr austänzeln und den Fürther zum Flanken kommen ließen. Im Zentrum war Neuzugang Aleksandr Zhirov nicht auf der Höhe - so dass Daniel Keita-Ruel mithilfe des Pfostens zum 1:1 traf (78.).

"Da haben wir Geschenke verteilt - erst rechts, dann in der Mitte", schimpfte Kenan Kocak, "wer solche Fehler macht, der hat so einen Gegentreffer verdient."

Dabei war der Sandhäuser Trainer mit den ersten 77 Minuten noch ganz zufrieden. "Wir haben uns nicht versteckt, waren teilweise spielbestimmend", sagte Kocak, "doch wir hätten den Deckel draufmachen müssen." Einige Chancen dazu waren da. Allerdings: Mehr und bessere Möglichkeiten hatten die Fürther.

Nur drei Minuten nach dem 1:1 sprang SVS-Verteidiger Tim Kister der Ball im Strafraum an die Hand. Schiedsrichter Tobias Stieler zögerte - und zeigte dann doch noch auf den Punkt. Eine vertretbare Entscheidung. Torwart Marcel Schuhen ahnte zwar die Ecke, kam an den platzierten Schuss von Daniel Keita-Ruel, der gerade erst von Fortuna Köln an den Fürther Ronhof gewechselt ist, aber nicht mehr dran.

"Nach unserer Führung haben wir nachgelassen, waren nicht mehr so aggressiv", gab Philipp Klingmann zu, "wir haben dem Gegner zu viele Räume gelassen, da hätten wir kompakter stehen müssen." Auch Marcel Schuhen räumte ein: "Wir haben uns zu tief hinten reinfallen lassen."

Als die Sandhäuser am Ende alles nach vorne warfen, kamen die Franken durch Daniel Steiniger, der von David Atanga mustergültig bedient wurde, zum dritten Treffer (89.). Bemerkenswert: Steiniger, Atanga und Mohr, der Vorbereiter zum 1:1, waren von Trainer Damir Buric eingewechselt worden. "Nach unserem Rückstand habe ich alles auf eine Karte gesetzt", freute sich der Fürther Coach über sein goldenes Händchen und tröstete seinen Amtskollegen: "Kenan hat eine gute Mannschaft, sie wird noch ihre Punkte holen."

Das glaubt auch Otmar Schork. Von einem Fehlstart könne keine Rede sein, meinte der Sportliche Leiter. "Nicht bei der Art und Weise wie wir gespielt haben." Aus der Niederlage werde die Mannschaft lernen und es schon im ersten Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den großen Hamburger SV besser machen, ist Jürgen Machmeier überzeugt.

Übrigens: Der SV Sandhausen ist tatsächlich schon mal mit einem Auftaktsieg gestartet. Vor drei Jahren gab’s in den ersten drei Partien sogar drei Erfolge in Braunschweig, gegen Berlin und in Paderborn. Doch am Ende sprang mit dem 13. Rang die zweitschlechteste Endplatzierung in der Sandhäuser Zweitliga-Geschichte heraus.

Das Auftaktspiel muss nicht unbedingt ein Gradmesser für die Saison sein.

Greuther Fürth: Burchert - Hilbert, Maloca, Caligiuri (69. Mohr), Wittek - Gugganig, Omladic - Reese (62. Atanga), Green (65. Steininger), Ernst - Keita-Ruel.

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Karl, Zhirov, Müller - Linsmayer (68. Jansen), Zenga (85. Hansch) - Förster, Gislason (82. Guédé), Schleusener.

Schiedsrichter: Stieler (Stuttgart); Zuschauer: 8450; Tore: 0:1 Klingmann (55.), 1:1 Keita-Ruel (78.), 2:1 Keita-Ruel (81./Strafstoß), 3:1 Steininger (89.).