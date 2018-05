Der Kader:

Tor: Marcel Schuhen, Niklas Lomb (Bayer Leverkusen), Rick Wulle, Valentino Jovic; Abwehr: Leart Paqarada, Philipp Klingmann, Tim Knipping, Tim Kister, Ken Gipson, Marcel Seegert, Alexander Rossipal (1899 Hoffenheim II); Mittelfeld: Stefan Kulovits, Denis Linsmayer, Erik Zenga (zurück aus Halle), Markus Karl, Korbinian Vollmann, Maximilian Jansen, Ali Ibrahimaj, Nejmeddin Daghfous, Philipp Förster, Felix Müller (Würzburger Kickers), Emanuel Taffertshofer (Würzburger Kickers), Mohamed Gouaida (Hamburger SV II); Angriff: Fabian Schleusener (SC Freiburg), Kevin Behrens (1. FC Saarbrücken), Andrew Wooten. Noch offen: Rurik Gislason und Manuel Stiefler. Mirco Born und Robert Herrmann sollen möglicherweise ausgeliehen werden.

Abgänge:

Sahin Aygünes, Julian Derstroff, Damian Roßbach, Richard Sukuta-Pasu (MSV Duisburg), José Pierre Vunguidica (alle Ziel unbekannt), Haji Wright (zurück zu Schalke 04), Eroll Zejnullahu (zurück zu Union Berlin), Goran Karacic (zurück zu Adana Spor/Türkei).

Der Sommerfahrplan:

20. Juni: Trainingsauftakt mit Begrüßung der Mannschaft und Laktattests; 21./22. Juni: Medizinische Untersuchungen; 23. Juni: Erstes offizielles Mannschaftstraining; 24. Juni, 19.16 Uhr: Team-Vorstellung im Rahmen der Fan-Arena beim Public Viewing; 29. Juni, 18 Uhr: Testspiel beim ASC Neuenheim; 30. Juni, 17 Uhr: Testspiel beim ASV/DJK Eppelheim; 4. Juli, 19 Uhr: Testspiel beim SV Oberachern; 6. Juli, 18 Uhr: Testspiel gegen den FC Metz (in Forbach, Frankreich); 10. bis 18./19. Juli: Trainingslager in Bad Wörishofen; 25. Juli, 18.30 Uhr: Testspiel gegen den VfB Stuttgart in Sandhausen; 28. oder 29. Juli: Weiteres Testspiel (Gegner steht noch nicht fest); 3. bis 5. August: Erster Spieltag der 2. Liga.

