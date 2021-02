Sandhausen. (dpa/lsw) Sportchef Mikayil Kabaca vom SV Sandhausen hat angesichts der sportlichen Krise ein Bekenntnis zu Trainer Michael Schiele vermieden. Zwei Tage nachdem der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist im nordbadischen Derby gegen den Karlsruher SC eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und mit 2:3 verloren hatte, sagte Kabaca der Deutschen Presse-Agentur am Montag: "Wir befinden uns immer noch in der Analyse dieser und der vorangegangenen Partien. Es kann jederzeit passieren, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Ich möchte mich nicht festlegen, denn es wäre falsch, sich nicht mit allen Wegen auseinanderzusetzen."

Schiele hatte den Tabellen-16. Ende November übernommen. Seither stehen in der Liga drei Siege, ein Remis und neun Niederlagen zu Buche. Präsident Jürgen Machmeier wollte vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) beim SC Paderborn von einer Trainerdiskussion zunächst nichts wissen und nahm stattdessen die Spieler in die Pflicht: "Nach 21 Spieltagen ist noch kein Team abgestiegen, aber die Jungs müssen sich hinterfragen."

Sandhausen. Für "Superstroke" kann es nicht schnell genug gehen. Eine halbe Stunde nach der Derby-Niederlage gegen den Karlsruher SC stellte der Fan des SV Sandhausen seine Forderungen ins Netz: Den Trainer sofort entlassen und den Nachfolger schon am Sonntag mit der Leitung der Übungsstunden beauftragen. Für die Mehrzahl der von Abstiegs-Ängsten gepeinigten Anhänger steht der Hauptschuldige fest: Trainer Michael Schiele.

Es ist der übliche Reflex. Aber es gibt Argumente, die für den 42-jährigen Fußballlehrer sprechen. In den letzten Wochen haben die Sandhäuser ansehnlich Fußball gespielt – zumindest so lange sie Lust dazu hatten und nicht – zum Beispiel durch Gegentore – verschreckt wurden. So wie es in Hamburg (0:4), Regensburg (1:3), Darmstadt (1:2) und auch am Samstag gegen Karlsruhe geschah.

Wenn es um Ergebnisse geht, wird das Eis dünn für den Mann von der Ostalb. Als Schiele Ende November von Uwe Koschinat übernahm, war der SV Sandhausen mit acht Punkten Fünfzehnter. Jetzt – drei Siege, ein Unentschieden und bereits neun Niederlagen später – sind die Kurpfälzer mit 18 Zählern Drittletzter.

Wenn Sepp Herberger Recht hat, dass nur der Feuer entfachen kann, der selbst brennt, und wenn sich Schiele gegenüber seinen Profis nicht viel anders präsentiert als gegenüber den Medienvertretern, nämlich in sich gekehrt, zaghaft und vorsichtig bis zum Misstrauen, dann sind die Zweifel berechtigt, ob er der Richtige ist, um Leidenschaft zu wecken.

Freilich, die Eine-Million-Euro-Frage lautet: Würde ein anderer mehr erreichen mit einem Kader, der von vorne bis hinten falsch zusammengestellt wurde? Die entscheidenden Fehler wurden vor der Saison gemacht. Zwölf (!) Spieler sind 30 und älter oder stehen knapp vor dem Eintritt ins vierte Lebensjahrzehnt. Sie haben vermutlich ihre beste Zeit hinter sich. Sieben Profis sollten sich einen anderen Verein suchen, zwei (Torjäger Behrens und Zhirov) wollten unbedingt weg, durften aber nicht. Mehr Potenzial für schlechte Laune geht nicht.

Ex-Trainer Uwe Koschinat und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca haben sich blenden lassen von großen Namen wie von Champions League-Gewinner Diego Contento. Zugegeben, viele haben Beifall geklatscht. Hinterher ist man eben immer schlauer.

Wer zahlt, schafft an

Koschinat ist weg, Kabaca muss sich Kritik gefallen lassen, aber die Verantwortung trägt ein anderer: Der Chef persönlich. Vor zwei Jahren übernahm Jürgen Machmeier die sportliche Verantwortung. Der 60-jährige Unternehmer hat den SV Sandhausen mit finanziellen Anstrengungen, mit guten Ideen und Mut in der Zweiten Liga etabliert. Viel ist ihm gelungen, doch ein Universal-Genie ist der Bau-Ingenieur nicht. Es wäre gescheiter gewesen, bei fußballspezifischen Entscheidungen das letzte Wort anderen zu überlassen. So wird das bei den meisten Klubs gehandhabt.

Zumal am Hardtwald gilt: Wer zahlt, schafft an. Ein Meinungsmonopol ohne Korrektiv kann im Profi-Fußball tödlich sein. Verfehlt der SV Sandhausen in seinem neunten Zweitligajahr den Klassenerhalt, wäre es vermutlich ein Abstieg ohne Wiederkehr.

Schon jetzt ist Geschichte, was den Dorfverein stark gemacht hat: Wille und Widerstand. Die Kraft, nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Und jetzt? Denis Linsmayer, über Jahre das Gesicht des Zweitligisten, hatte am Wochenende seine beste Szene als Los-Fee. Der ehemalige Kapitän und dienstälteste Profi wurde gebraucht, um den Sieger eines Gewinnspiels zu ermitteln. Am Tag danach saß er 90 Minuten auf der Bank. Oder Marco Thiede. Einer mit großem Kämpferherzen. Aber angeblich zu unbeholfen. Im Derby war er einer der Besten – im Trikot des Karlsruher SC.

"Einige Spieler müssen sich hinterfragen", mahnt Machmeier. Er hat Recht. Wie kann es sein, dass eine der routiniertsten Mannschaften der Liga beim ersten Windhauch aus den Latschen kippt?

Gut ist, dass man auch über den Relegationsplatz in der Klasse bleiben kann, dass Osnabrück und Nürnberg zwar schon vier und fünf Punkte weg, aber noch in Reichweite sind. Mannschaften, denen Sandhausen fußballerisch locker das Wasser reichen kann.

Schlecht ist, dass bisher alle Versuche scheiterten, die leidenschaftslosen und launigen Profis zum Laufen zu bringen. Der Präsident fordert unentwegt mehr Engagement, der Sportliche Leiter holte vier Neue, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Der Trainer wechselt munter durch und trägt damit zur Verunsicherung bei.

Was nun? An Schiele festhalten? In der Hoffnung, dass der stille Schwabe die tauben Ohren seiner Mitarbeiter erreicht, dass er trotz der vielen Niederlagen noch Glaubwürdigkeit und Autorität hat. Einen neuen Trainer verpflichten mit den damit verbundenen Risiken?

Jürgen Machmeier hat der Versuchung widerstanden, aus der Enttäuschung heraus eine schnelle Entscheidung zu treffen und den Wunsch von "Superstroke" zu erfüllen. Vermutlich wird Schiele am Samstag in Paderborn noch mal auf der Bank sitzen.

Zu einem Endspiel?