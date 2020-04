Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen nutzt die Corona-Zwangspause, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Nachdem bereits am Montag die Verträge mit Geschäftsführer Volker Piegsa und dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca verlängert wurden, folgten nun die Vertragsverlängerungen mit sieben Mitarbeitern aus dem Trainer- und Betreuerstab.

So wurden die Kontrakte mit den Co-Trainern Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits, mit Torwarttrainer Daniel Ischdonat, Fitness- und Athletikcoach Dirk Stelly, Videoscout Pascal Lammerich , Videoanalyst Phil Weimer und Betreuer Muhterem Kocaman fortgeführt.

"Der Trainerstab hat bewiesen, dass er unter der Leitung von Uwe Koschinat sehr gut zusammenarbeitet", sagte Mikayil Kabaca, und Chefcoach Koschinat ergänzte: "Es ist ein tolles Zeichen dafür, dass wir sehr gut harmonieren."

Gerhard Kleppinger, Mitglied des Olympiateams, das 1988 Bronze in Seoul gewann, arbeitet bereits seit der Saison 2012/13 als Co-Trainer am Hardtwald. "Ich freue mich, dass ich die langjährige Zusammenarbeit fortführen und weiter Teil der Entwicklung des SV Sandhausen sein kann", sagte der 62-Jährige.

Stefan Kulovits (37) zählt seit Beginn dieser Saison zum Trainerteam und ist derzeit noch als "Stand-by-Profi" aktiv, hatte aber noch keinen Einsatz. "Der SVS ist mir in den letzten sieben Jahren sehr ans Herz gewachsen", sagte der Österreicher, der viele Jahre Mannschafts-Kapitän beim Fußball-Zweitligisten war.

Update: Donnerstag, 23. April 2020, 18.05 Uhr

Sandhausen. (dpa-lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat die Verträge mit seinem Führungsduo verlängert. Geschäftsführer Volker Piegsa und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca erhielten jeweils neue Arbeitspapiere, wie der Club am Montag mitteilte. Über die Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart.

"Nicht zuletzt auch die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, vor allem mit (Präsident) Jürgen Machmeier und Mikayil Kabaca auf der Führungsebene, haben mich bewogen mich langfristig an den SVS zu binden", sagte Piegsa laut Vereinsmitteilung.

Der #SVS setzt in schwierigen Zeiten auf Kontinuität in der Führungsetage. Geschäftsführer Volker #Piegsa und der sportliche Leiter Mikayil #Kabaca haben vorzeitig ihre Verträge am #Hardtwald verlängert. 📝



🌐 https://t.co/grYrRtuPnE

___________#SVS1916 #WirEchtVerbunden pic.twitter.com/RP0dbLdlgH