Von Claus Weber

Sandhausen. Marco Sailer dürfte mit seiner Prognose vermutlich nicht ganz falsch liegen. Aue und Magdeburg machen den Relegationsplatz unter sich aus, meinte der frühere Bundesliga-Spieler des SV Darmstadt 98 zum Abstiegskampf in der 2. Bundesliga bei Sky, und Duisburg und Sandhausen steigen direkt ab.

Die Ergebnisse des Wochenendes belegen leider, dass die Voraussagen der einstigen Vollbart-Ikone nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Der FC Ingolstadt, der eine gefühlte Ewigkeit Tabellenschlusslicht war, holte mit dem 2:1-Sieg gegen Bochum nun schon neun von zwölf möglichen Punkten nach der Winterpause und kletterte auf den Relegationsplatz. Aue und Magdeburg feierten überraschende Siege, so dass für Sandhausen nur noch der Relegationsplatz in unmittelbarer Sichtweite liegt.

Die Kurpfälzer wurden beim 1:1 gegen Darmstadt 98 zwar benachteiligt, weil Schiedsrichter Lasse Koslowski bei der Schwalbe von Marvin Mehlem auf Strafstoß entschied. Was bei der Empörung über die Fehlentscheidung allerdings unterging: Unschuldig am Ausgleich waren die Sandhäuser nicht. Andrew Wooten hatte sich einen verunglückten Fehlpass erlaubt, den sich Mehlem erlief, ehe er sich im Strafraum fallen ließ.

Und noch etwas geriet bei all der Aufregung zur Randnotiz: Das verbale Foulspiel von Markus Weinzierl. Der Stuttgarter Trainer hatte bei der Pressekonferenz seines VfB vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig die Journalisten mit den möglichen Folgen eines Abstiegs konfrontiert. "Auch ihr müsstet theoretisch nächstes Jahr nach Sandhausen", hatte der VfB-Coach mit mit spitzer Zunge gespottet, "das will keiner."

Jürgen Machmeier - nach dem "Skandalspiel" gegen Darmstadt ohnehin auf 180 - empörte sich. "Weinzierl soll schauen, dass er seinen eigenen Laden in Ordnung bringt, ehe er sich über andere auslässt", meinte der Sandhäuser Klubchef.

Otmar Schork reagierte gelassen. "Das war nicht despektierlich gemeint", fand der SVS-Geschäftsführer. Weinzierl habe nur die Größenverhältnisse darlegen wollen. Hier die Großstadtvereine München, Berlin, Frankfurt oder Dortmund - da das kleine Sandhausen.

Und Fabian Schleusener verstand die Breitseite aus Stuttgart nicht mal als Beleidigung, sondern als Ausdruck des Respekts. "Ich sehe das mit einem Augenzwinkern", meinte der Stürmer, "für die Konkurrenten ist es eklig, hier zu spielen." Denn beim Dorfklub könne man sich eigentlich nur eine blutige Nase holen.

Carlos Ubina von der Stuttgarter Zeitung war schon am Hardtwald. Weinzierl habe es nicht böse gemeint, beschwichtigte der Sportredakteur: "Sandhausen steht wie früher der SV Meppen eben sinnbildlich für die Zweite Liga."

Der Verein aus der 35.000 Einwohner zählenden Kreisstadt im Emsland gehörte der zweithöchsten Klasse zwischen 1987 und 1998 elf Spielzeiten an.

Der SV Sandhausen ist nun sieben Runden dabei. Wenn er nicht am Samstag beim 1. FC Köln eine Überraschung schafft und anschließend die beiden Sechs-Punkte-Spiele gegen Aue und in Magdeburg gewinnt, werden Marco Sailers Prognosen immer wahrscheinlicher.

Und Weinzierl muss nicht nach Sandhausen - ob der der VfB Stuttgart absteigt oder nicht.