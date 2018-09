Von Claus Weber

Sandhausen. Aus seinem Aufgebot macht Kenan Kocak meist ein Staatsgeheimnis. Man müsse Verständnis haben, sagt der Trainer des SV Sandhausen, dass er dem Gegner nicht zu viel verraten wolle. Doch vor dem Spiel am heutigen Samstag (13 Uhr) beim SV Darmstadt 98 verkündete er lautstark und mit einem Schmunzeln im Gesicht: "Philipp Förster wird spielen!"

Das ist nun wirklich keine Überraschung. Der zentrale Mittelfeldmann war in den letzten Partien einer der besten Sandhäuser, überzeugte beim jüngsten 0:0 gegen Berlin. Es kam sogar ein Bruch ins Spiel, als der Sulzfelder in der 57. Minute mit einer Prellung am Schienbein vom Platz musste. "Philipp ist für uns ein sehr wertvoller Spieler", lobt Kocak, "er hat ein fantastisches Spielverständnis."

Im Sommer 2017 holte Kocak seinen Schützling aus gemeinsamen Waldhöfer Zeiten an den Hardtwald. Förster saß zu dieser Zeit beim 1. FC Nürnberg auf der Bank. "Ich hatte das Pech, dass zwei, drei Spieltage nach meiner Ankunft Trainer Alois Schwartz gehen musste", erinnert sich der 23-Jährige." Bei Nachfolger Michael Köllner hatte er kein Standing.

"Als Kocak fragte, ob ich nach Sandhausen kommen wolle, sagte ich mir: Das mache ich blind." Am Hardtwald fühlt sich Förster wohl, er ist wieder in der Heimat - und wird immer besser. "Es war eine Frage der Zeit, bis er ankommt", sagt Kocak, "ich dachte mir schon in Mannheim, der hat das Potenzial ganz vorne zu spielen."

Die Länderspielpause kam zur rechten Zeit. Försters Prellung am Schienbein ist mittlerweile abgeklungen: "Seit Montag stehe ich wieder voll im Saft."

Das ist gut so, denn die Aufgaben werden (vorerst) nicht leichter. In den ersten vier Spielen trafen die Kurpfälzer mit Fürth (5. Platz), Hamburg (8.), Bochum (6.) und Berlin (3.) auf vier Topteams. Heute geht’s zum Zweiten Darmstadt, nächsten Freitag kommt Primus Köln.

Erst danach folgen mit den Partien in Aue (16.) und zuhause gegen Aufsteiger Magdeburg (15.) vermeintlich leichtere Aufgaben. Der SVS braucht aber jetzt schon Punkte, um nicht im Tabellenkeller hängen zu bleiben. Förster traut der Mannschaft heute in Darmstadt eine Überraschung zu. "Wir waren bisher in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft", sagt er, "deshalb ist es umso bitterer, dass wir erst einen Punkt haben." Der Sulzfelder ist überzeugt: "Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir belohnt."