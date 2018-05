Sandhausen. (dpa-lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen will trotz des bereits gesicherten Klassenverbleibs im letzten Saisonspiel noch einmal alles geben. Mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) könnten die Nordbadener auf den achten Platz klettern - das wäre das beste Saisonergebnis der Vereinsgeschichte. "Wir machen keine Experimente, sondern werden noch einmal an unsere Grenzen gehen", sagte Trainer Kenan Kocak am Freitag vor der Partie beim Tabellenvierten.

Im ungünstigsten Fall könnten die Sandhäuser vom derzeit elften bis auf den 14. Tabellenrang zurückfallen. Durch die 0:2-Heimniederlage gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg war Sandhausen am vergangenen Sonntag erstmals in dieser Runde aus den Top Ten gerutscht.

Schon vor dem Saisonfinale machte der Trainer seiner Mannschaft "ein Riesen-Kompliment". Es sei eine sehr schwierige Saison für den Verein gewesen. Acht Sandhäuser Spieler erlitten Knochenbrüche. Gegen Nürnberg zog sich Tim Knipping einen Unterschenkelbruch zu. Der Innenverteidiger wird monatelang ausfallen.