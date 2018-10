Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Durch den Fehlstart des SV Sandhausen bekommt die Frage Aktualität: Was macht einen guten Trainer aus? Kenan Kocak kennt die Antwort: "Für die elf, die am Sonntag in St. Pauli spielen, bin ich der beste Trainer. Die sechs, die auf der Bank sitzen, wissen nicht so recht und für die anderen im Kader habe ich keine Ahnung." Der Sandhäuser Coach ist sich klar darüber, dass in Zeiten des Misserfolges "Hunderte neuer Kollegen" den Finger strecken. Er schmunzelt: "Natürlich wissen die alles besser."

Die ernsteste Krise seit fünf Jahren befeuert auch die Diskussion in den Internet-Foren. Philipp Klingmann und Marcel Jansen hätten gegen Magdeburg spielen müssen, meinen die Fans. Kenan Kocak entgegnet: "Sie sollten aufgrund der hohen Belastungen einmal pausieren, doch weil die Mannschaft beim 2:0 in Aue gut war, wollte ich nichts ändern."

Es ist nicht einfach, die richtige Wahl für jeden Geschmack zu treffen. Der aufgeblähte Kader von 29 Profis macht es schwer, schwache Spiele wie am Sonntag fordern zu Experimenten heraus, die wiederum zu Lasten der Kontinuität gehen.

Einig sind sich Fußballlehrer und Fans darin, dass sich Magdeburg so schnell nicht wiederholen darf. Von einem "Offenbarungs-Eid" war im Forum die Rede, Abwehrchef Markus Karl sprach von einem "rabenschwarzen Tag", Kenan Kocak vom "schlechtesten Spiel" in seiner über zweijährigen Amtszeit.

Es wird Veränderungen geben in St. Pauli. Leart Paqarada kehrt zurück, rechts dürfte wieder Philipp Klingmann übernehmen, Marcel Jansen ist eine Option für den fußballerisch zunehmend überforderten Kapitän Stefan Kulovits,. Falls Sandhausen auf Konter setzt, sind die schnellen Fabian Schleusener und Rurik Gislason die richtigen Leute.

Allerdings plagen den Isländer muskuläre Probleme. Außer den Langzeit-Verletzten Nejmeddin Daghfous, Tim Knipping, Ken Gipson und Marcel Schuhen, mit denen Kenan Kocak in diesem Jahr nicht mehr rechnet, müssen am Sonntag auch Erik Zenga (Zerrung) und Marcel Seegert (krank) ersetzt werden. Dagegen hofft der Trainer, dass Philipp Förster vielleicht doch mitmachen kann, wiewohl er unter einer Schambein-Entzündung leidet, die chronisch werden kann.

Beim Tabellensechsten ist man um die Balance bemüht, nicht weil man unweit der Reeperbahn schnell auf die schiefe Bahn geraten kann, sondern weil vier Spielen mit 15 Gegentoren und null Punkten drei minimalistische aber ertragreiche Ergebnisse folgten: 1:0 in Ingolstadt, 2:1 gegen Paderborn und 0:0 am Sonntag im Derby beim Hamburger SV.

Furchtlos würde man ans Millerntor fahren, versichert Markus Karl. Der Profi aus dem niederbayerischen Vilsbiburg spielt nicht ungern gegen den FC St. Pauli. "Gegen die habe ich am meisten getroffen, vier oder fünfmal." Zum 2.01 Meter langen und schon dreimal erfolgreichen Holland-Hünen Henk Veerman sagt er: "Er spielt für St. Pauli und nicht für den FC Barcelona."

Kocak erwartet eine "Trotzreaktion", weiß, dass das Ergebnis am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch für die Stimmung in der folgenden Länderspielpause wichtig ist.

Noch liegt der Ex-Waldhöfer in der Rangliste der Sandhäuser Zweitliga-Trainer an zweiter Stelle. Doch bei einem Sieg in Hamburg würde er um 0,0019 Punkte an Alois Schwartz vorbeiziehen. Schwartz sammelte in 102 Zweitliga-Spielen 123 Punkte (Schnitt: 1.2058), Kocak brachte es auf 90 Zähler in 76 Spielen (1.184).