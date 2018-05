Sandhausen. (dpa) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Mittelfeldspieler Denis Linsmayer langfristig an sich gebunden. Beide Seiten einigten sich auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre bis 2022, wie der Club am Donnerstag bekanntgab. Der 26-Jährige gehörte in der zu Ende gehenden Saison 30 Mal zur Startformation von Sandhausen und erzielte zwei Tore. Linsmayer kam 2013 vom 1. FC Kaiserslautern und gehört damit zu den dienstältesten Profis im Team.