Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen wartet in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison weiter auf den ersten Sieg. Nach dem 1:6 beim VfB Stuttgart und dem 3:3 gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy fand Uwe Koschinat viele Kritikpunkte, bemängelte dabei auch die Ballsicherheit seines Teams. Ein 22-Jähriger soll nun helfen, dass es besser wird. "Wir wollen aus dem zentralen Mittelfeld heraus mehr Geschwindigkeit entwickeln und benötigen dort mehr Ballsicherheit", sagte der Trainer, "dieses Profil erfüllt Anas, der sowohl auf der Achterposition als auch auf allen offensiven Positionen einsetzbar ist und in beide Richtungen arbeitet."

Es geht um Anas Ouahim. Der offensive Mittelfeldmann wechselt vom Zweitliga-Konkurrenten VfL Osnabrück an den Hardtwald. Für die Niedersachsen bestritt der 1,75 große Deutsch-Marokkaner 25 Parten, erzielte drei Treffer, bereitete ein Tor vor. Ouahims Vertrag an der Bremer Brücke ist ausgelaufen, er kommt ablösefrei in die Kurpfalz, über die Laufzeit seines neuen Arbeitspapiers machte der SVS keine Angaben.

Ausgebildet wurde Ouahim im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln, absolvierte für den Geißbock-Klub 53 Spiele im Regionalliga-Team (elf Tore) und je eine Partie in der Bundesliga und in der Europa League. Außerdem bestritt er ein Spiel für die U 23-Auswahl Marokkos. Ob er gleich im nächsten Testspiel am Samstag (14 Uhr/ohne Zuschauer) beim FSV Mainz 05 zum Einsatz kommen wird, steht noch nicht fest. Laut Sportchef Mikayil Kabaca wird darüber nachgedacht, den Test über zweimal 90 Minuten durchzuführen, um allen Spielern viel Praxis zu ermöglichen.

Während sich der Kader allmählich füllt, ist die Suche nach dem Trikotsponsor offenbar noch nicht abgeschlossen. In den bisherigen Tests lief die Mannschaft ohne Werbepartner auf. Der für Donnerstag geplante Media-Day, bei dem gewöhnlich die Teamfotos geschossen werden, wurde erst einmal verschoben. Sandhausen, so ist zu hören, ist nicht die einzige Profi-Mannschaft, die sich gedulden muss. Wegen der Corona-Pandemie halten sich viele Firmen bedeckt. Ob es mit dem bisherigen Haupt- und Trikotsponsor, dem Online-Wettanbieter "sunmaker", weitergehen soll, war nicht zu erfahren.