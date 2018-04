Von Claus Weber

Hamburg. Auf dem Heiligengeistfeld vor dem Stadion am Millerntor findet gerade das Hamburger Frühlingsfest statt. Tausende strömten am Sonntagnachmittag zu den Fahrgeschäften auf der Suche nach ein bisschen Nervenkitzel. Den gab’s ein paar Meter weiter auch für die rund 450 mitgereisten Fans des SV Sandhausen. Sie erlebten beim FC St. Pauli eine Achterbahnfahrt der Gefühle, sahen eine Kurpfälzer Mannschaft, die ganz stark begann, überraschend in Rückstand geriet, den hoch verdienten Ausgleich erkämpfte und fast noch ein Elfmetertor kassierte.

Denis Linsmayer wusste deshalb nicht recht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. "Ich denke, heute haben wir zwei Punkte liegen lassen", sagte der Defensivspieler schließlich nach dem 1:1, "denn wir waren die deutlich bessere Mannschaft mit den deutlich besseren Chancen." Aber, ergänzte Linsmayer: "Wir haben auch einen wichtigen Punkt mitgenommen."

Sandhausen machte damit sogar drei Plätze gut, kletterte vom zehnten auf den siebten Rang. Allerdings hat das Tableau der Zweiten Liga derzeit wenig Aussagekraft. Beim Blick darauf schüttelte Otmar Schork ungläubig den Kopf. "Die Liga spielt verrückt", sagte der Sandhäuser Geschäftsführer, "neun Mannschaften trennt gerade Mal ein einziger Punkt. Das hat es in dieser Konstellation noch nicht gegeben." Mit 37 Zählern sechs Spieltage vor Schluss hätte sich Sandhausen in den Vorjahren auf einen entspannten Saisonendspurt einstellen können. Doch diesmal ist der Abstiegs-Relegationsplatz nur drei Punkte entfernt.

"Am Ende kann dieses Unentschieden für uns noch Gold wert sein", sagte deshalb Kenan Kocak. Mehr als das Ergebnis erfreute den Trainer allerdings die Vorstellung seiner Mannschaft, die nicht nur leidenschaftlich kämpfte, sondern auch spielerisch die Akzente setzte, was auch die Statistik belegt: 19:10 Torschüsse, neun zu vier Chancen, sechs zu zwei Ecken. "Wir haben sehr, sehr gut gespielt", sagte Kocak, "schade, dass wir uns nicht mit einem Sieg belohnt haben."

Jürgen Machmeier war trotzdem zufrieden. "Man sieht: Bei der Mannschaft ist alles in Ordnung und die Moral stimmt", sagte der Präsident in Anspielung auf die beiden jüngsten Niederlagen, "und man sieht auch: Wenn die Stammkräfte zurückkehren, dann spielen wir auch wieder besser."

Nicht nur Nejmeddin Daghfous und Tim Knipping, die bei der jüngsten 2:3-Pleite gegen Bochum gefehlt hatten, standen wieder auf dem Platz, sondern überraschend auch Andrew Wooten. Der beste Torjäger der Vorsaison hatte so lange gefehlt, dass er fast in Vergessenheit geraten war.

Nun feierte er fast auf den Tag genau acht Monate nach seinem einzigen Kurzeinsatz in dieser Runde ein vielversprechendes Comeback, sorgte für Unruhe in der Hamburger Abwehr, hatte zweimal den Siegtreffer auf dem Fuß. "Wir hoffen, dass er der Mannschaft in den letzten sechs Spielen einen Schub geben kann", sagte Geschäftsführer Schork. Und Denis Linsmayer meinte: "Wir haben uns alle riesig gefreut, dass Andrew wieder dabei ist. Er kann in den letzten Partien ein wichtiger Spieler für uns werden."

Allerdings findet sich sein Nachfolger Rurik Gislason auch immer besser zurecht. Der Winterneuzugang erzielte sein drittes Tor für Sandhausen, stand goldrichtig, als St. Paulis Torwart Robin Himmelmann den Schuss von Tim Knipping nur abblocken konnte. "Hut ab vor Rurik", strahlte Otmar Schork, "er ist erst am Freitagmorgen von seiner Länderspielreise aus Chicago heimgekehrt. Den Jetlag hat man ihm nicht angemerkt."

Das Ausgleichstor des Isländers in der 54. Minute war hochverdient. Sandhausen hatte bis dahin sieben Möglichkeiten durch Manuel Stiefler (3. Minute), Julian Derstroff (12.), Philipp Förster (22. und 53.), Nejmeddin Daghfous (45.) und Gislason (30. und 43.) vergeben.

Ganz anders St. Pauli: Die Hamburger nutzten ihre erste Möglichkeit in der 26. Minute durch Sami Allagui zum 1:0.

Obwohl der SV Sandhausen auch nach dem Ausgleich mehr fürs Spiel tat, geriet er fast erneut in Rückstand, als sich Allagui bei Markus Karl im Strafraum einfädelte und zu Fall kam. Doch Torwart Marcel Schuhen ahnte die Ecke und hielt den zweifelhaften Strafstoß des Ex- Sandhäusers Aziz Bouhaddouz (67.).

"Dieses Spiel gibt uns Auftrieb", ist Jürgen Machmeier überzeugt. Das wäre gut. Am Freitagabend kommt mit Greuther Fürth die Mannschaft der Stunde an den Hardtwald. Fünf der letzten sieben Spiele haben die Franken, die wochenlang auf einem Abstiegsplatz standen, gewonnen und nun könnten sie auch Sandhausen überholen. Von einem Endspiel will Kocak allerdings nicht sprechen. "Aber", sagte der Trainer, "wir könnten einen Big Point landen." Gerne mit etwas weniger Nervenkitzel.

Schade: Ausgerechnet gegen Fürth fehlt mit Denis Linsmayer ein wichtiger Führungsspieler. Er kassierte in St. Pauli in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte.

St. Pauli: Himmelmann - Buballa, Avevor, Ziereis, Park - Flum, Dudziak - Möller Daehli (90. Neudecker), Sahin (75. Buchtmann), Allagui (86. Schneider), Bouhaddouz.

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Karl, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Kulovits (75. Jansen) - Daghfous (90. Aygünes), Förster, Derstroff (65. Wooten) - Gislason.

Schiedsrichter: Sather (Grimma); Zuschauer: 29.381 ; Tore: 1:0 Allagui (26.), 1:1 Gislason (54.); Besonderes Vorkommnis: Schuhen hält Foulelfmeter von Bouhaddouz (67.).