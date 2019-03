Markus Karl (l.) soll heute in Magdeburg wieder von Beginn an für Sandhausen spielen. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wenn Einsicht der beste Weg zur Besserung ist, dann muss man sich beim SV Sandhausen keine Sorgen machen vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg. Die Profis zeigten sich reumütig nach dem 0:3 gegen den FC Erzgebirge Aue, das vermutlich als schlechtestes Spiel in die Zweitliga-Geschichte des Vereins eingehen wird.

Selbst Uwe Koschinat räumte Fehler ein. Das ist ein Zeichen für Größe. Er hätte wohl besser Markus Karl in der Mannschaft gelassen, um das Zentrum zu stärken, sagte der 47-jährige Fußballlehrer. Aber er habe offensive Akzente setzen wollen.

Viele falsche Entscheidungen darf man sich beim Letzten der Zweiten Liga nicht mehr leisten. Bei einer Niederlage in Magdeburg würde der Rückstand zum ersten Nichtabstiegs-Platz auf acht Punkte wachsen. Dann würde bei neun ausstehenden Spielen nur noch ein Wunder helfen.

"Aue war ein Rückschritt", meint Koschinat, "erstmals hat die Mannschaft dem Druck nicht stand gehalten. Ich hoffe, es war nur ein Ausreißer." Die Mannschaft würde leben, selbst die Laufleistung am letzten Samstag sei "ordentlich" gewesen. "Wir hatten aber eine sehr hohe Ungenauigkeit im Spiel", bemängelt der Trainer.

Die Vorzeichen geben nicht zu allzu großen Hoffnungen Anlass. Magdeburg ist mit seinem neuen Trainer Michael Oenning in diesem Jahr durchgestartet. Elf von 18 möglichen Punkten haben die Sachsen-Anhaltiner geholt, auch wenn das jüngste 0:1 in Duisburg durch ein Tor in der Nachspielzeit ein Rückschlag war. Sandhausen hat in den letzten vier Spielen zwei Tore erzielt und damit einen Punkt gemacht. Vier von 18 möglichen sind es seit der Winterpause.

Bei den Gastgebern fällt zwar mit Christian Beck der Anführer aus - der Kapitän erlitt Brüche im Gesicht und wird vermutlich für den Rest der Runde fehlen - um so munterer sind die Fans. Auch am Sonntag wird die MDCC-Arena mit 18.000 Plätzen weitgehend ausverkauft sein. Nach dem Spiel soll sie auf ein Fassungsvermögen von 30.000 Besuchern ausgebaut werden.

Die Fußball-Begeisterung in Magdeburg ist groß. In der Landes-Hauptstadt blickt man auf drei DDR-Meisterschaften zurück. Am 8. Mai 1974 wurde Magdeburg durch einen 2:0 gegen den AC Mailand Europapokal-Sieger. Es war die Zeit von Jürgen Sparwasser, der sich kurz darauf bei der WM 1974 durch sein Tor zum 1:0-Sieg der DDR gegen die Bundesrepublik unsterblich machte.

Nach der Wende verschwand der 1. FC Magdeburg in der Versenkung, spielte lange in der Oberliga, ehe vor drei Jahren der Aufstieg in die Dritte Liga und vor dieser Saison in die Zweite Liga gelang. Mit dabei war auch ein ehemaliger Sandhäuser, sogar einer aus der Region. Nico Hammann ist in Eberbach geboren, spielte für Affolterbach und Wald-Michelbach, kam jedoch in der Saison 15/16 nicht an Philipp Klingmann vorbei und kehrte in den Osten zurück.

Es werde keinen Kahlschlag geben, sag Koschinat, vermutlich aber doch einige Wechsel. Karl spielt wieder von Beginn an. Leart Paqarada könnte eine Option sein für Sören Dieckmann. Korbinian Vollmann hätte eine Chance in der Startelf verdient. Fehlen wird Tim Kister. Der Abwehrchef hat zwar seine Sperre abgebrummt und auch der Knöchel ist nicht mehr dick, doch jetzt liegt der Routinier, wenn auch mit schlanken Fuß, mit Fieber im Bett.

Sandhausen fährt als Außenseiter an die Elbe, doch im Fußball kommt unverhofft oft. Vielleicht verleiht der Führungswechsel Schwung. Am Donnerstag hat mit Jürgen Machmeier der Chef persönlich übernommen, nachdem Geschäftsführer Otmar Schork nach acht Jahren seinen Rücktritt erklärte. Wenn Machmeier nur ein klein wenig von seinem Selbstbewusstsein und seiner Zuversicht auf die Profis überträgt, dann kann nach 1974 beim Europopkal-Finale in Rotterdam wieder eine Überraschung gelingen - nur diesmal andersrum.

Nicht nur Schork wird im MDCC-Stadion, allerdings in nicht mehr offizieller Funktion, die Daumen drücken, gute Wünsche kommen auch aus Ilvesheim. "Ich traue der Mannschaft zu, dass sie den Klassenerhalt schafft. Sie hat die Qualität dafür", sagt Kenan Kocak. Der Ex-Trainer, der im Oktober gehen musste, verfolgt mit großer Aufmerksamkeit und Anteilnahme die turbulenten Tage bei seinem früheren Arbeitgeber.