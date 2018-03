Sandhausen. (ber) Der SV Sandhausen wird die Pause in der 2. Fußball-Bundesliga zur Regeneration nutzen. "Wir verzichten auf ein Testspiel", erklärte Kenan Kocak, "wir haben sowieso einen personellen Engpass und hoffen, dass die Knochen heilen." Die vielen Ausfälle machte der Trainer für die Negativserie mit zuletzt vier sieglosen Spielen verantwortlich.

Bei der 2:3-Heimpleite gegen Bochum fehlten neben den Dauerverletzten auch der gelbgesperrte Kapitän Nejmeddin Daghfous sowie Stürmer Richard Sukuta-Pasu und Tim Knipping, der seinem Teamkollegen Julian Derstroff zwei Tage zuvor beim Ausparken ins Auto gefahren war, ohne den Schaden zu melden. "Fehler sind menschlich, wir haben das intern besprochen, Tim hat sich entschuldigt", sagte Kocak, "ich bin überzeugt, dass er seine Lehren daraus zieht."

Gegen Bochum musste zur Pause auch noch Denis Linsmayer vom Platz, weil er rotgefährdet war. "Das konnten wir gegen einen so starken Gegner nicht auffangen", sagte Kocak. Alle vier Spieler werden am 1. April in St. Pauli wieder dabei sein. Deshalb ist Kocak optimistisch, nicht noch in Abstiegsnot zu geraten. Nach dem Auer Sieg gegen Fürth ist der Abstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz auf drei Punkte geschmolzen. "Wir haben nicht durchgedreht als es sehr gut lief", sagte Kocak, "und wir verlieren auch jetzt nicht die Nerven."

Zumal sich die personelle Situation immer weiter entspannt. Damian Roßbach, Mirco Born und Robert Herrmann sind wieder dabei und selbst Rechtsverteidiger Philip Klingmann wird nach seinem Schädelbruch früher als erwartet zurückkommen.

Der SVS hat es selbst in der Hand, trifft mit St. Pauli, Fürth, Darmstadt und Heidenheim bis Ende April auf vier Teams, die hinter ihm stehen und könnte vor den beiden schweren Abschlusspartien gegen Nürnberg und Bielefeld die letzten vier Zähler bis zur magischen 40 Punkte-Marke eingefahren haben.