Von Wolfgang Brück

Berlin. Es bleibt dabei: Berlin ist für den SV Sandhausen keine Reise wert. Im sechsten Spiel in der Hauptstadt gab es die sechste Niederlage. Nach einem Kahlschlag sah es anfangs im Stadion an der Alten Försterei für die Mannschaft vom Hardtwald aus. Union Berlin führte nach zwanzig Minuten durch Tore von Steven Skrzybski (4.) und Kristian Pedersen (20.) bereits mit 2:0. Es spricht für den Liga-Zwerg, dass er sich wieder erhob. Philipp Förster gelang der Anschlusstreffer (48.). Mit Ach und Krach brachten die "Eisernen" den Vorsprung über die Zeit.

"Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir ein Unentschieden verdient gehabt", meinte Otmar Schork. Der Geschäftsführer räumte jedoch ein: "Es hat etwas an Durchschlagskraft gefehlt." Sandhausen mühte sich, rannte an, kam auf 6:3-Ecken und 9:6-Torschüsse. Chancen, die diese Bezeichnung verdienen, gab es aber höchstens noch zwei: Nach einer Stunde rettete Christopher Trimmel artistisch auf der Torlinie nach einem Schuss des wiederum bärenstarken Denis Linsmayer (64.). Vielversprechend war auch ein Pass von Haji Wright auf Sahin Aygünes, doch der zögerte zu lange (83.).

In der Schlussphase versuchten mit Wright und Aygünes, mit Sukuta-Pasu, Rurik Gislason und Ali Ibrahimaj fünf gelernte Stürmer ihr Glück. Vergeblich. Philipp Förster, der nicht an vorderster Front ist, machte das erst dritte Tor im sechsten Spiel des Jahres. Nur fünf Vereine haben weniger Tore erzielt als der Tabellensechste, der aber nach wie vor über die mit Abstand beste Abwehr der Zweiten Liga verfügt.

Es erklärt auch, weshalb die Aussichten dramatisch sinken, wenn Sandhausen in Rückstand gerät. Nur einmal - beim 1:1 in Braunschweig vor fast einem halben Jahr - gab es danach wenigstens noch einen Punkt. Auch in Berlin mussten sich die Kurpfälzer damit trösten, dass man - wie schon beim 0:1 in Düsseldorf - auf Augenhöhe mit einem Ensemble war, das als weitaus besser besetzt eingestuft wird. "Wir waren 2018 in keinem Spiel schlechter als der Gegner", haderte Denis Linsmayer. "Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen", blickt Philipp Förster voraus, "wir waren dem Ausgleich sehr, sehr nahe."

Korbinian Vollmann sprach von einer "guten Moral". Er bedauerte, dass bei seinen Möglichkeiten vor der Pause einmal der Ball versprang (17.) und er einmal abgeblockt wurde (26.). Im Bilde war der lange verletzte Ex-Münchner beim Anschlusstreffer kurz nach der Pause. Frei gespielt von Sukatu-Pasu leitete er gedankenschnell auf Förster weiter.

Man habe in der Anfangsphase keinen Zugriff auf den Gegner bekommen, beklagte Trainer Kenan Kocak. Das kann man so sehen. Skrzybski lief vor seinem elften Saisontor Tim Knipping einfach davon. Torwart Marcel Schuhen war nicht schnell genug am Boden. Beim 2:0 wurden die Gäste durch eine Eckenvariante überlistet. Am kurzen Eck ließ Sukuta-Pasu den aufgerückten Verteidiger Marc Torrejon köpfen, Pedersen besorgte den Rest. "Ich habe Respekt vor meiner Mannschaft. Sie hat sich gegen starke Berliner gut aus der Affäre gezogen", lobte gleichwohl Kenan Kocak. Der Trainer erinnerte an die große Zahl der Ausfälle, nämlich insgesamt zehn.

Trotz der Niederlage: Es bleibt spannend. Bei nur zwei Punkten Rückstand ist der Relegationsplatz weiter in Sicht. Wie eng es zugeht in der Zweiten Liga, zeigen die Ergebnisse vom Wochenende mit zwei Unentschieden und sieben Spiele mit jeweils nur einem Tor Unterschied. Gerade mal fünf Punkte trennen den Dritten Kiel vom Zwölften Dresden.

Am Samstag (13 Uhr/direkt in Sky) kann der SV Sandhausen im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue nachholen, was in Berlin verpasst wurde.

Berlin: Mesenhöler - Trimmel, Leistner, Torrejon, Pedersen - Parensen (79. Hosiner) - Kroos, Hedlund (90. Friedrich) - Skrzybski, Hartel (65. Prömel) - Polter.

Sandhausen: Schuhen - Stiefler (82. Aygünes), Kister, Karl, Knipping - Linsmayer, Jansen (61. Wright) - Gislason, Förster, Vollmann (82. Ibrahimaj) - Sukuta-Pasu.

Schiedsrichter: Brand (Unterspiesheim) - Tore: 1:0 Skrzybski (4.), 2:0 Pedersen (20.), 2:1 Förster (48.) Zuschauer: 18.974.