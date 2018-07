Patrick Berecko tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Nächste Runde spielt der angehende Polizist bei Gernot Jüllich in Schwetzingen. "Er ist schneller als ich es war", sagt Igor. Foto: privat

Von Wolfgang Brück

Branjin-Vrh. Wenn am heutigen Samstagabend Kroatien mit Russland um den Einzug ins WM-Halbfinale kämpft, wird auf den Straßen und Plätzen von Zagreb Ausnahmezustand herrschen. "Was hier los ist, lässt sich schwer beschreiben", sagt Igor Berecko. Der frühere Torjäger des SV Sandhausen ist derzeit mit seinem Sohn Patrick, der nächste Runde beim SV Schwetzingen spielen wird, auf Heimaturlaub. Igor Berecko ist von den Chancen seiner Kroaten überzeugt. "Wenn alles passt, können wir sogar Weltmeister werden", glaubt der 52-jährige Sandhäuser. Denn auf der Bank des Außenseiters von der Adria sitzt ein alter Freund. Berecko hat mit Nationaltrainer Zlatko Dalic Anfang der Achtziger Jahren nicht nur gemeinsam Fußball gespielt, er hat sogar zwei Jahre mit ihm zusammen gewohnt. Lesen Sie in der Rhein-Neckar-Zeitung Informationen aus erster Hand.

Igor Berecko, Kroatien hat sich im Achtelfinale gegen Dänemark im Elfmeterschießen durchgesetzt...

...erinnern Sie mich nicht daran. Meine Familie und ich waren nahe am Herzinfarkt. Meine Mama Ljuba ist mehrmals aus dem Zimmer gerannt. Ich war heiser vom Anfeuern. Hinterher lagen wir uns in den Armen und waren total glücklich.

Sie haben Kroatien Anfang der Neunziger wegen des Bürgerkriegs verlassen.

Unser Haus wurde beschossen. Ich kam mit meiner Frau Divna und unserer damals drei Monate alten Tochter Nikol nach Deutschland - ohne ein Wort Deutsch zu können. Bobby Jovanic war meine Rettung. Der Trainer hat mich zum SV Sandhausen geholt.

Auch Ehrenpräsident Erich Balles spielte eine Rolle.

Ich bin ihm bis heute dankbar. Er war für mich auf den Ämtern und hat bewirkt, dass wir in Deutschland bleiben durften.

Sie haben es zurückgezahlt, wurden mit Sandhausen Deutscher Amateurmeister, zweimal Meister der Oberliga und sind in die Regionalliga aufgestiegen. Aber im Vergleich zu Davor Suker, mit dem Sie in der U 18 und U 20 Ihres Heimatlandes gespielt haben und der zum Weltstar wurde, schauen Sie auf eine eher bescheidene Karriere zurück.

Ich habe mir im letzten Spiel vor der Junioren-Weltmeisterschaft, bei der Kroatien den Titel gewann, eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Vielleicht wäre sonst alles anders gekommen. Es ist zwar ein bisschen schade, aber ich bin zufrieden. Ich habe Arbeit (bei Siga Telecom in Ilsfeld; Anmerkung der Redaktion), meine Frau ist Modeberaterin bei Kraus in Heidelberg, wir leben in einem schönen und sicheren Land. Vor allem aber, ich liebe meine Familie und wir sind alle gesund.

Mit 39 standen Sie das letzte Mal auf dem Fußballplatz. Sie haben damals zusammen mit Slavisa Staletovic und "Schlappe" Ehmann noch zwei Jahre beim TSV Gauangelloch gekickt. Hatten Sie nie Lust, Ihre Erfahrungen als Trainer weiterzugeben?

Das kam für mich nicht in Frage. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, einem Spieler zu sagen, dass er auf die Ersatzbank muss.

Ihr Sohn Patrick tritt in Ihre Fußstapfen. Darf sich der SV Schwetzingen auf Berecko Junior freuen?

Patrick hat gegenüber mir einen Vorteil. Er ist schneller. Ich hatte ja manchmal Probleme mit dem Gewicht. Patrick hatte Pech, dass er sich mit 17 beim Karlsruher SC das Bein gebrochen hat und zweimal operiert werden musste. Ich bin sicher, dass er beim neuen Schwetzinger Trainer Gernot Jüllich gut aufgehoben ist.

Zurück zur internationalen Bühne. Mit ZDF-Kommentator Oliver Kahn verbindet Sie auch eine Erinnerung.

In einem Pokalspiel des SV Sandhausen gegen den Karlsruher SC habe ich gegen Olli Kahn ein Tor geschossen. Leider hat es nicht gereicht. Wir haben 1:4 verloren.

Wie haben Sie das Aus der deutschen Mannschaft erlebt?

Ich finde es schade. Ich denke, es hat auch die Unterstützung gefehlt. Das Klima im Umfeld war nicht nur positiv.

Davon kann in Kroatien keine Rede sein.

Wir sind ein kleines Land und entsprechend stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Es wird nicht leicht gegen Russland. Der Heimvorteil wiegt schwer. Man hat es gegen Spanien gesehen. Aber wir haben die Spieler, die die Lücken in der russischen Abwehr finden können, wenn ich nur an Luka Modric oder Ivan Rakitic denke. Das sind Weltklasse-Leute.

Den Nationaltrainer kennen Sie persönlich.

Ich habe vor meiner Flucht nach Deutschland mit Zlatko Dalic in Cibalia zwei Jahre lang in der Ersten Liga gespielt. Wir haben sogar zusammen in einer Wohngemeinschaft gelebt. Ich mochte ihn sehr. Er ist ein in sich ruhender Mensch. Fachlich hoch kompetent und sehr korrekt.

Kann Kroatien den Titel holen?

Einige Favoriten sind bereits draußen, andere gar nicht dabei. Es ist ein Turnier der Überraschungen. Wenn alles passt, können wir sogar Weltmeister werden.