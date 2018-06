Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Es gibt Experten, die überzeugt davon sind, dass der SV Sandhausen in diesem Jahr so gut wie noch nie eingekauft hat. Die Zukunft wird es weisen, das 6:0 im ersten Testspiel am Freitagabend beim Landesliga-Siebten ASC Neuenheim ist sicher kein Maßstab.

Von den elf Neuen ist Karim Guédé wahrscheinlich der interessanteste. Nicht nur weil der 33-jährige Angreifer mit der Empfehlung von fast 50 Bundesligaspielen vom SC Freiburg kommt, sondern auch weil der Sohn togolesischer Einwanderer ein ungewöhnliches Hobby hat.

Guédé ist begeisterter Tänzer. Daheim in Hamburg hatte er eine eigene Gruppe, die "Afrilianos", bei einem internationalen Wettbewerb belegte er den zweiten Platz. Am Freitagabend ließ es der Freund heißer Rhythmen ("Wenn der Tag 24 Stunden hat, höre ich 18 davon Musik") einmal klingeln. Außer ihm trafen im Sportzentrum Nord mit Fabian Schleusener, Emanuel Taffertshofer - mit dem schönsten Treffer des Abends - und Mohamed Gouaida drei weitere Neue. Erfreulich auch: Andrew Wooten, der fast zwei Jahre kränkelte, bewies mit zwei Toren, dass er noch weiß, wo die Hütte steht.

Beide Trainer waren zufrieden. Der Neuenheimer Alexander Stiehl lobte, dass seine Mannschaft aufopferungsvoll gekämpft habe und meinte, ein 0:6 gegen einen Zweitligisten könne sich sehen lassen. Kollege Kenan Kocak verwies auf neun Trainings-Einheiten in dieser Woche.

Er bat um Verständnis: "Die Jungs hatten schwere Beine. So gesehen bin ich nicht unzufrieden. Alle haben sich gut bewegt." Auch die drei - Philipp Klingmann, Korbinian Vollmann und Markus Karl - die neben dem leicht angeschlagenen Alexander Rossipal nicht dabei waren. Karl spielte Glücksfee - zu gewinnen gab es Eintrittskarten und signierte Trikots -Klingmann war mit dem Fahrrad von Neuenheim nach Handschuhsheim gekommen.

Die Vorfreude war spürbar. Obwohl oder vielleicht gerade weil es für Sandhausen beim Saisonauftakt knüppelhart kommt. Der Hamburger SV und der 1. FC Köln sind die ersten Gegner am Hardtwald, auswärts geht es nach Fürth und Bochum. "Vielleicht ist es ein Vorteil, am Anfang gegen die Großen zu spielen, wenn sie noch nicht eingespielt sind", meint Frank Löning. Der frühere Torjäger und heutige Fan-Beauftragte liebt die Offensive. Er hält Rang neun, es wäre die beste Platzierung in der siebenjährigen Zweitliga-Geschichte, für möglich. Schatzmeister Michel Knopf geht davon aus, dass der SV Sandhausen die beiden Ex-Bundesligisten in einem ausverkauften Stadion empfangen kann.

Das deckt sich mit den Erwartungen von Dag Heydecker. Sein Wunsch für die neue Runde - inzwischen ist auch das Erstrundenspiel im Pokal terminiert, es findet am Samstag, 18. August, um 18.30 Uhr, bei Rot-Weiß Oberhausen statt - ist nachvollziehbar: "Wir hoffen auf mehr Zuschauer und größeres Interesse."

Zufrieden mit dem Zuspruch war das Geburtstagskind. Rund 300 Zuschauer wollten den letztjährigen Zweitliga-Zwölften sehen. Sehr sympathisch: Der Nachwuchs durfte auf der Aschenbahn Platz nehmen und war ganz nah dran. Der ASC Neuenheim präsentiert sich als kerngesunder Vierziger: Mit 15 Mannschaften, davon ein Dutzend Nachwuchs-Teams, und engagierten Mitarbeitern wie zum Beispiel den Medienchef Joseph Weisbrod.

Heute in einer Woche (Beginn: 13 Uhr) kommt Regionalliga-Vize SV Waldhof ins Sportzentrum Nord. Am 21. Juli findet auf dem Fußball-Campus das Jubiläms-Sommerfest statt und am 11. August gastiert die deutsche Nationalmannschaft der Ärzte in Neuenheim.

Auch am Hardtwald gibt es ein volles Programm. Ab dem Viertelfinale, verkündete Geschäftsführer Dag Heydecker, wird es bei jedem Spiel wieder Public Viewing mit echter Stadion-Atmosphäre geben. Die Stimmung soll unter dem Aus der deutschen Elf nicht leiden.

ASC Neuenheim - SV Sandhausen 0:6: 0:1 Wooten (14.), 0:2, Guédé (15.), 0:3 Wooten (22.), 0:4 Gouaida (43.), 0:5 Taffertshofer (71.), 0:6 Schleusener (86.).