Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Alois Schwartz, das konnte man während seiner drei Jahre beim SV Sandhausen beobachten, hat mit seiner Jutta einen Glücksgriff gemacht. Eine starke Frau, die mit ihren Söhnen Nico und Mario nicht nur zwei prima Fußballer mit in die Ehe brachte, aus der schon über zwei Jahrzehnten dauernden Verbindung ging auch die gemeinsame Tochter Viviana (19) hervor. Es ist deshalb unverdächtig, wenn der 50-jährige frühere Sandhäuser und derzeitige Karlsruher Trainer ein Fan von Nina Achenbach ist.

Kenan Kocak. Foto: vaf

Das kam so: Vor ziemlich genau vier Jahren gewann der SV Sandhausen ein Heimspiel gegen den VfL Bochum, der am Samstag (13 Uhr/direkt in Sky) auch der nächste Gegner ist, mit 1:0. Die Flanke zum entscheidenden Tor in der letzten Minute durch Nicky Adler schlug Timo Achenbach, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr auf dem Platz sein sollte. Denn kurz zuvor war der Sandhäuser Bank übermittelt worden, dass Achenbachs Frau vor der Niederkunft stehen würde.

Nach dem Tor, dem Jubel und dem Schlusspfiff stürzte Achenbach in Sportsachen ins Auto und raste nach Heidelberg in die Klinik. Er traf noch rechtzeitig ein. "Das war ein ausgezeichnetes Timing", bedankte sich Schwartz bei der zur richtigen Zeit Gebärenden.

Herbst-Babys in den Bundesligen haben Konjunktur. Das liegt daran, dass einige Profis die Winterpause zur Familien-Planung nutzen. Beim FC St. Pauli, der nach dem Auswärtsspiel in Bochum am Montag in einer Woche an den Hardtwald kommt, erwarten gleich vier Spieler Nachwuchs: Ryo Miyaichi, Sami Allagui, Daniel Buballa und Johannes Flum.

Wenn sich deren Babys an das errechnete Geburtsdatum halten, wird Abwehrspieler Buballa im Kreißsaal Händchen halten, statt in Sandhausen zu verteidigen. Denn nicht allen gelingt wie Achenbach der fliegende Wechsel vom Strafraum in den Kreißsaal.

Die Glücksmomente, wenn Tochter oder Sohn das Licht der Welt erblicken, lässt sich heutzutage selbst der ehrgeizigste Fußballer nicht mehr entgehen. Zumal die Chefs anders als noch zu Bernd Schusters Zeiten ("Für Gaby tu ich alles") Verständnis haben.

Sowohl Alois Schwartz als auch sein Nachfolger Kenan Kocak waren bei der Geburt ihrer Kinder dabei. "Das waren unglaublich schöne Erlebnisse, die ich nicht missen möchte", erinnert sich Kocak. Der 36-jährige Fußballlehrer genießt inzwischen in Ilvesheim mit seiner Frau Demet und den Söhnen Ensar (6) und Eymen (3) das Familienleben.

Für den Trainer war es jedenfalls selbstverständlich, dass Denis Linsmayer eine Fußball-Pause einlegte, als kürzlich sein Sohn Mateo in Heidelberg zur Welt kam. Nicht zuletzt der Entbindung-Station in der Klink St. Elisabeth hat es der SV Sandhausen zu verdanken, dass der von der halben Liga umworbene Linsmayer seinen Vertrag beim Liga-Zwerg verlängert hat. "Wir haben bei unserer Tochter Milla so gute Erfahrungen gemacht, dass auch unser zweites Baby in Heidelberg zur Welt kommen sollte", sagt der 26-jährige Mittelfeldspieler, der auf die Spiele bei Eintracht Braunschweig (1:1) und gegen den 1.FC Kaiserslautern (1:0) verzichtete, um in der Nähe seiner Frau Linda zu sein.

Nachdem vor nicht allzu langer Zeit auch Kapitän Stefan Kulovits zum zweiten Mal Vater geworden war, ist am Hardtwald gegenwärtig kein weiterer Nachwuchs in Sicht. Im Gegenteil, die Zahl der Ausfälle geht zurück. Bei der 1:2-Niederlage am Donnerstag im Testspiel beim Bundesligisten FSV Mainz 05 feierten Kulovits nach einem Muskelbündelriss, Robert Herrmann nach einem Fußbruch und Marcel Seegert, sieben Wochen nach dem Bruch der Augenhöhle, ein Comeback.

Mit einer leichten Geburt rechnet trotzdem keiner am Samstag in Bochum, aber es bestehen Chancen, dass der Höhenflug des Überraschungs-Dritten noch eine Weile anhält.