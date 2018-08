Von Claus Weber

Sandhausen. Marcel Schuhen macht Pause. Der Torwart des SV Sandhausen wird im DFB-Pokalspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Rot-Weiß Oberhausen nicht zwischen den Pfosten stehen. Kenan Kocak wird Ersatzkeeper Niklas Lomb den Vorzug geben. "Wenn man zwei, drei starke Torhüter hat, ist es klar, dass man mal wechselt", begründet der Trainer seine Entscheidung.

Otmar Schork versichert, dass der Tausch mit den jüngsten Patzern des Stammtorhüters nichts zu tun hat. "Es war ohnehin geplant, im Pokal zu wechseln", erklärt der Sportliche Leiter. Das haben die Kurpfälzer auch schon in der letzten Saison so gehandhabt.

Diesmal allerdings dürfte dem Trainer die Entscheidung schwerer gefallen sein. Schuhens Nichtberücksichtigung könnte als Degradierung verstanden werden. Die Nummer eins war am vergangenen Sonntag die tragische Figur bei der 0:3-Heimpleite gegen den Hamburger SV, weil er mit unpräzisen Anspielen den Gegner zu zwei Toren eingeladen hatte. "Diese Fehler passieren sogar in der Champions League", nahm Kocak seinen Keeper in Schutz, "wir müssen in dieser schweren Zeit zu unseren Spielern stehen und sie wieder aufbauen."

Kocak spielt damit nicht nur auf den Torwart an, sondern auch auf die Abwehr. In der vergangenen Saison war sie ein Bollwerk, ließ in 34 Spielen lediglich 33 Gegentreffer zu. Nun hat sie in nur zwei Begegnungen schon sechs Tore kassiert und dabei in Fürth und gegen den HSV ungewohnte Schwächen gezeigt.

Drei von vier Spielern aus der erfolgreichen Abwehrkette des Vorjahres waren oder sind verletzt. Innenverteidiger Tim Knipping fällt nach einem Unterschenkelbruch noch längere Zeit aus. "Er fehlt uns an allen Ecken und Enden", klagt Kocak. Tim Kister und Philipp Klingmann mussten nach Knochenbrüchen monatelang pausieren. "Ihnen fehlt Spielpraxis", so der Trainer. Und der Russe Aleksandr Zhirov scheint noch nicht richtig am Hardtwald angekommen zu sein. Kocak: "Er braucht Zeit, um sich zu akklimatisieren."

Wird also bald alles wieder gut? "Wir dürfen nichts schön reden, denn diese Fehler haben wir in dieser Häufigkeit noch nie gehabt", sagt Otmar Schork, "aber wir haben auch keinen Grund, jetzt in Panik zu verfallen."

Womöglich ist der schlechte Start die beste Motivation fürs Pokalspiel. Im letzten Jahr waren die Sandhäuser beim Regionalligisten Schweinfurt mit 1:2 rausgeflogen. "Das darf uns diesmal nicht passieren", sagt Schork, "der Pokal ist eminent wichtig für uns."

Das weiß auch Kocak, der auf weitere Änderungen - wenn es nicht sein muss - verzichten will. "Eine Rotation können wir uns nicht leisten", erklärt er, "zumal es im Pokal um viel geht - auch in finanzieller Hinsicht."

Möglicherweise muss allerdings Offensivmann Rurik Gislason aussetzen. Der isländische WM-Teilnehmer laboriert an einem Knochenödem. Und auch der Einsatz von Rechtsverteidiger Ken Gipson (Bänderdehnung) ist fraglich. "Es könnte aber sein, dass beide bis Samstag fit werden", hofft Kocak.

Mit dabei sein wird auf jeden Falls Kevin Behrens. Der Stürmer war gegen den Bundesliga-Absteiger aus dem hohen Norden einer der besten Sandhäuser. Er versprach: "Wir nehmen die Oberhausener ernst, wir werden sie nicht unterschätzen." Dazu besteht auch kein Grund. "Das ist gefühlt ein Drittligist", findet etwa Otmar Schork, "irgendwann kommen die auch wieder dorthin." Vielleicht schon nach dieser Runde. Nach drei Siegen zum Auftakt führt Rot-Weiß die Tabelle der Regionalliga West an.