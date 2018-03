Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen ist eines der defensivstärksten Teams der 2. Fußball-Bundesliga. Erst fünf Gegentreffer haben die Kurpfälzer bisher kassiert. Nur der Tabellenzweite Darmstadt 98 hat sich weniger eingefangen. Es ehrt Marcel Schuhen, dass er die gute Bilanz nicht für sich allein reklamiert. Im Gegenteil. "Das ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft", sagt der Torhüter, "Verteidigen fängt bei uns schon im Sturm an - aber es stimmt: Defensiv stehen wir gut."

Auch Trainer Kenan Kocak ist ein Abwehrkünstler. Jedenfalls wenn es um die Frage geht, wie sein SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr, Sky) mit der Favoritenrolle umzugehen gedenkt. Denn erstmals in sechs gemeinsamen Zweitliga-Jahren geht der Dorfverein mit Vorteilen ins badisch-pfälzische Derby. Der SVS steht als Tabellensechster blendend da, könnte ohne die Last-Minute-Gegentreffer in Kiel und gegen Düsseldorf sogar ganz oben mitmischen. Die sieglosen Kaiserslauterer dagegen stehen mit nur zwei Zählern auf dem vorletzten Platz.

"Es sind erst fünf Partien gespielt und es ist noch viel zu früh, um sich Prognosen erlauben zu können", wehrt Kocak ab, "noch ist alles eng beisammen und von Tabellenständen werden wir uns nicht blenden lassen." Allerdings wisse er sehr wohl von der Unruhe bei den Pfälzern. Aber ob der Erfolgsdruck, unter dem der deutsche Ex-Meister steht, gut oder schlecht für Sandhausen ist, darauf wollte sich auch Marcel Schuhen nicht festlegen. "Das kann eine Mannschaft beflügeln", meinte der Torwart, "aber es kann auch negativ sein."

Die Frage ist, wie gut Lautern das jüngste Frusterlebnis verarbeitet hat. In Kiel kassiert der FCK in der Nachspielzeit das Tor zum 1:2. "Wir müssen nach vorne schauen, so bitter die Niederlage auch war", sagte Trainer Norbert Meier und hat sich den ersten Saisonsieg fest vorgenommen: "Serien sind da, um sie zu beenden." Daran glaubt auch Mads Albaek. "Wir müssen die Ruhe bewahren", sagte der FCK-Mittelfeldmann, "ich bin optimistisch, dass wir die Kehrtwende schaffen können."

Frust in Lautern, Freude in Sandhausen: Der späte Ausgleich durch Philipp Klingmann zum 1:1 in Braunschweig sei ein Zeichen dafür, wie toll die Moral am Hardtwald sei, meinte Marcel Schuhen. Am Ende hielt der Torwart den Punkt fest, warf sich in der 89. Minute mutig in den Angriff von Eintracht-Stürmer Kumbela - und musste auf dem Platz behandelt werden. "Wenn ich dadurch ein Tor verhindern kann, dann nehme ich einen Kratzer gerne in Kauf", sagt Schuhen.

Nicht so glimpflich kamen in den letzten Wochen viele seine Mitspieler davon. Acht Sandhäuser könnten morgen ausfallen. Torjäger Andrew Wooten musste seinen Comeback-Versuch nach 30 Minuten in der U 23 abbrechen. Er hat erneut eine Verhärtung im Oberschenkel. Neben den Langzeitverletzten werden auch Stefan Kulovits, Eroll Zejnullahu und Korbinian Vollmann fehlen. Marcel Seegert ist wieder ins Training eingestiegen - allerdings nur mit Maske. Der Verteidiger hatte sich in Dresden vor knapp vier Wochen einen Bruch der Augenhöhle zugezogen. In der Anfangself dürfte er morgen aber kaum stehen.

Dagegen hofft Kocak, dass Denis Linsmayer gegen seinen Ex-Verein auflaufen kann. Seine Frau erwartet das zweite Kind. "Wir hoffen, dass bis Samstag das Baby da ist und Denis uns dann wieder zu 100 Prozent zur Verfügung steht", sagte Kocak.

Sandhausen ist im Derby nicht nur das erste Mal Favorit, es könnte auch erstmals ein richtiges Heimspiel für die Schwarz-Weißen werden. Aus Lautern werden "nur" circa 3000 Fans erwartet. Insgesamt hofft Pressesprecher Markus Beer auf rund 7500 Zuschauer.

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Knipping, Paqarada - Karl, Jansen - Daghfous, Derstroff - Höler, Wright.