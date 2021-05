Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der große Jubel blieb aus. Die Nichtabstiegs-Feier ist vertagt. Aber: Der SV Sandhausen hat am Sonntag mit einem 2:0 Sieg gegen Jahn Regensburg alles getan, was möglich war, für eine zehnte Saison in der Zweiten Liga. Leider spielte die Konkurrenz nicht mit. Osnabrück gewann mit 3:2 gegen den Hamburger SV, rückte auf den Relegationsplatz vor und kann Sandhausen im Saisonfinale am Sonntag noch überholen.

Die Sorgen sind berechtigt. Die Kurpfälzer müssen zum Tabellenführer VfL Bochum, der noch Punkte für den Aufstieg braucht. Die Niedersachsen spielen bei Erzgebirge Aue, das offenbar keine Lust mehr hat und in den letzten beiden Spielen elf Gegentore kassierte. Selbst der direkte Abstieg ist noch möglich, wenngleich bei drei Punkten und acht Toren mehr als Braunschweig sehr unwahrscheinlich.

Der Sieg gegen den Jahn durch die Tore von Janik Bachmann (5.) und Kevin Behrens (42.) war verdient. Auch wenn die Regensburger mehr am Ball und häufiger in der gegnerischen Hälfte waren. Sandhausen verteidigte aufmerksam, konterte wirkungsvoll und hatte die besseren Torgelegenheiten.

Mit dem vierten Heimsieg in Folge wurde ein neuer Vereinsrekord aufgestellt. Mit 31 Punkten aus den 17 Spielen am Hardtwald gehört der Abstiegskandidat – ganz erstaunlich – zu den sechs heimbesten Teams der Liga. Zum siebten Mal blieb man ohne Gegentor.

Das sind Mutmacher. Es gibt noch ein paar andere. Kevin Behrens schloss mit seinem zwölften Saisontreffer zu Daniel Keita-Ruel auf. Einen 24-Tore-Angriff würde man eher an der Tabellenspitze und ganz sicher nicht im Keller vermuten.

Sandhausen hat sich aus dem größten Schlamassel befreit in den letzten Wochen. Ein Grund: Die Winter-Einkäufe wurden zu Glücksgriffen. Haben zumindest teilweise die verheerende Personalpolitik vom Sommer korrigiert. Janik Bachmann, der vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern kam, machte nicht nur wegen des wichtigen Führungstreffers ein überragendes Spiel. Torwart Stefanos Kapino, der möglicherweise sogar wegen Corona eine kurze Schwächephase hatte, war erneut ein Rückhalt. Kompliment an die Personalplaner: Normalerweise kriegt man am Wühltisch im Winterschlussverkauf nichts Gescheites.

Letztlich aber entscheidend: Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits haben aus einer Mannschaft, die laut Präsident Jürgen Machmeier "schwer in den Griff zu kriegen" ist, eine Einheit geformt.

Dafür müsste man dem Berufsanfänger aus Österreich und dem Mann, der acht Jahre nur im zweiten Glied stand, ein Denkmal bauen. Wille und Kampfkraft, die Grundtugenden im kleinen gallischen Dorf, sind zurück. Gegen Regensburg hat’s gereicht. "Es war kein gutes Spiel", gestand Bachmann, "aber wir haben alles rausgehauen." Kabaca korrigierte die Einschätzung des Chefs: "Die Mannschaft kann Abstiegskampf." Machmeier hatte nach dem 1:2 in Heidenheim geschimpft, dass "einige den Ernst der Lage nicht begriffen" hätten.

Von 16 Auswärtsspielen wurde – beim Absteiger Würzburg – nur eines gewonnen. Bochum hat die zweitbeste Heimbilanz. Das verheißt nichts Gutes.

Aber: Die jüngere Vereins-Historie spricht für den Dorfverein. Dreimal in den letzten acht Jahren zogen die Kurpfälzer am letzten Spieltag den Kopf aus der Schlinge. Darauf gründet sich der Ruf, "unabsteigbar" zu sein. Andreas Ebner, der zum hundertjährigen Jubiläum eine Chronik verfasst hat, glaubt an ausgleichende Gerechtigkeit. "Über Jahrzehnte hat Sandhausen versucht, nach oben zu kommen, hatte dabei viel Pech. Jetzt hat sich das Schicksal gewendet", sagt der Jurist aus Leimen.

Im Saisonfinale vor zwei Jahren rettete sich Sandhausen in Regenburg, vor fünf Jahren im Bochumer Ruhrstadion.

Wird sich Geschichte wiederholen?

Sandhausen: Kapino - Nauber, Kister, Zhirov - Klingmann (67. Scheu), Bachmann (87. Paurevic), Zenga, Nartey - Biada (82. Pena Zauner) - Behrens, Keita-Ruel (82. Esswein).

Regensburg: Meyer - Hein (61. Heister), Kennedy, Wekesser, Beste - Besuschkow (81. Schneider), Gimber - Vrenezi, George (81. Moritz), Stolze (61. Caliskaner) - Albers (90. Becker).

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Freckenfeld); Tore: 1:0 Bachmann (5.), 2:0 Behrens (42.).

Update: Sonntag, 16. Mai 2021, 20.44 Uhr

Sandhausen. (dpa) Der SV Sandhausen und der SSV Jahn Regensburg müssen am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga noch um den Klassenverbleib kämpfen. Nach dem verdienten 2:0 (2:0)-Sieg am Sonntag für Sandhausen stehen die heimstarken Kurpfälzer mit nun 34 Punkten einen Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Der Vorsprung von Regensburg (35) auf den Tabellen-16. VfL Osnabrück (33) beträgt nach einer Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg immerhin noch zwei Punkte. Die Gäste können im Unterschied zu den Gastgebern aber nicht mehr auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Janik Bachmann (5. Minute) und Kevin Behrens (42.) sicherten mit ihren Toren in der kampfbetonten Partie den vierten Heimsieg des SVS nacheinander. Die Mannschaft von Interimstrainer Gerhard Kleppinger steht am kommenden Sonntag beim Spitzenreiter VfL Bochum allerdings vor einer sehr schweren Aufgabe. Regensburg empfängt zu Hause den Tabellenneunten FC St. Pauli.

Sandhausen begann stürmisch und wurde früh belohnt, als Bachmann eine Flanke von Alexander Zhirov aus wenigen Metern zur Führung einköpfte. Danach zogen sich die Gastgeber jedoch etwas zurück und überließen Regensburg zunächst das Mittelfeld.

Den Gästen fehlten jedoch die spielerischen Mittel, um außer beim Fallrückzieher von Sebastian Stolze für Gefahr zu sorgen (18.). Stattdessen traf Behrens nach einem Konter zum 2:0 ins lange Eck. Nach der Pause machte Regensburg mehr Druck, hochkarätige Torchancen blieben dabei aber aus. Für den SVS hätten Julis Biada (54.) und Pena Zauner (90.+3) beinahe auf 3:0 erhöht.