Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Provinziell, provinzieller, Sandhausen. Vor der Audienz des ruhmreichen Hamburger SV beim Dorfverein am Sonntag (Beginn: 13.30 Uhr) haben sich Reporter aus der großen Stadt im Stadion am Hardtwald umgeschaut. Das Ergebnis steht im Titel: "So ungemütlich wird es für den HSV".

Der Blick hinter die Kulissen lässt befürchten, dass die Stars des Hamburger SV einen Kulturschock erleiden. Im Gästebereich erwarten die hoch bezahlten Profis: Harte Holzbänke, nur acht Duschen, ein einziges Waschbecken. Das Klo ist auf dem Gang. Es gibt kein Entmüdungs-Becken. Stattdessen einen Eistrog.

Der letzte Mord in Sandhausen? Bürgermeister Georg Kletti erinnert sich nur vage. F.: Gemeinde

Kaum zu fassen: Zum Ausspülen der Duschen verwendet der Zweitligist einen Schlauch. Und noch ein Handicap: Weil der Bus zu hoch ist, kann er nicht direkt vor die Umkleide fahren. Nationalspieler Lewis Holtby und seine Kollegen müssen die letzten Meter zu Fuß zurück legen. Wenigstens hätten die Hamburger bei einer Niederlage eine Ausrede: Schon vor dem Anpfiff waren wir fix und fertig.

Georg Kletti schmunzelt. Der Bürgermeister findet, dass es Schlimmeres gibt als eine spartanisch, aber zweckmäßig eingerichtete Mannschafts-Kabine. Er lobt die Vorzüge der Provinz: "Bei uns kennen sich die Leute und grüßen sich. In Sandhausen lebt man gut und vor allem sicher." Was die Kriminal-Statistik angeht, sei die 15.000 Einwohner zählende Gemeinde sieben Kilometer südlich von Heidelberg klar im Vorteil gegenüber der Millionen-Metropole . Der letzte Mord in der Gemeinde? "Um Himmelswillen, das war vor 20 Jahren, da hat ein Italiener seinen Landsmann erschossen", erinnert sich Kletti vage.

1:0 für Sandhausen.

Der Rathaus-Chef, der nächsten Mittwoch 51 wird, legt nach: "Wenn wir bauen, dann achten wir darauf, dass wir in der Zeit bleiben und die Kosten eingehalten werden. Nicht wie in Hamburg, wo sich die Elbphilharmonie um sechs Jahre verzögerte und die Kosten am Ende mehr als zehn Mal so hoch waren wie geplant.

2:0 für Sandhausen.

Auch Jürgen Machmeier lässt sich das saugute Lebensgefühl nicht vermiesen. Der Präsident, ein überzeugter Kurpfälzer, stellt fest: "Wir haben alles, was wir brauchen. Vor allem aber haben wir das meiste mit unserer Hände Arbeit geschaffen. Darauf sind wir brutal stolz."

Stolz ist derweil ein Fremdwort beim kommenden Gegner. Katastrophen-Journalismus aus der Provinz ist seit Freitag nicht mehr nötig. Die 0:3-Auftakt-Niederlage gegen Holstein Kiel ist Katastrophe genug.

"Sandhausen hat 15 Mitarbeiter, der HSV hat 220", sagt Jürgen Hunke. Der Ex-Boss meint damit: Der Bundesliga-Dino muss seiner Ausnahmestellung in Liga zwei gerecht werden - und zwar bereits am Sonntag am Hardtwald. Hunke: "Unsere Profis bekommen große Gehälter. Für das, was die Spieler in einem Jahr verdienen, müssen andere Menschen ein ganzes Leben lang arbeiten."

Gegen Kiel vermisste Hunke "Leidenschaft und Begeisterung". Er schimpft: "Das war ein Grusel-Auftritt. Wie Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland."

Allerdings, für den SV Sandhausen, der mit einer 1:3-Niederlage in Fürth ebenfalls suboptimal seine siebte Zweitliga-Saison begann, wird die Aufgabe durch die Hamburger Pleite nicht einfacher. Im Gegenteil. Vor allem wenn der Bundesliga-Absteiger die Lehren aus dem Fehlstart zieht.

An guten Ratschlägen mangelt es an Elbe und Alster nicht. Gegen Kiel sei man ins offene Messer gelaufen, das dürfe im Auswärtsspiel nicht passieren, resümieren die Kritiker. "Der HSV dachte wohl, er sei Barcelona, Madrid oder die Bayern", glaubt Ivica Olic. Der frühere Publikums-Liebling, der jetzt Co-Trainer von Vize-Weltmeister Kroatien ist, warnt vor dem ersten Auswärtsspiel: "Nur mit schönem Fußball wird es nicht klappen. Die Zweite Liga ist anders als die Bundesliga. Die Qualität ist nicht so hoch, aber die Leidenschaft größer."

Übrigens, für die Notizen aus dem Notstands-Gebiet hätte man nicht verreisen müssen. Christian Titz weiß Bescheid. Der Trainer des Hamburger SV kommt - aus Edingen-Neckarhausen. Er war in der Jugend - beim SV Sandhausen.