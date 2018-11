Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wer alt werden will, wird Gymnasiallehrer und zieht nach Andorra. Das legen Statistiken zur Lebenserwartung nahe. Weniger günstig sind die Prognosen für Gerüstbauer, Feuerwehrleute und Polizisten. Auch Fußballtrainern droht Gefahr. Am Mittwoch musste in der Halbzeitpause des Zweitligaspiels zwischen Darmstadt und Kaiserslautern Jeff Strasser mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gefahren werden. Zum Glück bestätigte sich der Verdacht eines Herzinfarktes nicht.

Er wünsche dem Kollegen schnelle Genesung, sagte Kenan Kocak gestern Nachmittag. Der Coach des SV Sandhausen hat mit dem Trainer des 1. FC Kaiserslautern vor zwei Jahren gemeinsam die Fußballlehrer-Lizenz erworben.

Er selbst erfreue sich bester Gesundheit, versicherte der 37-jährige Mannheimer. Obwohl auch ihm Anstrengungen nicht erspart bleiben. So fuhr er am Donnerstag nach Dresden, um den Gegner vom Sonntag (13.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald/direkt in Sky) in Augenschein zu nehmen. Erst um vier Uhr morgens war Kocak zurück in Ilvesheim und um acht Uhr bereits wieder auf den Beinen. Der Druck, dem Profitrainer ausgesetzt sind, ist gewaltig. Und er kommt von allen Seiten: Dem Vorstand, den Fans, den Spielern, den Medien.

Dem Stress begegnet Kenan Kocak mit einer schlauen Philosophie. Er sagt: "Ich muss nicht Zweitliga-Trainer sein und jede Woche zweimal im Fernsehen kommen. Für mich sind Gesundheit und die Familie wichtiger."

Am besten ist: Alle sind gesund und dem SV Sandhausen geht es gut. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ohne Niederlage haben die Kurpfälzer den Anschluss an die Spitzengruppe wieder hergestellt. Von Aufstiegs-Ambitionen redet man natürlich nicht. Das ist Teil des Erfolgsrezeptes.

Gleichwohl, bei einem Heimsieg über die am Hardtwald in sechs Spielen noch sieglosen Sachsen kann man es drehen und wenden. Dann ist die Begegnung am nächsten Freitag beim Tabellenführer Düsseldorf ein Spitzenspiel.

Ohnehin ist es ein kleines Wunder. Am Dienstag beim torlosen Unentschieden beim Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt und auch morgen wieder gegen Dynamo Dresden müssen die vier besten Stürmer ersetzt werden: Richard Sukuta-Pasu, Korbinian Vollmann und Andrew Wooten sind verletzt oder haben Trainings-Rückstand. Lucas Höler wechselte zum Erstligisten SC Freiburg.

Die Liste der Ausfälle ist - mit Kapitän Stefan Kulovits, Ken Gipson, Damian Roßbach und Mirco Born - sogar noch länger. Wenigstens Tim Kister kehrt nach seiner Sperre zurück.

Denkbar, dass sich der Trainer für eine Fünferkette entscheidet. Sie würde den torgefährlichen Außenverteidigern Philipp Klingmann rechts und Leart Paqarada links mehr Freiräume geben.

Paqaradas kosovanischer Landsmann Eroll Zejnullahu war gestern bei der Pressekonferenz. Kocak hält große Stücke vom 23-jährigen Berliner, bezeichnete ihn sogar mal als "einen der besten, wenn nicht den besten Mittelfeldspieler der Zweiten Liga". Doch weder bei Union Berlin noch in der Vorrunde in Sandhausen war der Edeltechniker Stammspieler. Er sei nicht robust genug, mutmaßen die Kritiker.

Den Schuh mag sich Zejnullahu, der zuletzt deutlich ansteigende Form zeigte, nicht anziehen. Er sagt: "Es macht keinen Sinn, sich nur Muskeln anzutrainieren. Ich lebe von meiner Leichtigkeit." Und überhaupt: "Den einen oder anderen Muskel habe ich auch." Auch sein Trainer findet die Kritik, wie sie zum Beispiel am Dienstagabend in Sky geäußert wurde, unangemessen. Der Reporter sollte sich erst mal über die Anteile von Muskelmasse und Körperfett informieren.

Zu hundert Prozent Recht hat der Fußballlehrer derweil mit dieser Einschätzung: "Stress haben nicht nur wir Trainer. Stress hat auch der Familienvater, der nicht weiß, ob sein Gehalt bis zum Monatsende reicht."

SV Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Karl, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Jansen - Daghfous, Zejnullahu - Vunguidica.