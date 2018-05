Von Claus Weber

Sandhausen. Schon vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag (15.30 Uhr, direkt in Sky) bei Arminia Bielefeld feierte der SV Sandhausen einen ganz wichtigen Erfolg: Denis Linsmayer bleibt. Der Mittelfeldspieler, der im letzten Jahr nur für eine Runde verlängert hatte, unterschrieb sogar einen Vier-Jahres-Vertrag. Das ist ein starkes Zeichen. "Er ist eine wichtige Stütze der Mannschaft", freute sich Trainer Kenan Kocak, "und er hat sich zu einem Führungsspieler entwickelt."

Mehrere Klubs sollen an dem 26-Jährigen aus Kaiserslautern interessiert gewesen sein. "Das Gesamtpaket stimmt", sagte Linsmayer am Freitag, "Sandhausen ist meine zweite Heimat geworden, ich und meine Familie fühlen uns hier sehr wohl. Und ich will dazu beitragen, dass sich der Verein wie bisher von Jahr zu Jahr weiterentwickelt."

Morgen könnte der SVS den nächsten Meilenstein setzen und mit einem Sieg auf der Alm in der Abschlusstabelle auf den achten Rang springen. Das wäre das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Im ungünstigsten Fall könnten die Kurpfälzer allerdings auch noch auf den 14. Tabellenplatz abrutschen.

"Wir fahren nicht nach Bielefeld, um die Runde ausklingen zu lassen", kündigte Kenan Kocak an, "ich erwarte, dass wir noch einmal an unsere Grenzen gehen." Schließlich geht es nicht nur um die Ehre. Je besser die Endplatzierung, desto mehr Fernseh-Geld fließt an den Hardtwald.

Kocak will unbedingt mit einem einstelligen Platz abschließen. Durch die 0:2-Heimniederlage am letzten Sonntag gegen Nürnberg fiel seine Mannschaft zum ersten Mal in dieser Saison aus den Top Ten. Das wurmte den Coach gewaltig. Deshalb will er morgen die bestmögliche Elf auf den Platz schicken. "Wir machen keine Experimente", kündigte er an.

Auf Tim Knipping muss Kocak verzichten. Der Sandhäuser Feldspieler mit den meisten Einsätzen brach sich gegen Nürnberg den Unterschenkel. Es war schon der achte Knochenbruch eines Sandhäuser Spielers in dieser Runde. "Ich bin froh, dass die Saison zu Ende geht", meinte der Coach sarkastisch, "ich hatte schon die Befürchtung, dass ich mich zu einem Knochen-Experten entwickle."

Es waren nicht die einzigen Verletzungen, die seine Mannschaft immer wieder zurückgeworfen hätten, sagte der Trainer. Auch Andrew Wooten, Korbi Vollmann und Richard Sukuta-Pasu hätten wochen- oder monatelang gefehlt. Und die Abgänge von Daniel Gordon und Jakub Kosecki vor sowie Marco Knaller und Lucas Höler während der Runde habe sein Team ebenfalls verkraften müssen.

Als ob er sich für die schwächere zweite Saisonhälfte rechtfertigen müsse, zählte der Coach weitere Hemmnisse auf. Die schwierigen Trainingsbedingungen etwa, die schlechten Platzverhältnisse, der kleine Etat. Kocak: "Wenn man das in Summe sieht, hat die Mannschaft eigentlich gar keine Chance, in der Zweiten Liga zu überleben." Dass sie dennoch den Klassenverbleib geschafft habe, werde ihm zu wenig gewürdigt, erklärte er und sagte: "Ich habe Riesen-Respekt vor dieser Mannschaft."

Wegen der schweren Verletzung von Tim Knipping habe man nach dem letzten Heimspiel die Feier mit den Fans verschoben. Das Fanfest wird nun am Montag, 14. Mai, um 17.30 Uhr im VIP-Raum stattfinden. Die ganze Mannschaft wird daran teilnehmen.

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Karl, Seegert, Paqarada - Linsmayer, Kulovits - Daghfous, Förster, Gislason - Sukuta-Pasu.