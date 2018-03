Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Ein Tabu wurde gebrochen. Erstmals wurde in Sandhausen öffentlich über den dritten Platz gesprochen, der zu Aufstiegsspielen in die Bundesliga berechtigt. "Leider haben wir die Steilvorlage durch den 1. FC Kaiserslautern nicht nutzen können", bedauerte Denis Linsmayer nach dem 0:0 am gestrigen Sonntagnachmittag gegen Eintracht Braunschweig.

Kiel, derzeit Dritter, blieb auf dem Betzenberg auch im neunten Spiel hintereinander sieglos. Rheinpfalz-Sportchef Horst Konzock meinte in der anschließenden Pressekonferenz: "Offenbar will keiner den dritten Platz haben."

Wenn es denn unbedingt sein muss - Sandhausen schon. Mit einem Sieg über Braunschweig wäre der Dorfverein wieder auf Rang vier vorgerückt, der Rückstand zum Relegationsrang wäre auf zwei Zähler geschrumpft. So sind es vier. Es ist noch alles drin im letzten Saisondrittel.

Luftschlösser? Nein. Der SV Sandhausen hat keine schlechten Argumente. Linsmayer: "Es gibt keine Mannschaft in der Zweiten Liga, die in der Defensive besser steht als wir." Die Zahlen bestätigen es. Nur 19 Gegentore in 22 Spielen sind ein großartiger Wert. Der beste der Klasse. In neun Spielen stand die Null. In diesem Jahr musste sich Torwart Marcel Schuhen ein einziges Mal - beim unglücklichen 0:1 beim Spitzenreiter Düsseldorf - geschlagen geben. Man sagt nicht umsonst: Ein guter Angriff gewinnt Spiele, eine gute Abwehr die Meisterschaft.

Doch ganz ohne Tore schießen geht es nicht. Und da liegt die Krux. So stabil Sandhausen hinten steht, so schwer tut man sich im Angriff. 2018 glückte erst ein Tor - beim 1:0 gegen Dresden. Fünf Punkte aus vier Spielen und ein Torverhältnis von 1:1 sind eine kuriose Bilanz.

"Es ist ein Wahnsinn, was wir an Chancen liegen lassen", klagt Präsident Jürgen Machmeier. "Der Ball will einfach nicht rein", verzweifelt Trainer Kenan Kocak. Freilich, es ist nicht nur eine Frage von Glück und Pech. Auch andere Kriterien wie Nervenstärke und fußballerische Klasse spielen eine Rolle.

Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob man schon auf Relegationskurs wäre, wäre nicht Torjäger Lucas Höler nach Freiburg verkauft worden. Der Transfer ist nachvollziehbar. Das Stadion muss abbezahlt werden.

Ohnehin ist es ein Wunder, dass der Ligazwerg mit dem Abstieg nichts zu tun hat und mit großer Wahrscheinlichkeit seine siebte Zweitliga-Saison planen kann. Denn am Hardtwald erlebt man gerade ein Seuchenjahr. Mit sechs Knochenbrüchen und drei weiteren langwierigen Verletzungen.

Gestern zog sich Eroll Zejnullahu früh eine Außenband-Verletzung am Knie zu. Auch ihm droht eine Pause. Kurzfristig musste Markus Karl wegen muskulärer Probleme ersetzt werden. Stürmer Rurik Gislason spielte dafür rechts hinten.

"Wir haben es gut kompensiert, uns reingekniet und eine schöne Schlacht geschlagen", meinte Tim Kister. Der Abwehrchef bedauerte: "Es war mehr drin."

Linsmayer (19.), Nejmeddin Daghfous (34.). Kister (56.), Jose Pierre Vunguidica (75.) und Richard Sukluta Pasu ((88.) hatten Möglichkeiten. Aber auch der Angstgegner - gegen Eintracht Braunschweig gab es in 16 Spielen nur einen Sieg - war nicht ungefährlich und in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Domi Kumbela traf nur die Latte (34.).

Enttäuschend war - mit 4 381 Besuchern, davon rund 500 aus Niedersachsen - die Zuschauerzahl. Wer gestern lieber eine Pappnase aufsetzte, hat sich nicht verzockt. Der Unterhaltungswert hielt sich in Grenzen. Was passiert, wenn die beste auf die zweitbeste Abwehr trifft? Richtig: Es fallen keine Tore.

Aufstiegs-Hoffnung und Angriffs-Probleme? Denis Linsmayer hat vor den Spielen am Freitag in Kaiserslautern und acht Tage später bei Union Berlin Recht: "Falls wir die Chancen verwerten, können wir oben reinrutschen."

Sandhausen: Schuhen - Gislason, Kister, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Förster - Daghfous, Derstroff (81. Vollmann) - Zejnullahu (5. Jansen, 71. Vunguidica), Sukuta-Pasu.

Braunschweig: Fejzic - Teigl, Breitkreuz, Valsvik, Reichel - Hochscheidt (71. Tingager), Moll - Bulut, Abdullahi - Nyman (90. Hofmann), Kumbela (81. Zuck).

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle); Zuschauer: 4381.