Sandhausen. (dpa-lsw) Die Enttäuschung über das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal will der SV Sandhausen nun für eine Überraschung in der 2. Fußball-Bundesliga nutzen. "Ich denke, gegen Nürnberg ist die Mannschaft bereit, eine Trotzreaktion zu zeigen für so eine unverdiente Niederlage", blickte SVS-Präsident Jürgen Machmeier auf die nächste Aufgabe am Freitag gegen den Bundesliga-Absteiger voraus.

Die Leistung seiner Sandhäuser beim knappen 0:1 gegen den Erstligisten Borussia Mönchengladbach fand Machmeier "sensationell". Aufgebracht zeigte sich der Vorsitzende des Vereins über das Schiedsrichter-Gespann und erhob schwere Vorwürfe: "Jede Fifty-Fifty-Entscheidung war gegen uns. Das war eine Katastrophen-Leistung", schimpfte Machmeier, der sich besonders über einen verwehrten Elfmeter in der Endphase ärgerte.

Auch Trainer Uwe Koschinat meinte, seiner Elf sei ein Strafstoß verwehrt worden, formulierte jedoch seinen Protest diplomatischer: "Ich glaube, dass wir in Summe benachteiligt wurden." Gladbachs Sportdirektor Max Eberl wollte sich nach dem Abpfiff kein Urteil erlauben, weil er die Szene nicht genau gesehen hatte.

Nachdem das Spiel aufgrund eines Gewitters kurz vor der Absage gestanden hatte und mit 45 Minuten Verspätung dann aber doch angepfiffen wurde, hatten es die Gastgeber mit einem forschen Auftritt dem Erstligisten schwer gemacht. Durch den Treffer von Gladbachs Neuzugang Marcus Thuram (19. Minute) nach einem Stellungsfehler von Gerrit Nauber musste sich der SVS jedoch wie zuletzt vor zwei Jahren in der ersten Pokal-Runde verabschieden.

"Im Endeffekt müssen wir uns vorwerfen, dass wir zwar aktiv gespielt haben, aber kein Tor gemacht haben", mahnte Koschinat. "Wir müssen wahnsinnig vorsichtig sein, dass wir nicht permanent Komplimente kassieren, aber nichts Zählbares in der Hand haben." In der vergangenen Saison hatte der SVS bis zum Schluss gegen den Abstieg gekämpft. Nun sprang aus den beiden ersten Liga-Spielen noch kein Sieg heraus, im dritten Anlauf am Freitag gegen Nürnberg soll es klappen.