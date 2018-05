Marcel Schuhen wurde zum Rückhalt. Am Ende sicherten die Großtaten des Torwarts dem SV Sandhausen den Klassenerhalt und eine siebte Saison in der Zweiten Liga. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Alle Jahre wieder. Eine starke Vorrunde sicherte dem SV Sandhausen den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Zwar begann die zweite Serie verheißungsvoll, einige Zeit gab es sogar Kontakt zum Bundesliga-Relegationsplatz, doch durch nur noch einen Sieg in den letzten zwölf Spielen rutschten die Kurpfälzer auf den elften Rang ab. Sie verfehlten damit knapp ihr Saisonziel, einen einstelligen Tabellenplatz. Die Spiele dieses Jahres im Zeitraffer:

"Gott sei dank haben wir es hinten gut gemacht." Der Kommentar von Präsident Jürgen Machmeier nach dem 0:0 in Ingolstadt eignet sich als Überschrift für die Runde. Die Null stand. Insgesamt elf Mal in dieser Saison. Liga-Bestwert. Doch in elf Spielen gelang auch kein Tor.

SVS-Saisonrückblick 2017/18 > Die Dauerbrenner: Nur einer war von der ersten bis zur letzten Minute immer dabei: Marcel Schuhen. Dem Torwart am nächsten kamen Tim Knipping (32 Einsätze) sowie Denis Linsmayer, Leart Paqarada und Nejmeddin Daghfous (jeweils 31 Einsätze). > Die besten Torschützen: Lucas Höler (7) blieb vorne, obwohl er nach der ersten Serie zum SC Freiburg wechselte. Richard Sukuta-Pasu machte sechs Tore. Je dreimal trafen Paqarada , Philipp Förster sowie Winter-Neuzugang und WM-Teilnehmer Rurik Gislason. > Die Kulisse: Sandhausen hat nach wie vor die wenigsten Zuschauer der Liga. Im Schnitt kamen 6117 Besucher an den Hardtwald. Zum Vergleich: Die Spiele des 1. FC Nürnberg wollten fünfmal so viele Fußballfreunde sehen. > Die Superlative: Die beste Abwehr der Zweiten Liga ist mit 33 Gegentreffern in 34 Spielen am Hardtwald daheim. Elfmal stand die Null. Elfmal gelang aber auch kein Tor. Sandhausen hat die wenigsten Tore erzielt. > Die Gewinner: Marcel Schuhen, der eine Schwächephase überwand ("Kritik macht mich besser") und zum Rückhalt avancierte. Die drei K - Klingmann, Kister und Karl - bildeten die Korsettstangen der starken Abwehr. Linsmayer wurde endgültig zum Gesicht des SV Sandhausen. Und nicht zuletzt der Trainer. Kenan Kocak machte aus wenig viel,bewährte sich bei der in Spitzenzeiten zweistelligen Zahl von Verletzten als Improvisationskünstler. > Die Verlierer: Torhüter Marco Knaller musste trotz zweier guter Spielzeiten seinen Platz an Schuhen abtreten. Torjäger Andrew Wooten war lange verletzt, kommt nur schwer wieder auf die Beine. Es war auch ein "Seuchenjahr. Acht Profis erlitten Knochenbrüche. wob

Das 1:0 gegen Dynamo Dresden war was Besonderes. Es war der einzige Heimsieg in diesem Jahr. Denis Linsmayer sorgte zehn Minuten vor Schluss für die Entscheidung. Trainer Kenan Kocak hatte doppelten Grund zum Feiern. Sandhausen rückte auf den vierten Platz vor und Sohn Eymen wurde vier.

Woher kommt der Name Düsseldorf. Von Dussel wie Glück konnte man annehmen nach dem 0:1 in Düsseldorf. Sandhausen war besser, aber glücklos. Tragisch: Philipp Klingmann erlitt einen Schädelbruch. Mittlerweile hat sich der Mönchzeller erholt. Nach einem Vierteljahr Pause feierte er am vorletzten Sonntag sein Comeback gegen Nürnberg.

Der "alternativlose Wechsel" (Machmeier) von Lucas Höler machte sich bemerkbar. Ohne den Torjäger, der für geschätzt 1,5 Millionen Euro an den SC Freiburg verkauft wurde, hatten die Sandhäuser enorme Schwierigkeiten, das Runde ins Ecke zu befördern. Mit dem 0:0 gegen Braunschweig wurde einmal mehr die Chance verpasst, näher an die schwankenden Kielern zu kommen.

Die "Erstbesteigung des Betzenbergs" titelte die Rhein-Neckar-Zeitung nach dem 1:0 in Kaiserslautern, mit dem eine schwarze Serie bei den roten Teufeln zu Ende ging. Der Ex-Waldhöfer Philipp Förster erzielte kurz vor Schluss das Tor des Abends. Sandhausen blieb dran. Zwei Tore in den letzten fünf Spielen bedeuteten acht Punkte. Effektiver geht es nicht.

Berlin war wieder mal keine Reise wert. Das 1:2 bei Union Berlin war die sechste Niederlage im sechsten Spiel in der Hauptstadt. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand glückte Philipp Förster nur noch der Anschlusstreffer. Auch diese Gesetzmäßigkeit blieb bestehen: Liegt der Dorfverein erst mal hinten, schwinden die Chancen auf ein Minimum.

Beim 1:1 gegen den FC Erzgebirge Aue machte der Isländer Rurik Gislason sein Premieren-Tor. Pascal Köpke, der Sohn von Jogi Löws Torwarttrainer Andreas Köpke, hatte die Sachsen zuvor in Führung gebracht. Einem anderen Promi verbot die Höflichkeit, Klartest zu reden. Auf die Frage, wie ihm das Spiel gefallen habe, erwiderte Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi, der in Begleitung des Kirchheimer Vorsitzenden Uwe Hollmichel an dsen Hardtwald gekommen war: "Nun ja, ganz okay."

Ein Fehler von Torwart Marcel Schuhen und eine falsche Entscheidung des Schiedsrichters führten beim 1:2 in Regensburg zu einem 0:2-Rückstand. Mit den bekannten Folgen. Mehr als das Anschlusstor durch das einzige Saisontor von Sahin Aygünes war nicht drin.

Nach dem 2:3 gegen den VfL Bochum zog Kenan Kocak ein trauriges Fazit: "Einige meiner Spieler kommen in der 2. Bundesliga an ihre Grenzen." Stark ersatzgeschwächt lagen die Gastgeber durch Tore von Manuel Stiefler und Rurik Gislason zwar schnell mit 2:0 vorne, verloren aber dennoch. Ein kleiner Trost: Stieflers Treffer wurde als "Tor des Monats" ausgezeichnet. Der Franke ist der erste Sandhäuser, der diese Auszeichnung erhielt. Bürgermeister Gerhard Kletti sprach Mut zu: "Außer den Bayern kenne ich keine Mannschaft, die so viele Ausfälle verkraften kann."

Nach seinem Kurztrip nach Hamburg und dem 1:1 beim FC Sankt Pauli machte der Stellvertretende Sportchef der Rhein-Neckar-Zeitung Claus Weber eine Aussage von Geschäftsführer Otmar Schork zur Überschrift: "Die Liga spielt verrückt." Weil die Gastgeber kurz vor Schluss Manuel Stieflers 1:0 aus der 80. Minute ausgleichen konnten, wurde eine gute Leistung nur unzureichend belohnt. Nach dem fünften sieglose Spiel in Folge musste auch der SV Sandhausen wieder zittern - einem Dutzend anderer Vereine ging es nicht besser.

Trostlos war das 0:0 gegen Fürth. Stadionsprecher Wolfgang Hell tat dennoch seine Pflicht. Er sprach bei der Verabschiedung der schimpfenden Zuschauer von einem "tollen Spiel". Wenigstens einmal gab es was zu lachen.

Das 2:0 in Duisburg durch Tore von Philipp Förster und Stefan Kulovits war der entscheidende Schritt Richtung Klassenerhalt. Vorausgegangen war eine bärenstarke Leistung von Marcel Schuhen. Der Torwart wurde im Saison-Endspurt zum großen Rückhalt.

Nicht nur bei Marcel Schuhen kann sich der SV Sandhausen bedanken, dass er den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Denis Linsmayer schoss beim 1:1 gegen Darmstadt das Führungstor. Nach der Pause waren die Südhessen überlegen, nicht nur auf den Rängen, wo die Lilien-Fans klar den Ton angaben, sondern auch auf dem Rasen.

"So darf man im Abstiegskampf nicht auftreten", war Kenan Kocak ungewohnt streng nach dem 0:2 in Heidenheim. Denis Linsmayer meinte: "Wir hätten noch drei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu machen."

Trotz dem 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg war Sandhausen gerettet, weil die Konkurrenten in den anderen Stadien für die Kurpfälzer spielten. Lust auf Feiern hatte keiner. Tim Knipping zog sich Sekunden vor dem Abpfiff einen Unterschenkelbruch zu. Er wurde mit dem Rettungs-Hubschrauber nach Ludwigshafen geflogen, operiert und wird vermutlich ein Vierteljahr ausfallen.

Zehn Sandhäuser erkämpften sich nach dem Platzverweis von Richard Sukuta-Pasu einen Punkt beim 0:0 in Bielefeld. Glück war dabei und Geschick, wobei sich Marcel Schuhen und Marcel Seegert besonders auszeichneten.