Von Claus Weber

Sandhausen. Jetzt zählt es für den SV Sandhausen: Nach dem schweren Auftaktprogramm mit Spielen gegen die sechs Topteams der Zweiten Fußball-Bundesliga trifft der Vorletzte am Dienstag (18.30 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue und am Sonntag (13.30 Uhr) zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg erstmals auf zwei Gegner aus dem letzten Tabellendrittel. Es ist die Woche der Wahrheit.

Klappt es endlich mit dem ersten Saisonsieg - oder muss man sich am Hardtwald schon Ende September auf Abstiegskampf einstellen? Der Druck ist groß, den nicht so schlechten Leistungen endlich gute Ergebnisse folgen zu lassen.

"Ich will nichts schönreden", sagt Kenan Kocak, "wir sind - was die Punkte betrifft - hinter den Erwartungen geblieben." In sechs Partien gab’s vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Doch die Mannschaft sei nicht so schlecht wie ihr Tabellenplatz. "Was die Spielinhalte betrifft, gibt es keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen", findet der Trainer, "wir sollten mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen."

Die Aufgaben würden allerdings nicht einfacher. Das findet auch Otmar Schork. "Es ist ein Trugschluss zu glauben, jetzt kämen die leichteren Gegner", sagt der Geschäftsführer, "die Spiele in Aue und gegen Magdeburg sind zumindest genauso schwer wie die bisherigen."

Während man mit Magdeburg noch nie die Klingen gekreuzt hat, ist der FC Erzgebirge Aue mittlerweile schon ein alter Bekannter, mit dem man allerdings keine allzu schönen Erinnerungen verbindet. In 14 Vergleichen gab’s sechs Siege für die Sachsen und nur drei für die Kurpfälzer - und erst einer davon im Erzgebirgsstadion.

Die Auer befinden sich im Aufwind, haben durch ihre beiden jüngsten Siege in Duisburg (2:1) und gegen St. Pauli (3:1) Selbstvertrauen getankt. "Das ist eine eingespielte Mannschaft mit einer sehr kompakten Abwehr, die mit Torwart Martin Männel sowie mit Christian Tiffert und Steve Breitkreuz sehr gute Führungsspieler hat", sagt Kocak.

Der Trainer hat - obwohl es gegen Spitzenreiter Köln eine 0:2-Pleite gab - wenig Grund, seine Elf zu verändern. Über weite Strecken bot Sandhausen ein ansehnliches Spiel, war die bestimmende Mannschaft. Doch bei beiden Gegentoren spielte Köln seine individuelle Klasse aus, während die Sandhäuser ihre Möglichkeiten nicht nutzten.

Dabei sollten mit Fabian Schleusener und Kevin Behrens, den Torjägern aus der Dritten und Vierten Liga, stürmische Zeiten anbrechen. "Man merkt, dass man in der Zweiten Liga noch schneller entscheiden und handeln muss", sagt Schork und wirbt ebenso wie Kocak um Geduld: "Man muss den Spielern Zeit geben, bestimmt wird der Knoten bald platzen."

Abwehr-Routinier Markus Karl ist nach seiner Schienbeinprellung aus dem Darmstadt-Spiel wieder fit, der junge Jesper Verlaat hat ihn gegen Köln aber so gut vertreten, dass er morgen in Aue erneut das Vertrauen des Trainers bekommen dürfte.

So könnte Sandhausen spielen: Lomb - Klingmann, Kister, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Jansen - Förster, Gislason - Guédé, Behrens.