Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Im Sommer 2016 wollte Peter Zeidler Trainer beim SV Sandhausen werden. Den Job bekam Kenan Kocak. Zeidler unterschrieb wenig später beim Schweizer Erstligisten FC Sion. Neun Monate später wurde der Assistent des früheren Hoffenheimer Ralf Rangnick beurlaubt. Damit gehörte er zu den Fußball-Lehrern, die es lange ausgehalten haben beim exzentrischen Präsidenten Christian Constantin. Sage und schreibe 23 - in Worten: dreiundzwanzig - Trainer haben seit 2012 ihr Glück beim FC Sion versucht.

Es gibt Beobachter, die davon sprechen, dass die Tätigkeit von Trainern im Profi-Bereich Projekten gleichen, die mal länger und mal kürzer dauern können.

In der Zweiten Liga haben außer dem SV Sandhausen, wo Uwe Koschinat vor sieben Wochen Kenan Kocak ablöste, mit Ingolstadt, Magdeburg, Duisburg und Dresden vier weitere Vereine ihre Trainer ausgetauscht. Dabei ist noch nicht einmal die Vorrunde zu Ende.

Es gibt Ausnahmen von der Regel. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kommt der 1. FC Heidenheim an den Hardtwald, dessen Trainer Frank Schmidt bis 2023 verlängert hat. Falls der 44-jährige Fußballlehrer seinen Vertrag erfüllt, woran es wenig Zweifel gibt, wird er mit Volker Finke gleichziehen. Mit seinen 16 Jahren beim SC Freiburg ist er Rekordhalter. Ein Exot in der Branche.

Schon jetzt ist Frank Schmidt, der 200 Meter von der Voit-Arena entfernt geboren wurde und 13 Kilometer weiter, in Giengen an der Brenz, aufwuchs, der dienstälteste Trainer im deutschen Profi-Fußball. Der ehemalige Vertragsspieler, der auch mal kurzzeitig beim SV Waldhof war, übernahm 2007 seinen Heimatverein, der damals noch in der Oberliga spielte. Schmidt stieg dreimal auf. Das hat in Sandhausen auch Gerd Dais geleistet, was ihn aber nicht vor dem Rauswurf bewahrte.

Es heißt, dass der Trainer und der mächtige Manager Holger Sanwald beste Freunde sind. Das ist eher ungewöhnlich, denn häufig kollidieren die Interessen von Übungsleitern und Sportdirektoren.

Es sieht so aus, dass Frank Schmidt niemanden und auch nicht sich selbst beweisen muss, dass er auch außerhalb von Heidenheim Erfolg haben kann. Lieber der Erste in der Provinz als der Zweite in Rom - denkt er vielleicht.

Was Schmidt und Sanwald sagen, ist Gesetz. Selbst als der Zweitligist in der zurückliegenden Saison bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen musste, murrten die Fans nur mäßig. Es gab keine "Schmidt-Raus-Rufe", keine Transparente, die die Trennung vom Trainer forderten.

Der Verein hielt ohnehin eisern zum Chef. "Wenn wir absteigen, wollen wir gleich wieder hoch - und zwar mit Frank Schmidt", sagte damals Holger Sanwald. Mittlerweile sind die Schwaben wieder in der Spur, haben sich dank der Neuzugänge Niklas Dorsch und Nikola Dovedan spielerisch weiter entwickelt und stehen mit zehn Punkten mehr als der SV Sandhausen im gesicherten Mittelfeld. Auch wenn die 1:5-Heimniederlage am Sonntag gegen Paderborn aus dem Rahmen fällt.

Ob sie die Aufgabe des SV Sandhausen erleichtert oder erschwert, wird sich zeigen. Geht man nach der Bilanz, dann sollten die Kurpfälzer die Punkte am besten mit der Post in die Ostalb schicken. In 22 Spielen gab es gerade mal drei Siege. Der letzte war im August 2009, also vor nahezu zehn Jahren. Damals in der Dritten Liga erzielten Nico Hillenbrand und zweimal Regis Dorn die Tore.

Bei der jüngsten Begegnung, der 0:3-Pokal-Pleite Ende Oktober, war Sandhausen chancenlos. Es war nach dem 4:0 gegen Ingolstadt und einem 3:3 in Paderborn die erste Niederlage für Uwe Koschinat. Die beiden Fußballlehrer kennen und schätzen sich. Gemeinsam erwarben sie vor sieben Jahren die Lizenz. In einem goldenen Jahrgang, dem neben Markus Gisdol und Roger Schmidt auch Markus Weinzierl und dessen Vorgänger beim VfB Stuttgart Tayfun Korkut angehörten.

Auch Koschinat hat in Koblenz und Köln langfristig gearbeitet. Kürzlich scherzte der bis dahin hinter Schmidt dienstälteste Trainer: "Als ich davon hörte, dass Frank bis 2023 verlängert hat, habe ich resigniert und beschlossen, Fortuna Köln zu verlassen."

Ein Ende der Ära Schmidt ist nicht in Sicht, obwohl der Vater zweier erwachsener Töchter mal erzählte, dass er gerne mehr Zeit zum Bergwandern mit seiner Frau hätte. Hält er bis zur Rente durch, könnte er auf 32 Jahre beim 1. FC Heidenheim zurückblicken. Das ist nicht schlecht, aber im Vergleich zu Guy Roux eher doch nur ein Projekt. Roux war Chef beim französischen Zweitligisten AJ Auxerre - 41 Jahre lang.