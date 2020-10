Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Nein", sagte Mikayil Kabaca schmunzelnd, "nein, ich werde heute Abend nicht den Kollegen aus St. Pauli empfehlen, lass das mal den Paqarada machen, sollte es denn einen Elfmeter geben." Im Februar in Nürnberg verschoss der jetzt von Sandhausen nach Hamburg gewechselte Leart Paqarada einen Strafstoß. Das empörte Jürgen Machmeier. "Wie kann man den schlechtesten Mann einen Elfmeter schießen lassen", giftete der Chef, "man muss dem Nürnberger Torwart den Vorwurf machen, dass er den Ball nicht festgehalten hat."

"Höhen und Tiefen", sagt Kabaca, habe es in den sechs Jahren gegeben, in denen Paqarada eine Institution wurde am Hardtwald. Hin und hergerissen sei man gewesen bei der Frage der Vertragsverlängerung. "Wir wissen, was Leart kann und was er nicht kann" stellt der Sportliche Leiter fest. Der 26-jährige Linksverteidiger ist fußballerisch begnadet, Spezialist bei Standards – außer beim 0:2 in Nürnberg. Er hat fünf Tore in 152 Spielen für Sandhausen erzielt, viele andere vorbereitet, er wurde in der Kurpfalz Vater und Nationalspieler des Kosovo.

Man hatte aber immer das Gefühl, eigentlich geht mehr, würde er an seine Grenzen gehen. Vermutlich ist das falsch gedacht. Denn hätte der gebürtige Bremer seine Möglichkeiten genutzt, wäre er nicht sechs Jahre am Hardtwald geblieben, sondern längst in der Bundesliga.

Jetzt soll es auf der linken Seite Diego Contento richten. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich zeigen. Vorhersagen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, wusste schon Mark Twain. Im Fußball sind sie nicht selten Glücksache.

Der FC St. Pauli hat im Sommer mit Dimitrios Diamantakos (12 Tore), Henk Veeman (11) und Viktor Gyökeres (7) drei Angreifer verloren, die für 30 der 41 Saisontreffer verantwortlich waren.

Man konnte nicht damit rechnen, dass der letztjährige Rangviertzehnte nach zwei Zweitliga-Spieltagen mit den neben dem Hamburger SV meisten Tore auf dem dritten Platz stehen würde.

Das 2:2 in Bochum – nach einem 0:2-Rückstand – und das 4:2 gegen Heidenheim hielten den Kiezklub nicht davon ab, in dieser Woche spektakulär nachzulegen. Mit Guido Burgstaller kam ein "anerkannter Bundesliga-Stürmer" (Sandhausen-Trainer Uwe Koschinat). Der 31-jährige Kärntner empfahl sich mit 32 Zweitliga-Toren beim 1. FC Nürnberg für Schalke, wo er zunächst munter weiter ballerte. Zuletzt war’s allerdings nicht mehr so toll. Nach einer torlosen letzten Saison ließ ihn der Bundesligist ablösefrei gehen. In Sandhausen könnte der Neue als Joker zum Einsatz kommen.

Beim SV Sandhausen stand ein anderer Österreicher in den Spielen gegen Darmstadt (3:2) und in Nürnberg (0:1) im Blickpunkt. Martin Fraisl wurde für seine "spektakulären Paraden" (Koschinat) mit der erstmaligen Einladung zur Nationalmannschaft belohnt, der Trainer sieht aber auch die Kehrseite: "Wir haben zu viele Chancen zugelassen."

1500 Zuschauer dürfen heute (Beginn: 18.30/Sky) ins Stadion. Das Flutlicht wird angehen. Die Bühne für einen stimmungsvollen Fußballabend ist bereitet. Es gibt noch Restkarten, die man auf der Homepage erwerben kann. Corona-Sorgen vertreibt Pressechef Markus Behr: "Unsere Hygiene-Maßnahmen garantieren einen gefahrlosen Besuch."

Sandhausen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Kister, Contento – Nartey, Zenga – Biada – Keita-Ruel, Behrens.