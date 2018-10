Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Welt wird wahrscheinlich nie erfahren, ob Andrea Löning eine gute Sängerin ist. Vor sechs Jahren, vor einem Spiel des SV Sandhausen in Paderborn, kündigte die Frau des damaligen Torjägers und heutigen Fan-Beauftragten an: "Wenn Frank ein Tor schießt, singe ich auf der Tribüne den Holzmichel." Sandhausen verlor 0:3, die hübsche Frau Löning blieb stumm. 19 Tore hatte Frank Löning während seiner zwei Jahre beim SC Paderborn erzielt. Der wuchtige Angreifer bekam eine eigene Torhymne: "Ja lebt er noch, der alte Holzmichel."

Wie später in Sandhausen wurde der Ostfriese auch in Paderborn zum umjubelten Aufstiegshelden. Bei den zwei 1:0-Siegen in den Relegationsspielen zur Zweiten Liga gegen den VfL Osnabrück machte Löning im Sommer 2009 beide Tore. "Paderborn war nach Sandhausen meine erfolgreichste Zeit", erinnert sich der 37-Jährige vor der Rückkehr gerne zurück, "wir haben in Paderborn noch viele Freunde."

Das Spiel heute (13 Uhr/Sky) nutzen die Lönings zum Familienausflug. Andrea und Frank werden mit den Kindern Ayleen (13) und Kyra (9) ein gemeinsames Wochenende bei der Familie des Paderborner Torwart-Trainers Nico Burchert verbringen. Es wird viel zu erzählen geben. Zum Beispiel vom neuen Sandhäuser Trainer. Löning ist überzeugt: "Uwe Koschinat ist ein emotionaler und positiver Typ. Er wird bei den Fans gut ankommen." Rund 150 werden heute Nachmittag die Auswärts-Premiere vor Ort erleben. Das sind mehr als normal, auch weil der Verein zwei Busse bezahlt.

"Eine Fanszene", weiß der Fan-Beauftragte, "entwickelt sich nur sehr, sehr langsam." Auch im siebten Zweitliga-Jahr begleiten selten mehr als hundert Menschen den SV Sandhausen zu den Auswärtsspielen. Daheim kann sich der Verein aus dem kleinsten Zweitliga-Standort auf ein Stamm-Publikum von rund 4000 Anhängern verlassen. Die 19 Fanklubs haben knapp 400 Mitglieder. Frank Löning und Marketing-Chef Dag Heydecker haben noch viel Arbeit.

Dabei ist Frank Löning, dem Gamze Bakcan zur Seite steht, der Job wie auf den Leib geschnitten. Der frühere Torjäger war das, was man einen nahbaren Profi nennt. Einer, der mit dem Fahrrad zum Training kam und gerne mit den Fans plauderte. "Ich bin in Wallinghausen, einer 600 Einwohner zählenden Ortschaft in Ostfriesland, aufgewachsen", erklärt er, "da ist es normal, dass man mit allen redet."

Der Stürmer, der in 118 Spielen 39 Tore für den SV Sandhausen erzielte, war nie im Wolkenkuckucksheim eines Nachwuchs-Leistungszentrums. Erst mit Mitte zwanzig wurde er Profi, bis dahin arbeitete er als Krankenpfleger.

Es war eine gute Idee von Geschäftsführer Otmar Schork, den Publikums-Liebling vor eineinhalb Jahren in neuer Funktion an den Hardtwald zurückzuholen. Auch wenn es etwas zu spät war, um die Gesangs-Karriere von Frau Löning zu initiieren. Am 14. August 2015 feierte der SV Sandhausen in Paderborn einen Sieg für die Ewigkeit. 6:0 hieß es am Ende durch die Tore von Andrew Wooten (2), Jakub Kosecki, Aziz Bouhaddouz und Ranislav Jovanovic.

In dieser Saison allerdings haben die Ostwestfalen doppelt so viele Punkte wie Sandhausen und mehr als zweimal so viele Tore. Trainer Steffen Baumgart lässt bedingungslos angreifen. Nur der 1. FC Köln hat mehr getroffen als der SC Paderborn (19), hinter dem eine atemberaubende Achterbahnfahrt liegt: 2014 Aufstieg in die Bundesliga, 2015 Abstieg, 2016 Abstieg in die Dritte Liga, 2017 Abstieg in die Regionalliga und Rettung, weil 1860 München die Lizenz entzogen wurde, 2018 Rückkehr in die Zweite Liga.

Die Tabelle spricht gegen, die Bilanz (sechs Siege und drei Niederlagen) für den SV Sandhausen. Frank Löning ist - von Berufs wegen - Optimist. Sein Tipp: "Wir gewinnen 3:1."