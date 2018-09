Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin steht der SV Sandhausen unter Zugzwang. Im RNZ-Interview gibt sich Kenan Kocak trotz des misslungenen Auftakts zuversichtlich. Der 37-jährige Fußballlehrer, der zwei erfolgreiche Jahre beim Zweitligisten hinter sich hat, erklärt: "Auch wenn es komisch kling, ich freue mich auf die Herausforderung."

Kenan Kocak, der SV Sandhausen ist mit drei Niederlagen in seine siebte Zweitliga-Saison gestartet. Wie sehr belastet Sie die Situation?

Ich war nach dem Spiel in Bochum nachts um halb drei zu Hause. Um sechs war ich wieder auf den Beinen. Vor dem Training um zehn habe ich mir mit unserem Video-Analysten Phil Weimer die wichtigsten Szenen angeschaut und danach mit der Mannschaft besprochen.

Mit welchem Ergebnis?

Wir waren in Bochum in der ersten halben Stunde nicht aggressiv genug, haben dem Gegner zu viel Raum gelassen. So darf man nicht auftreten in einem Zweitliga-Spiel. Danach war es viel besser. Wir hätten nicht verlieren müssen.

Das gilt auch für die ersten Spiele in Fürth (1:3) und gegen Hamburg (0:3)?

Ich will nichts schön reden, aber Tatsache ist: In Fürth haben wir bis zwölf Minuten vor Schluss 1:0 geführt und fest damit gerechnet, dass wir gewinnen. Auch gegen den Hamburger SV haben wir uns besser verkauft, als es das Ergebnis aussagt.

Unterm Strich stehen null Punkte und 1:7-Tore. Aus der besten Abwehr der Zweiten Liga wurde eine Schießbude.

Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Das spielt eine Rolle. Und man darf auch nicht vergessen, dass mit Philipp Klingmann und Tim Kister zwei Stützen der Abwehr über Monate verletzt waren. Außerdem: Eine Zweitliga-Saison ist bekanntlich kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir sind zwar nicht so gut reingekommen, wie wir uns das gewünscht haben, aber wichtig ist nicht die Position am Anfang, sondern die am Ende.

Der Negativtrend begann schon in der vergangenen Runde. Von den letzten 14 Spielen hat der SV Sandhausen nur eines gewonnen.

Man muss diese und die letzte Saison voneinander trennen. In der zurückliegenden Spielzeit hat uns in der Winterpause mit Lucas Höler der Top-Torjäger verlassen. Wir hatten riesiges Verletzungspech: Acht Knochenbrüche. Trotzdem ist die Mannschaft nie wirklich in die Bredouille gekommen. Davor habe ich Respekt.

Gleichwohl wurden Konsequenzen gezogen. Zwölf gingen, zwölf kamen. Ihre Wunschspieler?

Wir wissen, dass der SV Sandhausen nicht alle Spieler bekommt, die er haben will. Unsere Neuzugänge kommen aus unteren Klassen, abgesehen von Karim Guédé, und der ist verletzt. Unsere Zugänge haben Potenzial, aber sie brauchen Zeit, um sich an die Zweite Liga zu gewöhnen. Wir sind uns einig, dass es nicht zu lange dauern darf.

Es gibt Stimmen, die behaupten, der SV Sandhausen habe neben dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue den schwächsten Kader der 2. Bundesliga.

Das sehe ich nicht so. Mit 90 Prozent unserer Gegner können wir mithalten. Eines ist aber auch klar: Wenn nicht jeder Einzelne zu hundert Prozent an seine Leistungsgrenze geht, wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.

Sie haben in Bochum Denis Linsmayer, der an diesem Abend Spielführer war, schon in der Halbzeit ausgewechselt. Kapitän Stefan Kulovits war nur in einem der drei Spiele dabei.

Ich gehe nie nach Namen, nur nach Leistung. Wir wissen alle, was wir an Denis und Stefan haben, sportlich und menschlich. Gerade Stefan ist für uns als Mannschaft immens wichtig, auch dann,wenn er nicht spielt. Da können sich einige eine Scheibe abschneiden. Ich erwarte in dieser Situation gerade von den gestandenen Spielern, dass sie voran gehen.

Das gilt auch für Rurik Gislason?

Rurik ist ein außergewöhnlicher Profi mit einer extrem positiven Ausstrahlung. Aber in dieser Saison haben wir noch nicht viel von ihm gehabt. Erst der Hype um seine WM-Teilnahme, dann war er verletzt. Ich hoffe, dass er uns spätestens nach der Länderspielpause in Darmstadt wieder zur Verfügung steht und helfen wird.

Wie groß ist die Hypothek durch den schlechten Start?

Schwächere Phasen gibt es. Aber natürlich sind die Auswirkungen stärker, wenn sie am Anfang einer Saison passieren. Ein guter Start macht vieles leichter. Leider gilt auch der Umkehrschluss.

Mit Berlin kommt eine Mannschaft, die noch unbesiegt ist und zu den Aufstiegs-Anwärtern gezählt werden kann. Wie groß ist Ihre Zuversicht?

Ich bin überzeugt davon, dass wir uns bald für unsere Leistungen belohnen werden. Wir haben nicht nur Berlin vor der Brust, sondern auch unsere nachfolgenden Gegner Darmstadt 98 und der 1. FC Köln gehören zu den Spitzen-Mannschaften. Auch wenn es komisch klingt: Ich betrachte diese Situation als Herausforderung und freue mich darauf, sie gemeinsam mit der Mannschaft zu bewältigen.