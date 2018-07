Sandhausens Neuzugang Fabian Schleusener steigt am höchsten. In Eppelheim traf der Torjäger gleich zwei Mal. Foto: vaf

Von Claus Weber

Eppelheim. Andrew Wooten ist wieder da. Der Deutsch-Amerikaner, der vor zwei Jahren bester Sandhäuser Torjäger war und dann fast eine ganze Saison ausfiel, war beim Testspielauftakt des Zweitligisten der fleißigste Schütze. Beim 6:0-Sieg am Freitag in Neuenheim traf der 28-Jährige zweimal, am Samstag in Eppelheim sogar dreimal.

"Wir sind sehr froh, dass er nach seiner langen Verletzungspause die komplette Vorbereitung mitmachen kann", sagte SVS-Geschäftsführer Otmar Schork, "ich denke, dass wir an ihm noch viel Freude haben werden."

Dabei, sagt Wooten, sei er noch nicht einmal ganz fit - aber völlig beschwerdefrei. "Die Vorbereitung kommt für mich genau zum richtigen Zeitpunkt", sagte er, "jedes Spiel tut mir gut, in jedem Spiel will ich Gas geben." Schließlich hat Wooten starke Konkurrenz bekommen.

Mit dem Ex-Karlsruher Fabian Schleusener und dem Saarbrücker Kevin Behrens haben die Sandhäuser zwei Torjäger aus der Dritten und Vierten Liga verpflichtet, um die schwächelnde Offensive zu stärken. "Konkurrenz belebt das Geschäft", weiß Wooten, glaubt aber auch: "Im Lauf einer langen Runde brauchen wir alle Spieler."

Erfreulich für Trainer Kenan Kocak: Schleusener erzielte in Eppelheim zwei, Behrens einen Treffer. Die übrigen Tore gegen den Landesligisten markierten Korbinian Vollmann, Neuzugang Mohamed Gouaida und Rückkehrer Erik Zenga, der für eine Saison an den Drittligisten Halle ausgeliehen war.

Kocak war zufrieden. "Die Jungs haben es sehr gut gemacht", sagte der Trainer, "auch wenn in den Abläufen natürlich noch nicht alles reibungslos abläuft, bin ich mit dem bisherigen Stand zufrieden." Der Sieg hätte höher ausfallen können, doch gleich vier Mal wurden Tore wegen Abseits aberkannt.

Das Ergebnis war allerdings zweitrangig. "Die Jungs haben eine harte Trainingswoche hinter sich", sagte Schork, "jetzt durften sie endlich mal spielen. Und das Wichtigste war, dass sich keiner verletzt hat." Bis auf Tim Knipping, der nach einem Unterschenkelbruch noch einige Zeit ausfallen wird, sind alle Sandhäuser gesund.

Sogar Tim Kister und Ken Gipson, die lange Zeit verletzt fehlten, standen schon wieder auf dem Platz. "Ich bin völlig beschwerdefrei", sagte Abwehrchef Kister. Trotz elf Neuen glaubt er, dass die Mannschaft bald zusammenwächst: "Der Stamm blieb ja bestehen und die Neuen werden sich schnell einfinden. Das sind gute Charaktere, das passt!"

Auch Achim Scharwatt war am Samstagabend glücklich. Über 700 Zuschauer waren zur Einweihung des schmucken Stadions gekommen und ein Eppelheimer Neuzugang konnte sich besonders auszeichnen. Torwart Dominik Machmeier, Sohn des Sandhäuser SV-Präsidenten Jürgen Machmeier, hielt gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Leart Paqarada einen Strafstoß. "Wir wissen, wo Dominik trainiert hat", sagte Scharwatt, "ich glaube, dass er eine große Bereicherung für uns sein wird."

Eppelheims Trainer Daniel Mingrone hatte zwar auf maximal fünf Gegentore gehofft, doch Scharwatt war nicht traurig, dass es am Ende neun wurden. "Die Mannschaft hat sich nicht nur hinten reingestellt, sondern wollte mitspielen, damit die Zuschauer attraktiven Fußball sehen konnten."

Außerdem fehlten mit dem Ex-Karlsruher Timo Staffeldt, Tristan Grün, Patrick Marinkas und Manuel Kieser vier wichtige Spieler. "Wir wollen in der nächsten Saison vorne dabei sein", sagte Scharwatt, "die Mannschaft dazu haben wir." Und ein schönes Fußballstadion nun auch.

Der SV Sandhausen setzt seine Testspielserie am Mittwoch um 19 Uhr beim Oberligisten SV Oberachern fort und spielt am Freitag um 18 Uhr in Forbach gegen den französischen Erstliga-Absteiger FC Metz, ehe es am 10. Juli ins Trainingslager nach Bad Wörishofen geht.

Dort soll - um den 15./16. Juli herum - auch der isländische WM-Fahrer Rurik Gislason zur Mannschaft stoßen.