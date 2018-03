Von Claus Weber

Sandhausen. "Das ist der Wahnsinn!" Kenan Kocak machte die personelle Situation seines SV Sandhausen an einem besonders prägnanten Beispiel fest: "Da geben wir mit Lucas Höler unseren besten Stürmer nach Freiburg ab und holen mit Rurík Gíslason aus Nürnberg einen Ersatz, der die Lücke im Sturm schließen soll - und dann muss Rurík rechts hinten aushelfen."

Eine Verletzungsmisere wie sie der Zweitliga-Siebte derzeit durchmacht, habe er in seiner Trainerkarriere noch nie erlebt, sagte Kocak. "Wenn es muskuläre Geschichten wären, würde ich mich ja hinterfragen", erklärte er. Aber gegen Knochenbrüche und Bänderrisse sei man als Trainer machtlos.

Vor dem Südwestderby am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern hat sich das Lazarett sogar noch vergrößert. Beim 0:0 gegen Braunschweig zog sich Eroll Zejnullahu eine Bänderverletzung im Knie zu. Der 23-jährige kreative Mittelfeldmann fällt vier bis sechs Wochen aus.

Dafür könnte Markus Karl in den Kader zurückkehren. "Das wird ein Wettlauf mit der Zeit", sagte Kocak. Der Trainer könnte den routinierten Defensivspezialisten gut brauchen. Zumal er einer von fünf Ex-Lauterern im Sandhäuser Trikot ist und deshalb ganz besonders motiviert sein dürfte, nach fünf Niederlagen in Folge endlich den ersten Sieg oder zumindest mal einen Punkt aus der Pfalz zu entführen.

Auch Denis Linsmayer, Julian Derstroff, Richard Sukuta-Pasu und der verletzte Andrew Wooten kickten schon für die Lauterer. Sukuta-Pasu kennt beim FCK allerdings kaum noch einen. "Alle, mit denen ich damals zusammenspielte, mit denen spiele ich jetzt auch." Sprich: Sie sind inzwischen in Sandhausen.

Der Stürmer weiß allerdings um die besondere Atmosphäre auf dem Betzenberg: Sie kann die Mannschaft mitreißen, aber die Stimmung kann auch schnell kippen.

Momentan herrscht wieder Aufbruchstimmung auf Deutschlands bekanntestem Fußball-Hügel. Denn unter dem kommissarischen Trainer Michael Frontzeck wurden gegen Kiel und in Braunschweig zwei Siege in Folge eingefahren. Der Tabellenletzte sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. Entsprechend gut wird das Derby besucht sein. "Es ist noch zu früh, um auf die Tabelle zu gucken", sagte nach dem jüngsten Sieg FCK-Rückkehrer Ruben Jenssen, "wir müssen uns noch steigern, dann kann es ein spannender Frühling werden."

Theoretisch könnten die Roten Teufel die Abstiegsplätze sogar schon in sechs Tagen verlassen - wenn sie gegen Sandhausen und am Mittwoch im Wiederholungsspiel beim direkten Konkurrenten Darmstadt gewinnen. Noch allerdings ist der FCK Tabellenschlusslicht. "Es ist mir ein Rätsel, warum diese Mannschaft mit ihrem großen Potenzial da steht, wo sie gerade steht", sagte Kocak.

Der SVS-Trainer warnt vor allem vor den beiden Stürmern Osayamen Osawe und Lukas Spalvis, die nach einer schwachen Hinrunde gerade aufblühen. Und mit Jan-Ingwer Callsen-Bracker hat der FCK im Winter einen Innenverteidiger vom FC Augsburg bekommen, der mehr Stabilität in die zuvor löchrige Abwehr bringt, die schon 35 Tore kassiert hat - der zweitschlechteste Wert der Liga.

Zum Vergleich: Sandhausen musste erst 19 Gegentreffer hinnehmen - weniger als jede andere Mannschaft. Auch zuletzt gegen Braunschweig stand die Null - obwohl ein Stürmer hinten aushelfen musste. Rurík Gíslason habe es übrigens "sehr gut gemacht", ließ Kenan Kocak wissen. Aber als Angreifer wäre ihm der isländische Nationalspieler dann doch viel lieber.

Sandhausen: Schuhen - Gíslason, Knipping, Kister, Paqarada - Linsmayer, Förster - Daghfous, Stiefler, Derstroff - Sukuta-Pasu.