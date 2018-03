Von Wolfgang Brück

Sandhausen. So spannend war die 2. Fußball-Bundesliga noch nie. Rund ein Dutzend Mannschaften darf acht Spieltage vor Schluss noch auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffen, ebenso viele müssen um den Klassenerhalt bangen. Mittendrin ist der SV Sandhausen. Vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr/direkt in Sky) gegen den VfL Bochum trennen fünf Zähler vom Relegationsplatz zur Bundesliga, sechs Punkte beträgt der Abstand zum Abstiegs-Relegationsrang. Es ist eine verrückte Situation.

Sandhausen hat die beste Abwehr der Klasse, aber auch den viertschwächsten Angriff. Sollte der Dorfverein, der derzeit Siebter ist, tatsächlich in die Bredouille geraten, so liegt es daran, dass zu wenige Tore fallen. Erst fünf glückten in den acht Spielen dieses Jahres.

Kenan Kocak ist nicht zu beneiden. Lucas Höler, in der ersten Serie sieben Mal erfolgreich, wurde nach Freiburg verkauft. Andrew Wooten, in den Vorjahren ein zuverlässiger Schütze, ist seit einem Jahr verletzt. Als am Sonntag in Regensburg auch noch der mit sechs Toren beste Angreifer Richard Sukuta-Pasu ausfiel, war Schicht im Schacht. Der Trainer hätte auch würfeln können.

Zwar ist der Zweitligist in der Offensive zahlenmäßig nicht schlecht aufgestellt, doch Haji Wright (14 Einätze/1 Tor), José-Pierre Vunguidica (8/0), Mirco Born (0/0), Robert Hermann (1/0), Julian Derstroff (13/1), Ali Ibrahimaj (5/0) und Sahin Aygünes (6/1) konnten bisher ihre Zweitliga-Tauglichkeit nachweisen. Neuzugang Rurik Gislason wird als Verteidiger gebraucht, Korbinian Vollmann war lange verletzt.

Bei einem derart eklatanten Stürmer-Notstand ist Fantasie gefragt. "Warum gibt man nicht Niklas Antlitz eine Chance", macht jetzt im Forum ein besorgter Fan einen naheliegenden Vorschlag. Harmloser als die derzeitigen Protagonisten könne er kaum sein.

Niklas Antlitz ist der Torjäger der Sandhäuser A-Junioren, die in der zweithöchsten deutschen Klasse Zweiter sind und zuletzt bundesweit im Pokal für Furore sorgten. Er hat elf Tore erzielt und sechs weitere vorbereitet, obwohl er nur in neun Spielen dabei war. In der letzten Saison wurde er mit 20 Treffern Torschützenkönig der Oberliga.

Antlitz gilt als das, was Fußballer einen "Knipser" nennen. Ein Strafraumspieler. Er hat Torinstinkt, mit seinen 1.94 Metern ist er kopfballstark. Am Sonntag machte er beim 8:1-Sieg gegen Ulm drei Tore. Niklas Antlitz ist ein waschechter Sandhäuser, ein bodenständiger und intelligenter Junge. Er könnte neue Impulse setzen, für ein Überraschungs-Moment sorgen.

Antlitz steht mittlerweile auch bei anderen Vereinen im Fokus. Nach RNZ-Informationen wollte der FC-Astoria Walldorf den Stürmer schon im vergangenen Sommer verpflichten. Der Transfer sei gescheitert, weil Antlitz noch einen Vertrag in Sandhausen hat. Der läuft zum Ende der Runde aus. Beim Regionalligisten ist das Sturm-Talent weiterhin ein Thema.

Trainer Matthias Born bestätigte auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung: "Niklas ist ein herausragender Angreifer. Er ist ein interessanter Mann."