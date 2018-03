Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nach seiner Laudatio bat Kenan Kocak: "Loben Sie Denis nicht zu sehr. Ich möchte, dass er noch eine Weile beim SV Sandhausen bleibt."

Als ob die Konkurrenz nicht Bescheid wüsste über den Profi, der zum Gesicht des SV Sandhausen geworden ist. "Denis Linsmayer" ist ein wichtiger Baustein in unserem Gefüge", sagt Kocak über den 26-jährigen Mittelfeldspieler, "er hat sich enorm weiterentwickelt und ist auch menschlich enorm wertvoll für uns."

Davon kann man sich selbst überzeugen. Beim Gespräch mit Pressevertretern wird Linsmayer nicht von der Angst geleitet, nur nichts Falsches zu sagen. Der Pfälzer verzichtet auf Floskeln. Was er zu sagen hat, klingt ehrlich, ist klug und nachvollziehbar.

Am Sonntag nach dem 0:0 gegen Eintracht Braunschweig meinte er: "Wenn wir unsere Möglichkeiten besser nutzen, dann können wir oben mit reinrutschen." Die Chancenverwertung ist das große Thema am Hardtwald vor dem Derby am Freitag (18.30 Uhr/direkt in Sky) beim 1. FC Kaiserslautern. Statt fünf hätte man zwölf Punkte erzielen können aus den vier ersten Spielen dieses Jahres, den torlosen Unentschieden in Ingolstadt und gegen Braunschweig, dem 0:1 in Düsseldorf und dem 1:0 gegen Dresden, klagt Kenan Kocak.

Nicht einer der 14 (!) Offensivspieler hat das einzige Tor des Jahres 2018 geschossen, sondern Denis Linsmayer, dessen Aufgaben vorwiegend im defensiven Bereich liegen. So standen denn auch diese Woche Abschluss-Übungen auf dem Trainingsplan, versuchte Kocak Druck zu erzeugen, indem er Strafen androhte und Belohnungen in Aussicht stellte.

Die personelle Situation bleibt schwierig. Nicht zur Verfügungen stehen werden beim Tabellenletzten Philipp Klingmann, (Schädelbruch), Ken Gipson (Wadenbeinbruch), Eroll Zejnullahu (Außenband-Anriss im Knie), Andrew Wooten (Muskelfaserriss) und vermutlich auch der Ex-Lauterer Markus Karl (muskuläre Probleme) sowie die Rekonvaleszenten Mirco Born, Stefan Kulovits und Damian Roßbach.

Für Denis Linsmayer ist die Rückkehr zum Betzenberg immer was Besonderes. In Kaiserslautern wurde er groß, hier leben seine Familie und die Angehörigen seiner Frau, bis vor kurzem hatte er einen zweiten Wohnsitz in seiner Heimatstadt.

"Ich bin FCK-Fan und werde es immer bleiben", sagt der zweifache Familienvater, der mit 13 von der kleinen TSG Kaiserslautern an den Betzenberg wechselte. Dort blieb er neun Jahre lang, ehe ihn Trainer Alois Schwartz nach Sandhausen holte. Acht Zweitligaspiele hat "Linsi" für den pfälzischen Gegner bestritten, 155 in den viereinhalb Jahren danach für den SV Sandhausen.

Für Freunde und Verwandte wird Denis Linsmayer wieder zahlreiche Eintrittskarten besorgen müssen. Nur seine Mutter darf nicht mit. Das hat Tradition. "Da war mit 13, 14 mal was und seitdem haben wir gesagt, Mama am besten bleibst du künftig daheim", schmunzelt der Sohn, der auch diesmal keine Rücksicht auf die rote Verwandtschaft nehmen kann.

Linsmayer sagt: "Ich wünsche dem 1. FC Kaiserslautern von Herzen den Klassenerhalt, aber morgen will ich mit dem SV Sandhausen zum ersten Mal auf dem Betzenberg gewinnen."