Von Claus Weber

Sandhausen. Die Spieler von Eintracht Braunschweig fielen sich in die Arme, die Sandhäuser schlichen mit hängenden Köpfen vom Platz. Das 2:2-Unentschieden gestern Abend in der 2. Fußball-Bundesliga fühlte sich für die Kurpfälzer wie eine Niederlage an. Denn zur Pause führten sie 2:0 und den Ausgleich durch Otto kassierten sie erst in der Nachspielzeit.

War das bitter. Hätte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat dem Druck der Niedersachsen zwei Minuten länger Stand gehalten, hätten sie sieben Ränge nach oben klettern und auf dem fünften Platz übernachten können. So bleibt Sandhausen vor der Länderspielpause auf dem zwölften Tabellenrang hängen.

Uwe Koschinat war am Boden zerstört. "Einen schlimmeren Ausgang kann ein Spiel nach diesem Verlauf gar nicht haben", grämte sich der Coach, "nach so großer Souveränität in der ersten Halbzeit darf man das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Wir haben so viel Erfahrung, da sollte uns so etwas gegen einen Aufsteiger nicht mehr passieren." Auch Jürgen Machmeier war ratlos: "Ich verstehe es nicht, wie das Spiel so kippen kann." Der Präsident musste allerdings zugeben: Trotz spätem Tor war der Punktgewinn für Braunschweig verdient: "In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, in der zweiten Halbzeit haben wir uns hinten eingeigelt."

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sah auch Mikayil Kabaca. Der Sportliche Leiter bedauerte, dass sein SVS vor der Pause nicht das 3:0 nachgelegt hatte. "Dann wäre die Messe gelesen gewesen." Stattdessen kassierte Sandhausen 50 Sekunden nach Wiederanpfiff das Anschlusstor durch Nick Proschwitz. "Das war wie ein Bruch in unserem Spiel", sagte Kabaca, "danach hat nichts mehr funktioniert."

Dabei hatte die Partie so gut begonnen. In der 4. Minute schickte Denis Linsmayer per Freistoß von der Mittellinie Alexander Esswein auf die Reise. Der 30-Jährige zog kurz vor dem Strafraum ab und traf ins kurze Eck.

Auch das 2:0 (26.) resultierte aus einem Standard, bei dem Kevin Behrens erst Überlegenheit in der Luft und danach am Boden hatte. Der beste Sandhäuser Torjäger der Vorsaison gewann zunächst das Kopfballduell und schob dann den Abpraller im Liegen über die Linie – stark!

Allerdings war der Treffer von heftigen Braunschweiger Protesten begleitet. Ihrer Meinung nach hätte es den Eckball gar nicht geben dürfen, weil angeblich Dennis Diekmeier den Ball ins Aus befördert hatte. Behrens dürfte es egal sein. Der Stürmer freute sich über sein zweites Saisontor, letzte Woche in Osnabrück hatte er zum ersten Mal in dieser Saison getroffen. Schade nur, dass Sandhausen nicht nachlegte. Die Chancen dazu waren da, doch erst verzog Robin Scheu im Strafraum kläglich (29.), dann rettete Nikolaou gegen Behrens zur Ecke (33.).

Völlig unverständlich, dass die Sandhäuser noch so einbrachen. Das Gegentor durch Nick Proschwitz nur 50 Sekunden nach Wiederbeginn brachte sie völlig aus dem Konzept. "Wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff, dann kassieren wir den Ausgleich, geraten ins Schwimmen und kriegen noch sei ein Eier-Tor in der Nachspielzeit", stöhnte Behrens.

Zur Wahrheit gehört auch: Braunschweig hätte das 2:2 schon früher erzielen können, traf in der 51. Minute die Querlatte. Wer weiß, wie das Spiel bei einem früheren Ausgleich ausgegangen wäre. Die nächsten zwei Wochen muss sich der SVS die Tabelle von weit unten ansehen. Vielleicht kommt die Pause aber auch zur rechten Zeit, um Dinge im Training grundlegend zu verändern.

Sandhausen: Fraisl – Nauber, Röseler, Zhirov – Diekmeier, Zenga (80. Ouahim), Linsmayer, Contento – Scheu (89. Bouhaddouz), Esswein (80. Nartey) – Behrens.

Braunschweig: Dornebusch – Ziegele, Wydra, Nikolaou – Wiebe, Ben Balla (46. Kammerbauer), Schwenk (79. Kupusovic), Schlüter – Kroos (90. Otto) – Kaufmann (67. Bär), Proschwitz.

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen); Tore: 1:0 Esswein (4.), 2:0 Behrens (26.), 2:1 Proschwitz (46.), 2:2 Otto (90.).