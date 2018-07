Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Was für ein Comeback für Manuel Stiefler. Der sympathische Franke, der wegen zweier Kreuzbandrisse lange um seine Rückkehr hatte kämpfen müssen, brachte am Montagabend im Verfolgerduell gegen den FC St. Pauli seine Sandhäuser acht Minuten vor Schluss in Führung. In der 90. Minute glückte Jan-Marc Schneider der Ausgleich. Das war ärgerlich, aber verdient. Denn die Hamburger waren im zweiten Abschnitt die tonangebende Mannschaft.

Nach der 0:2-Niederlage in Bochum beließ es Kenan Kocak nicht bei deutlichen Worten ("Eine katastrophale Leistung"), er handelte auch und tauschte mehr als die halbe Mannschaft aus. Für Tim Kister (gesperrt), Max Jansen und Lucas Höler (verletzt) sowie Nejmeddin Daghfous, Markus Karl und Haji Wright kamen Marcel Seegert, Jose-Pierre Vunguidica, Manuel Stiefler, Philipp Förster, Ali Ibrahimaj und Julian Derstroff zum Zug.

Damit mischte sich blau-schwarz mit schwarz-weiß. Denn mit Seegert, Förster und Ibrahimaj standen drei ehemalige Waldhöfer auf dem Rasen und das unter den Augen von Gerd Dais. Der Fußballlehrer, bis letzte Woche Waldhof-Trainer, gehörte neben Weltenbummler Eckhard Krautzun ("Der Gewinner des Spiels mischt oben mit"), Alois Schwartz, einem weiteren Ehemaligen, sowie Demir Buric, bei dessen Fürthern der SV Sandhausen am Samstag antreten muss, zu den Prominenten, die sich am Montagabend am Hardtwald ein Stelldichein gaben.

Seegert spielte nach einem Augenhöhlenbruch mit einer Maske. In unserem Nachbarland Österreich, wo das Vermummungs-Verbot streng praktiziert wird, würde er damit vermutlich Probleme bekommen.

Am Hardtwald ließen in der torlosen ersten Halbzeit die beiden Mannschaften, die neben Düsseldorf und Braunschweig zu den abwehrstärksten der Zweiten Liga gehören, das Visier weitgehend geschlossen. Sandhausen hatte in der ersten halben Stunde etwas mehr vom Spiel, danach waren die Gäste der Führung näher.

Die Hamburger hatten auch nach elf Minuten die erste Möglichkeit. Christopher Buchtmann stand fünf Meter frei vor dem Tor, in letzter Sekunde rettete der Mönchzeller Philipp Klingmann, der gestern Abend Kapitän war (11.). Fast im Gegenzug steckte Stiefler auf Vunguidica durch. St.Pauli-Keeper Robin Himmelmann blieb aber Sieger (13.).

Kurz vor der Pause verhinderte Marcel Schuhen gleich zweimal einen Gäste-Vorsprung. Erst lenkte er einen Weitschuss von Mats Möller-Daehli um den Pfosten (44.), dann reagierte er stark gegen Bernd Nehrig (45.).

Die Begeisterung in der Halbzeit hielt sich in Grenzen. Vielsagend der Kommentar von Andrea Löning. Die Frau des früheren Torjägers und jetzigen Fan-Beauftragten meinte augenzwinkernd: "Frank hat ja noch einen Spielerpass."

Mit dem verletzten Denis Linsmayer, für ihn kam Markus Karl, blieben auch die Reste von Angriffsschwung in der Kabine. St. Pauli gab nun klar den Ton an, im Sandhäuser Strafraum spielten sich turbulente Szenen ab. Kocak zog die Konsequenzen und ersetzte die einmal mehr enttäuschenden Ibrahimaj und Derstroff durch Richard Sukiuta-Pasu und Nejmeddin Daghfous.

Tatsächlich fand Sandhausen endlich mal wieder vor dem gegnerischen Tor statt. Allerdings durch den Verteidiger Klingmann, der knapp vorbei schoss (69.). Genauer zielte Manuel Stiefler, dessen Aufsetzer den Weg ins Tor fand. St. Pauli setzte nun alles auf eine Karte und kam durch Schneider zum gerechten Ausgleich (90.).

SV Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Seegert, Knipping, Paqarada - Stiefler, Linsmayer (46. Karl) - Ibrahimaj (68. Daghfous), Förster, Derstroff (64. Sukuta-Pasu) - Vunguidica.

FC St. Pauli: Himmelmann - Zander, Lasse Sobiech, Avevor, Buballa - Flum (87. Schoppenhauer), Nehrig (57. Schneider) - Sobota, Buchtmann, Möller Daehli (76. Dudziak) - Allagui.

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart); Tore: 1:0 Stiefler (80.), 1:1 Schneider (90.); Zuschauer: 8514.