Darmstadt. Jürgen Machmeier war aufgebracht. "Dieser Freistoß", schimpfte der Präsident des SV Sandhausen und schüttelte den Kopf, "dieser Freistoß war ein Witz!" Machmeier spielte damit auf jene Szene an, die seine Sandhäuser am Samstagnachmittag in Darmstadt aus den schönsten Träumen riss.

Das Spiel war fast vorbei, der Vorletzte führte beim Tabellenzweiten 1:0, der lang ersehnte erste Saisonsieg war so gut wie eingetütet - da erkannte Schiedsrichter Johann Pfeifer in der 90. Minute bei einem Zweikampf kurz vor dem Strafraum auf Foul. Tim Kister war mit einem Gegenspieler zusammengerasselt. "Ich verstehe nicht, wie man da pfeifen kann", schimpfte Machmeier, und auch SVS-Torwart Niklas Lomb war ratlos: "Das war ein normales Kopfballduell, wir spielen Fußball, da ist nun mal Kontakt vorhanden, wenn du aneinanderprallst, kann es schon mal sein, dass einer das Gleichgewicht verliert."

Tobias Kempe ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, lupfte den Ball gefühlvoll über die Mauer ins linke Tordreieck - unhaltbar für Niklas Lomb. "Die Mauer stand zwischen Elfer und Fünfer, dann siehst du ganz spät erst was - und dann war es schon zu spät", sagte der Sandhäuser Torwart, der deprimiert war: "Wir schaffen es einfach nicht, uns zu belohnen. Das war schon in Fürth und gegen Berlin so."

Zum Saisonauftakt bei den Franken hatten die Sandhäuser bis zur 78. Minute geführt und unterlagen noch 1:3, beim 0:0 gegen die Hauptstädter schafften sie es nicht, beste Chancen zu verwerten.

Im Sturm ist nach wie vor der Wurm drin. Dabei hatte Trainer Kenan Kocak bei den Hessen erstmals alle Angreifer zur Verfügung. Der von einem Außenbandanriss genesene Neuzugang Karim Guédé stand sogar in der Startelf und sorgte eine Halbzeit lang für Betrieb im Darmstädter Strafraum. Aber die Torflaute der Sandhäuser Offensive konnte auch er nicht beenden.

Fürs Tore schießen ist in Sandhausen im Moment Philipp Klingmann verantwortlich. Der Rechtsverteidiger traf - wie schon in Fürth - zum 0:1, weil er mal wieder goldrichtig stand. Leart Paqarada - der Linksverteidiger! - hatte sich durchgewurstelt. Seine erste Hereingabe wurde noch geklärt, bei der zweiten musste der völlig freistehende Klingmann nur noch den Kopf hinhalten: Die überraschende Führung in der 46. Spielminute. "Als Außenverteidiger bekommt man vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit vom Gegner", meinte der sympathische Mönchzeller bescheiden.

"Wir haben ein Superspiel gemacht gegen heimstarke und physisch starke Darmstädter", sagte Klingmann, "doch im letzten Drittel haben wir die Konsequenz vermissen lassen. Und dass am Ende noch der Freistoß rein segelt, war wieder symptomatisch für uns."

Der Ärger über den späten Ausgleich war auch deshalb so groß, weil die Sandhäuser versäumten, das Spiel schon früher zu entscheiden. Doch den strammen Schuss von Max Jansen aus 18 Metern wehrte Torwart Heuer gerade noch so mit den Füßen ab (74.) und Philipp Förster setzte den Ball nach herrlicher Vorlage von Jansen knapp drüber (81.).

"Wir können glücklich sein, dass Sandhausen bei den zwei überragenden Kontern nicht den Deckel draufgemacht hat", sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster, "mit dem Unentschieden können wir zufrieden sein."

Freilich hatten auch die Lilien gute Möglichkeiten. Kempe traf in der 65. Minute die Querlatte und Dursuns Kracher lenkte Lomb mit einer Glanzparade zur Ecke (83.). Wie gut, dass die Sandhäuser im Sommer einen so starken Schlussmann verpflichtet haben. Denn Marcel Schuhen, der eigentlich die Nummer eins ist, seinen Platz aber nach zwei bösen Patzern im Spiel gegen den Hamburger SV (0:3) räumen musste, fällt vermutlich vier bis sechs Wochen aus. Der 25-Jährige hat sich im Training ohne Fremdeinwirkung das vordere Syndesmoseband im linken Fuß gerissen.

"Wenn mir einer vor dem Spiel ein Unentschieden angeboten hätte, hätte ich sofort eingeschlagen", sagte SVS-Präsident Machmeier, "nun können wir mit dem einen Punkt aber nicht mehr zufrieden sein." Das fand auch Kenan Kocak. "Wir sind sehr enttäuscht", meinte der Trainer, der nun seit fünf Monaten auf einen Zweitliga-Sieg wartet. Den letzten Dreier feierten die Sandhäuser am 14. April gegen Duisburg. Doch es war auch ein Unentschieden, das Hoffnung macht - selbst für die Herkulesaufgabe am Freitag (18.30 Uhr) daheim gegen Spitzenreiter 1. FC Köln. "Im Moment können wir uns nicht freuen", sagte Kocak, "aber wir können auf dieser Leistung aufbauen."

Darmstadt: Heuer Fernandes - Höhn (77. Boyd), Franke, Sulu, Holland - Medojevic, Kempe - Heller, Mehlem (59. Wurtz), Jones (63. Sirigu) - Dursun.

Sandhausen: Lomb - Kister, Karl, Verlaat - Klingmann (66. Schleusener), Jansen, Linsmayer (80. Hansch), Paqarada - Förster, Behrens, Guédé (54. Gíslason)

Schiedsrichter: Pfeifer (Heusenstamm); Zuschauer: 15.103 ; Tore: 0:1 Klingmann (46.), 1:1 Kempe (90.).