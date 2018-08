Von Claus Weber

Oberhausen. Hajo Sommers lässt die Hosen an. Wenn Rot-Weiß Oberhausen zwei Runden im DFB-Pokal übersteht, rennt er nackt über den Platz, hatte der Klubchef des Fußball-Regionalligisten vor dem Erstrundenspiel gegen den SV Sandhausen angekündigt. Der Anblick des entblößten Präsidenten bleibt den Fans erspart. Der Revierklub war meilenweit von der Sensation entfernt - mit dem 6:0 gelang Sandhausen sogar einer der höchsten Erfolge in der diesjährigen ersten Pokalrunde.

"Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir im DFB-Pokal schon einmal eine so konzentrierte Leistung gezeigt und einen so hohen Sieg gefeiert hätten", sagte Geschäftsführer Otmar Schork.

Auch Jürgen Machmeier strahlte. "Das war die richtige Antwort auf unseren schwachen Saisonstart und auf die Respektlosigkeiten des Gegners", erklärte der SVS-Präsident. Bei den Rot-Weißen hatte nach der Auslosung blankes Entsetzen geherrscht. In einem YouTube-Video hatten Verein und Fans über den "unattraktiven Gegner" gespottet. Doch nach dem Sandhäuser Fehlstart mit den Niederlagen in Fürth (1:3) und gegen Hamburg (0:3) hatte sich der Spitzenreiter der Regionalliga West gegen das Schlusslicht der Zweiten Liga plötzlich Hoffnungen aufs Weiterkommen gemacht.

Hintergrund Stimmen nach dem Spiel > Kenan Kocak, Sandhäuser Trainer: "Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass unser Tabellenplatz nach zwei Zweitliga-Spielen nicht unserem Leistungsvermögen entspricht. Es ist nicht normal, dass man 6:0 in Oberhausen gewinnt. Die Schublade Pokal ist für mich nun erst einmal geschlossen, jetzt konzentrieren wir uns ganz auf das [+] Lesen Sie mehr Stimmen nach dem Spiel > Kenan Kocak, Sandhäuser Trainer: "Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass unser Tabellenplatz nach zwei Zweitliga-Spielen nicht unserem Leistungsvermögen entspricht. Es ist nicht normal, dass man 6:0 in Oberhausen gewinnt. Die Schublade Pokal ist für mich nun erst einmal geschlossen, jetzt konzentrieren wir uns ganz auf das Spiel am Freitag in Bochum." > Mike Terranova, Trainer von Rot-Weiß Oberhausen: "Sandhausen hat gezeigt, dass es Qualität hat. Der SVS stand gut, hat seine Chancen brutal ausgenutzt. Das ist halt der körperbetonte Fußball, wie er in der Zweiten Liga gespielt wird." > Felix Müller, zweifacher Torschütze: "Das waren meine beiden ersten Treffer im DFB-Pokal. Es ist keine Selbstverständlich, wie wir das heute gespielt haben. Wir müssen das Selbstvertrauen aus diesem Spiel nun in die Liga mitnehmen." > Philipp Klingmann, SVS-Verteidiger: "Das war ein hochverdienter Sieg. Er war enorm wichtig. Das gibt uns Rückenwind, den wollen wir nach Bochum mitnehmen. Nun dürfen wir mit einem guten Gefühl heimfahren. Heute haben wir die Fehler, die uns gegen Fürth und Hamburg unterliefen, abgestellt. Heute hat jedes Rädchen ins andere gegriffen." > Philipp Förster, Sandhäuser Torschütze: "Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten souverän gewinnen, das haben wir gezeigt. Wir haben keine Minute am Sieg gezweifelt." > Tim Kister, Sandhäuser Abwehrchef und Torschütze: "Der Sieg war ganz wichtig für die Euphorie. Wenn man heute hier ausscheidet, wird es ganz schwierig, aus dieser Situation wieder rauszukommen." ber

Und nun das!

"Das ist ein brutales Ergebnis", rang RWO-Trainer Mike Terranova nach den richtigen Worten und gab zu: "Wir waren heute völlig chancenlos."

Abwehrchef Tim Kister, der nach den sechs Gegentoren in den ersten beiden Spielen in der Kritik stand, merkte man die Erleichterung an. "Heute haben wir uns den Frust von der Seele geschossen", sagte er. Der souveräne Sieg sei eine Bestätigung. "Auch die letzten Spiele waren nicht so schlecht wie die Ergebnisse", stellte Kister klar, "wir haben individuelle Fehler gemacht, aber ansonsten gar nicht so viel zugelassen."

In Oberhausen blieb die Mannschaft über 90 Minuten hoch konzentriert. Und die Schüsse, die doch mal den Weg durch die Abwehr fanden, so wie durch Eggersglüß (27.), Odenthal (45.) oder Steinmetz (78.), parierte Niklas Lomb glänzend, so dass sich Kenan Kocak nun die Frage stellen muss: Stellt er am Freitag (18.30 Uhr) im nächsten Zweitligaspiel beim VfL Bochum wieder Marcel Schuhen zwischen die Pfosten, der gegen den Hamburger SV zweimal gepatzt hat, oder macht er seinen Ersatzkeeper zur neuen Nummer eins? Der Trainer wollte sich nicht festlegen. "Niklas hat seine Sache sehr gut gemacht", sagte er nur, "wir werden das analysieren und dann eine Entscheidung treffen."

Endgültig in die Mannschaft dürfte sich Felix Müller gespielt haben. Der 25-jährige Neuzugang von den Würzburger Kickers war nicht nur wegen seiner Dribblings und der beiden Tore zum 2:0 (24.) und 6:0 (90.+1) der Spieler des Tages. "Er hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert", lobte Schork, "er war ein belebendes Element auf der Außenbahn."

"Der Einsatz war perfekt, eine Stadt wird neu erweckt", stand auf einem riesigen Banner, dass die Oberhausener Fans vor dem Anpfiff entrollt hatten. In der knapp 210.000 Einwohner zählenden Revierstadt herrschte nach dem starken Regionalliga-Start mit drei Siegen Aufbruchstimmung. Doch Fabian Schleusener zog Rot-Weiß schon nach sieben Minuten den Zahn, erzielte sein erstes Pflichtspieltor für den Zweitligisten.

"Wir wollten das Spiel möglichst lange offen gestalten", seufzte RWO-Trainer Terranova hinterher, "selbst nach der Pause wollten wir weiter konzentriert bleiben und auf den Anschluss drängen." Doch schon in der 46. Minute der nächste Nackenschlag: Nach einem Foul an Behrens verwandelte Philipp Förster den fälligen Elfmeter zum 3:0 für Sandhausen. "Danach", gab Terranova zu, "wurde es richtig schwer für uns."

Es spricht für die Moral der Sandhäuser, dass sie trotz deutlicher Führung nie locker ließen, keinen Meter nachgaben und das Ergebnis durch Tim Kister (61.), Markus Karl (83.) und Felix Müller (90.+1) auf 6:0 nach oben schraubten.

Oder war es die blanke Wut, die sich aufgestaut hatte?

"Wir standen nach dem schlechten Start unter großem Druck", sagte Jürgen Machmeier. Der Chef ist überzeugt, dass es für Sandhausen nun auch in der Liga besser laufen wird: "Wenn man so souverän spielt wie wir, muss man das als Erfolg und als absolut positiven Impuls in die nächsten 32 Spiele mitnehmen."

Oberhausen: Udegbu - Eggersglüß, Löhden, Jordan, Hermes - Schumacher (55. Kurt), Ben Balla - Oubeyapwa (74. März), Bauder, Odenthal - Özkara (61. Steinmetz.

Sandhausen: Lomb - Klingmann, Kister, Karl, Paqarada - Linsmayer (81. Taffertshofer), Zenga (68. Jansen) - Förster (73. Hansch), Müller - Schleusener, Behrens.

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach); Zuschauer: 6072; Tore: 0:1 Schleusener (7.), 0:2 Müller (24.), 0:3 Förster (46. Foulelfmeter), 0:4 Kister (61.), 0:5 Karl (83.), 0:6 Müller (90. +1).