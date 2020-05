Von Claus Weber

Aue. Als der SV Sandhausen seinen dritten Gegentreffer kassierte, lief bei Sky eine Torschuss-Parade aus der Konserve. Moderator Markus Götz sprach im Hintergrund verzweifelt gegen die Bilder an, die über den Sender flimmern. Sie zeigten die Highlights vom 1. Februar. Es war nicht die einzige Panne beim Re-Start des SV Sandhausen, den sich die Kurpfälzer so ganz anders vorgestellt hatten.

Mit 1:3 verloren sie im Erzgebirge. Und weil die Rivalen im Klassenkampf – Karlsruhe mit 2:0 gegen Darmstadt, Bochum mit 3:0 gegen Heidenheim und Wiesbaden mit 2:1 gegen Stuttgart – gewannen, sieht es düster aus. In der Tabelle ging es runter auf Rang 14. Der Vorsprung zum Relegationsplatz schmolz auf einen Zähler, zum ersten Abstiegsrang sind es nur noch zwei Punkte.

> Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Ein Geisterspiel ist natürlich nicht der Fußball, wie wir ihn kennen. Aber die Mannschaft hat das ordentlich gemacht, nachdem es für uns katastrophal angefangen hatte."
> Dirk Schuster, Auer Trainer: "Das Spiel hat sehr glücklich für uns begonnen. Trotzdem konnten wir uns erst nach dem 2:0 sicher sein. Sandhausen hat gute Comeback-Qualitäten."
> Uwe Koschinat: SVS-Coach: "Schon vor der Corona-Pause ist der Abstand zu den Abstiegsrängen durch eine Schwächephase immer kleiner geworden. Die Ergebnisse des Spieltages haben nun zusätzliche Schärfe in unsere Situation gebracht."

Auch in den sieben Zweitliga-Jahren zuvor tanzte der Liga-Zwerg meist auf der Rasierklinge. Doch die schwarze Serie mit sieben sieglosen Spielen in Folge – darunter fünf Niederlagen – und das schwere Restprogramm mit den Partien gegen Bielefeld, Stuttgart und den HSV lassen Schlimmes ahnen. "Die Ergebnisse von den anderen Plätzen haben den Druck auf uns erhöht", seufzte Trainer Uwe Koschinat.

Die Hoffnung, den Trend nach der Corona-Pause umzukehren, zerschlug sich schon nach vier Minuten. Dennis Diekmeier missachte die Abstandsregel und holte Florian Krüger im Strafraum von den Beinen. Schiedsrichter Badstübner entschied nicht nur auf Elfmeter, sondern zückte auch noch Rot. "Der Strafstoß geht in Ordnung, aber der Platzverweis war eine klare Fehlentscheidung, weil Aleksandr Zhirov noch hätte eingreifen können", ärgerte sich Geschäftsführer Volker Piegsa und schimpfte: "Es ist enttäuschend, dass der Video-Assistent offenbar geschlafen hat."

Dimitrij Nazarov verlud Torwart Martin Fraisl, traf in der 5. Minute zum 1:0 und warf Koschinats Matchplan schnell über den Haufen. Der SVS-Trainer wollte mit zwei Stürmern Druck machen. Weil Kevin Behrens gesperrt war, Rurik Gislason Trainingsrückstand hat und Mario Engels wegen muskulärer Probleme geschont wurde, stürmte erstmals Robin Scheu neben Aziz Bouhaddouz. Aber eben nur vier Minuten lang, dann musste er für Diekmeier in der Abwehr aushelfen, ehe zur Pause Philipp Klingmann übernahm. Der Mönchzeller hatte seinen Stammplatz im Januar 2019 an Diekmeier verloren, stand zuletzt am 32. Spieltag des Vorjahres kurz auf dem Feld.

"Wir haben mit ihm einen sehr erfahrenen Mann", sagte Koschinat. Nichtsdestotrotz wiegt Diekmeiers Ausfall, der wohl ein Spiel fehlen wird, schwer. Der langjährige Bundesliga-Profi ist Kapitän, Antreiber, Flankengeber.

In Aue konnte die Mannschaft sein Fehlen eine Stunde lang gut kompensieren, war in Unterzahl die aktivere Mannschaft mit der Mehrzahl von Möglichkeiten. Doch die Abschlüsse von Julius Biada (17., 25., 62.) und Gerrit Nauber (34.,60.) waren zu zaghaft. "Man hat die Unterzahl nicht gemerkt", lobte Koschinat, "es gab Situationen, in denen wir den Ausgleich hätten machen können."

Stattdessen machte Aue den Deckel drauf. Denis Linsmayer verlor das Kopfballduell mit Florian Krüger – 2:0 (65.). "Da war das Spiel verloren", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Nur vier Minuten später überwand Malcolm Cacutalua Torwart Fraisl per Kopf nach einem Eckball zum 3:0 (69.).

Dass sich Sandhausen nicht aufgab, spricht für die Moral. Julius Biada nutzte eine verunglückte Rückgabe, spritzte dazwischen und verkürzte auf 1:3 (80.) "Die Enttäuschung ist riesengroß, das Spiel war quasi nach wenigen Minuten gelaufen, das war mega-ärgerlich", sagte er und klagte: "Das war eine strittige Entscheidung, eine Mehrfachbestrafung, die meines Wissens nach abgeschafft wurde."

In den nächsten Spielen am Samstag gegen Regensburg und dienstags darauf in Wiesbaden muss Sandhausen punkten – denn danach geht’s gegen Hochkaräter. "Dieser erste Spieltag ist schlecht für uns gelaufen", sagt Mikayil Kabaca, "aber wir haben es selbst in der Hand, können es aus eigener Kraft schaffen."

Aue: Männel – Samson, Gonther (54. Cacutalua), Rasmussen – Strauß (88. Kusic), Riese, Fandrich, Kempe – Nazarov (69. Zulechner) – Hochscheidt, Krüger (88. Testroet).

Sandhausen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Paurevic (46. Klingmann) – Taffertshofer (65. Türpitz), Linsmayer – Biada (84. Halimi) – Scheu (59. Frey), Bouhaddouz (65. Peña Zauner).

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach); Tore: 1:0 Nazarov (5./Foulelfmeter), 2:0 Krüger (65.), 3:0 Cacutalua (69.), 3:1 Biada (80.); Rote Karte: Diekmeier (4., Notbremse).