Reykjavik. (dpa) Der isländische WM-Star Rurik Gislason beendet im Alter von 32 Jahren seine Fußballkarriere. Er habe vor einiger Zeit den Entschluss gefasst, die Fußballschuhe ins Regal zu stellen, sagte der Ex-Profi des SV Sandhausen in einem Interview des isländischen Senders Stöd 2.

Dass er die Schuhe irgendwann noch einmal hervorholen werde, schließe er nicht aus. Vor ihm lägen aber jetzt andere spannende Projekte, darunter eine Fernseh-Show in Deutschland, ein isländischer Film und Musik, wurde er von der Fußballplattform Fótbolti.net und der Nachrichten-Webseite "Vísir" zitiert.

Während der Fußball-WM in Russland 2018 hatte der Isländer mit seinen langen blonden Haaren viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken auf sich gezogen. Vor seiner Einwechslung in der Partie gegen Argentinien hatte er um die 30.000 Instagram-Follower - kurze Zeit später waren es bereits mehr als eine Million gewesen.

Gislason war 2015 aus Kopenhagen zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Ein halbes Jahr vor der WM war er zum SV Sandhausen weitergezogen, wo er bis zum vergangenen Sommer in der 2. Bundesliga gekickt hatte. Sein am 30. Juni ausgelaufener Vertrag war dort nicht verlängert worden, seitdem stand der Isländer ohne Verein da. Für Island hat er 53 Länderspiele bestritten und dabei drei Tore erzielt.