Heidelberg. (bz) Nach der unfreiwilligen Pause soll es für die U23-Fußballer des SV Sandhausen morgen gegen den 1. Göppinger SV (15 Uhr) den ersten dreifachen Punkterfolg des Jahres geben. "Letzten Samstagmorgen haben wir um neun neun Uhr Bescheid gekommen, dass das Spiel in Balingen ausfällt", so blieb den Hardtwäldern laut Trainer Kristjan Glibo immerhin die knapp zweistündige Fahrt auf die Schwäbische Alb erspart.

Stattdessen trainierte der Oberligist intensiv zuhause. Im Laufe der aktuellen Woche wurde die Trainingsgruppe jedoch immer kleiner - wie bei vielen anderen Klubs geht auch hier die Grippewelle um. "Am Mittwoch hatte ich nur elf Mann zur Verfügung", berichtet Glibo, der bei einigen Akteuren darauf hofft, "dass sie rechtzeitig gesund werden."

Bei der TSG Weinheim hat die Vorstellung vom letzten Wochenende Mut für die weiteren Aufgaben gemacht, denn das Schlusslicht hat sich gegen den FV Ravensburg trotz der 0:2-Niederlage teuer verkauft. Morgen wartet eine ähnlich schwierige Aufgabe beim FSV Bissingen (15 Uhr), der unbedingt gewinnen muss, um zumindest in Reichweite der Aufstiegsränge zu bleiben.

Walldorfs U23 kommt in den Genuss im Stadion des Dietmar-Hopp-Sportparks (15 Uhr) spielen zu dürfen. Das liegt in erster Linie am Gegner SSV Reutlingen, der traditionell viele Schlachtenbummler mitbringt. Aus Sicherheitsgründen geht es deshalb dorthin, wo sonst die Regionalliga-Elf antritt.

Die Erinnerungen an den SSV sind positiv. Am dritten Spieltag Ende August siegten die Walldorfer Nachwuchskräfte auswärts mit 3:0. "Das ist eine körperlich robuste Mannschaft, die einige etablierte Kicker in ihren Reihen hat", stellt sich FCA-Trainer auf einen mit allen Wassern gewaschenen Gegner ein.